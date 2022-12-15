Россия обстреляла энергообъект ДТЭК - его отключили от энергосистемы
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Россия в очередной раз обстреляла энергетический объект ДТЭК Энерго, он отключен от энергосистемы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал компании.
"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе.
После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
В сентябре-декабре энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам России. Как следствие, 24 энергетики были ранены, 3 погибли", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 15 декабря, сообщалось, что россияне нанесли удары по инфраструктуре Харькова и Херсона.
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Показати свою роботу чи (у випадку з ОПою) видимість роботи.
Забули як дитековський підручний шмигаль співав усім про 100% пошкоджених ТЕС та ГЕС, 40% ЛЕП?
там не тільки попали в критичну інфраструктуру ...там загинули люди...
Кто сказал точно не помню...,кажись Омар Хайям...или китайский Мудрец...типа Хмырь Сралин...