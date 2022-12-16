США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У США не бачать можливості зміни правил Організації Об’єднаних Націй задля виключення Росії з постійних членів Ради безпеки організації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, зроблену під час брифінгу.
За її словами, адміністрація США не бачить можливості зміни правил міжнародної організації і тому зосереджена на продовженні зусиль щодо ізоляції Росії та в міжнародних організаціях та щодо притягнення Росії до відповідальності, у тому числі за допомогою санкцій.
"Якби існував спосіб виключити Росію з Ради безпеки ООН, ми негайно приступили б до цього", - підкреслила Жан-П'єр.
Коментар Білого дому пішов за резолюцією, внесеною американськими конгресменами Стівом Коеном і Джоном Вілсоном, які представляють комісію з безпеки та співробітництва в Європі, із закликом до президента США Джо Байдена добиватися того, щоб Росію виключили з Ради Безпеки ООН у зв'язку з розв'язаною.
Будь ласка, зачекайте...
На сегодня нет правового механизма такого изгнания (и его нет вообще). Но такие новости (и резолюции) работают на токсичный имидж России, имидж изгоя.
В реальности же нужна кардинальная реформа всего ООН и его механизма, включая Совбез. Так как расклад после WW2 больше не соответствует сегодняшним геополитическим реалиям.
Но а) такая реформа - на годы, б) сначала нужно победить Россию в войне. (с) О. Пономарь
депутати-зрадники і відверті вороги України від забороненої руснявої партії регіонів 296 день зухвало і безкарно трахають українців
По суті заяви: хто не хоче - шукає причини не робити, хто хоче - шукає можливості зробити. Ці - не хочуть.
Надійну конструкцію задумав і створив т. Сталін: врахував недоліки Ліги націй, боягузливість, лукавство, фарисейство, зрадливість, флюгерство, опортуністичність, продажність... т.зв. західних демократій, Китай "подтянул", сісілістіческій лагерь і "колоніальниє страні" с їх невмєшательством... Все передбачив т. Сталін...
Давто помер т. Сталін, а його творєніє надьожно служіт тЬОмним дєлам... наслєдніков Сталіна..
Другой причины просто нет
«Статья 6
Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.»
Кроме того, "РФ" нет в списках членов ООН, "постоянным членом ООН" есть несуществующий "СССР".
С "неприкасаемыми" в Совбезе
США могут и должны сами выйти из ООН объявить о создании новой всемирной организации. Всем, кто несогласен - запретить въезд в США.