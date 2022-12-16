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США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

небензя

У США не бачать можливості зміни правил Організації Об’єднаних Націй задля виключення Росії з постійних членів Ради безпеки організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, зроблену під час брифінгу.

За її словами, адміністрація США не бачить можливості зміни правил міжнародної організації і тому зосереджена на продовженні зусиль щодо ізоляції Росії та в міжнародних організаціях та щодо притягнення Росії до відповідальності, у тому числі за допомогою санкцій.

"Якби існував спосіб виключити Росію з Ради безпеки ООН, ми негайно приступили б до цього", - підкреслила Жан-П'єр.

Коментар Білого дому пішов за резолюцією, внесеною американськими конгресменами Стівом Коеном і Джоном Вілсоном, які представляють комісію з безпеки та співробітництва в Європі, із закликом до президента США Джо Байдена добиватися того, щоб Росію виключили з Ради Безпеки ООН у зв'язку з розв'язаною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США пропонують виключити Росію з Радбезу ООН

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Тоді немає логіки існування такої організації
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16.12.2022 06:40
+15
Тоді потрібно просто ліквідувати ООН, як структуру абсолютно нікчемну, яка не здатна виконувати свої функції. І замість неї створити нову організацію, яка стане дійсно гарантом безпеки в світі.
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16.12.2022 06:48
+10
В сравнении с политикой запах разложившегося трупа может показатся тонким ароматом духов "Шанель№5"...
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16.12.2022 06:39
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В сравнении с политикой запах разложившегося трупа может показатся тонким ароматом духов "Шанель№5"...
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16.12.2022 06:39 Відповісти
Тоді немає логіки існування такої організації
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16.12.2022 06:40 Відповісти
Эх нашім коментаторам , ще б знати процедури та закони тоді було б меньше скиглення у коментарях. Хоча тоді б вони не робили помилки як у 2019

На сегодня нет правового механизма такого изгнания (и его нет вообще). Но такие новости (и резолюции) работают на токсичный имидж России, имидж изгоя.

В реальности же нужна кардинальная реформа всего ООН и его механизма, включая Совбез. Так как расклад после WW2 больше не соответствует сегодняшним геополитическим реалиям.

Но а) такая реформа - на годы, б) сначала нужно победить Россию в войне. (с) О. Пономарь
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16.12.2022 06:45 Відповісти
Эта помойка ООН где сидят самые ненужные работники на земле которые хотят кушать на фуршетах и чувствовать какие не какие женишки в кармане… а кто портит тот и танцует работника ооН
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16.12.2022 06:48 Відповісти
Сначала платит, а потом портит. США являются основным плательщиком на содержание ООН. Поэтому, когда США говорят о правилах, которые "нет возможности изменить", значит их это устраивает. Эта "невозможность" - часть их внешней политики.
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16.12.2022 07:40 Відповісти
Тоді потрібно просто ліквідувати ООН, як структуру абсолютно нікчемну, яка не здатна виконувати свої функції. І замість неї створити нову організацію, яка стане дійсно гарантом безпеки в світі.
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16.12.2022 06:48 Відповісти
абсолютний збіг з вру, де

депутати-зрадники і відверті вороги України від забороненої руснявої партії регіонів 296 день зухвало і безкарно трахають українців
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16.12.2022 07:06 Відповісти
Ну так, більшість виборців цього і прагнула.
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16.12.2022 07:56 Відповісти
Це смішно
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16.12.2022 07:07 Відповісти
Це смішно, але логічно чути від ліваків, що окупували Білий дім. Смішно, але закономірно бачити, що такі речі говорить саме ця "спікер" - яка свого часу при вступі на посаду тут же з трибуни заявила, що вона "чорношкіра і лесбійка".

По суті заяви: хто не хоче - шукає причини не робити, хто хоче - шукає можливості зробити. Ці - не хочуть.
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16.12.2022 19:14 Відповісти
США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки,

Надійну конструкцію задумав і створив т. Сталін: врахував недоліки Ліги націй, боягузливість, лукавство, фарисейство, зрадливість, флюгерство, опортуністичність, продажність... т.зв. західних демократій, Китай "подтянул", сісілістіческій лагерь і "колоніальниє страні" с їх невмєшательством... Все передбачив т. Сталін...

