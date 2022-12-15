РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9913 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
12 636 14
война (46746) энергетика (2034) Тарифы на электроэнергию (1904) ДТЭК (407)

Россия обстреляла энергообъект ДТЭК - его отключили от энергосистемы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дтек

Россия в очередной раз обстреляла энергетический объект ДТЭК Энерго, он отключен от энергосистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал компании.

"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Читайте также: К энергоблокам оккупированной Запорожской АЭС подключают мобильные котельные, чтобы предотвратить замерзание критических систем, - МАГАТЭ

В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе.

После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

В сентябре-декабре энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам России. Как следствие, 24 энергетики были ранены, 3 погибли", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 15 декабря, сообщалось, что россияне нанесли удары по инфраструктуре Харькова и Херсона.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Нащо вам ця інформація? Треба скорегувати наступний удар? Чи просто цікаво? Тим, кому дісталося і так вже знають. Нашо поточнювати?
показать весь комментарий
15.12.2022 21:56
+4
можна вже нарештi копати яму i поставити стiни навколо того обладнання? Йiх же так ще декiлька разiв рознесуть, доки у раши закiнчаться 8.000 ракет. 🤔
показать весь комментарий
15.12.2022 21:53
+3
навіщо тоді взагалі новини на тему ракетних ударів писати? Кому прилетіло те й так знають, а кому ні - тим і знати не треба
показать весь комментарий
15.12.2022 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке саме підприємство? У якому регіоні?
показать весь комментарий
15.12.2022 21:45 Ответить
Нащо вам ця інформація? Треба скорегувати наступний удар? Чи просто цікаво? Тим, кому дісталося і так вже знають. Нашо поточнювати?
показать весь комментарий
15.12.2022 21:56 Ответить
навіщо тоді взагалі новини на тему ракетних ударів писати? Кому прилетіло те й так знають, а кому ні - тим і знати не треба
показать весь комментарий
15.12.2022 22:01 Ответить
Кто-то коє-гдє у нас порой...

показать весь комментарий
15.12.2022 22:06 Ответить
А навіщо ОПа оголошує про досягнення ЗСУ (і не тільки), хоча в ЗСУ є свої речники?
Показати свою роботу чи (у випадку з ОПою) видимість роботи.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:25 Ответить
Щоб знати чи це правда чи фейк.
Забули як дитековський підручний шмигаль співав усім про 100% пошкоджених ТЕС та ГЕС, 40% ЛЕП?
показать весь комментарий
15.12.2022 23:28 Ответить
прочитавши новини про обстріли за сьогодні Ви самі зможете вирахувати той регіон...
там не тільки попали в критичну інфраструктуру ...там загинули люди...
показать весь комментарий
15.12.2022 22:00 Ответить
Швидше за все це Харків.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:02 Ответить
І теж обласний центр.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:10 Ответить
можна вже нарештi копати яму i поставити стiни навколо того обладнання? Йiх же так ще декiлька разiв рознесуть, доки у раши закiнчаться 8.000 ракет. 🤔
показать весь комментарий
15.12.2022 21:53 Ответить
пид.расия !
показать весь комментарий
15.12.2022 22:13 Ответить
Если нет испытаний,то это и не жизнь...
Кто сказал точно не помню...,кажись Омар Хайям...или китайский Мудрец...типа Хмырь Сралин...
показать весь комментарий
16.12.2022 03:29 Ответить
 
 