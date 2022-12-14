К энергоблокам оккупированной Запорожской АЭС подключают мобильные котельные, чтобы предотвратить замерзание критических систем, - МАГАТЭ

К энергоблокам оккупированной российскими агрессорами с 4 марта крупнейшей атомной станции в Европе Запорожской АЭС подключают мобильные котельные на дизельном топливе для предотвращения замерзания критических систем станции.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ.

"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые призваны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для его персонала", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что мобильные дизельные котельные мощностью 1-3 МВт установлены и работают на одном из энергоблоков, несколько других размещены в других местах на площадке станции.

При этом у ЗАЭС двадцать стационарных аварийных дизель-генераторов. Они находятся в режиме ожидания и смогут обеспечить станцию электроэнергией и в случае необходимости. Однако на всякий случай разворачиваются и мобильные дизельные генераторы.

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