Россия обстреляла энергообъект ДТЭК - его отключили от энергосистемы

Россия в очередной раз обстреляла энергетический объект ДТЭК Энерго, он отключен от энергосистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал компании.

"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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В результате обстрела серьезно повреждено оборудование. В настоящее время предприятие полностью отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению теплоснабжения в регионе.

После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

В сентябре-декабре энергетические предприятия ДТЭК Энерго подверглись уже 19 террористическим атакам России. Как следствие, 24 энергетики были ранены, 3 погибли", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 15 декабря, сообщалось, что россияне нанесли удары по инфраструктуре Харькова и Херсона.