Давто помер т. Сталін, а його творєніє надьожно служіт тЬОмним дєлам... наслєдніков Сталіна..
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16.12.2022 07:13 Відповісти
Ну тогда пусть пояснит кто ее туда принял
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16.12.2022 07:18 Відповісти
А якщо фізично? ООН знаходиться у Нью-Йорку, наскільки мені відомо. Тож дати наказ охорони будівлі не впускати російську делегацію. І не враховувати голос Росії при голосуванні в Радбезі ООН. І все. Недемократично, але ефективно.
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16.12.2022 07:20 Відповісти
Ви забули, ця війна там усім до дупи
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16.12.2022 07:31 Відповісти
Вранье. США полностью контролируют бутафорский ООН. Значит им для чего-то нужна рашка в Раде безпеки.
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16.12.2022 07:35 Відповісти
Значит им самим это невыгодно

Другой причины просто нет
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16.12.2022 07:40 Відповісти
закривайте цю гнилу імпотентну контору !
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16.12.2022 07:41 Відповісти
Наявність Святого писання не завадило Мартіну Лютеру прибити на дверях церкви в Віттенберзі лист паперу з 95 тезисами про необхідність реформування католицької церкви.
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16.12.2022 07:42 Відповісти
Опять обдрыстались.
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16.12.2022 07:43 Відповісти
Ось Вам і партнер!))
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16.12.2022 07:47 Відповісти
Пшел нах, кацап.
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16.12.2022 11:17 Відповісти
дипломатия никакая
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16.12.2022 07:49 Відповісти
Гівно,а не ООН. Чи взагалі потрібна ця імпотентні контора?
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16.12.2022 08:01 Відповісти
Штати все влаштовує. Розвал рф їх не влаштовує і лякає. Знищити їхню армію і ослабити економічно, щоб купувати ресурси за три копійки ось нормальний для них варіант. Звідси і такі рішення і обмежена допомога.
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16.12.2022 08:08 Відповісти
У Лізі Націй було менше імпотентів на одиницю площі, тому совок вилетів як обісратий за напад на Польщу у 1939.
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16.12.2022 08:13 Відповісти
Не за Польшу, а за Финляндию
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16.12.2022 08:25 Відповісти
Лігу Націй це не врятувало.
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16.12.2022 09:03 Відповісти
Вообще то наличие РФ в совбезе с правом вето прямо противоречит уставу ООН.
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16.12.2022 08:23 Відповісти
А коли Росія (не СРСР) вступила в ООН? Не можете вигнати з Радбезу, виженіть з ООН.
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16.12.2022 08:30 Відповісти
"Якби існував спосіб виключити Росію з Ради безпеки ООН, ми негайно приступили б до цього", - підкреслила Жан-П'єр. але ми американські сліпці, які осліпли цілком на рашистську кроваву окупацію України і геноцид українського народу , ми ,великі світові лицеміри і пасивні співучасники кровавої рашистської війни в Україні, не бачимо в цьому ніяких кричущих нарушень міжнародного права і законів світового порядку співіснування держав у ********* світі.котрі є прописані у всіх документах ООН.МИ НЕ БАЧИМО,а тому нам сидіти і співпрацювати із світовим терористом і вбивцею в ООН ,за одним столом.
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16.12.2022 09:04 Відповісти
Це означає, що США не допустять розвалу московії. А якщо московія опинеться на межі розвалу, США будуть докладати максимум зусиль, щоб знову її відновити, як вони це робили на початку 20-х років минулого століття, після другої світової війни та у 1990-ті роки.
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16.12.2022 09:17 Відповісти
Есть устав организации https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text

«Статья 6
Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.»

Кроме того, "РФ" нет в списках членов ООН, "постоянным членом ООН" есть несуществующий "СССР".
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16.12.2022 09:18 Відповісти
Надо распустить, оон ,как в свое время лигу наций , бесполезные организации. Цинизм полнейший, когда представитель диктатора ***** , говорит про демократию . В такой организации, должны быть ,только демократические , страны , всеобще признанные. Мня ,просто выворачивает, когда , с высокой трибуны , представители Африки , или Азии несут всякую дичь, против Западных стран . И что то требуют. сначала научитесь не есть людей, и не забрасывать их камнями , а уважительно относиться к каждому человеку. оон это цирк ,который надо разознать, а шо они делали с пондемией , ( Китай не в чём не виноват )Ах-ха -ха .
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16.12.2022 09:33 Відповісти
George Dydyrko , и кроме этого , не может туда, радбез ,входить страна , начавшая войну . Запад ,для начала , должен поставить кремль, перед фактом ,что это Война , назвать вещи своими именами . А не заниматься словоблудием . Это господин Байден ,Война
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16.12.2022 09:38 Відповісти
Потому что создали структуру такую изначально

С "неприкасаемыми" в Совбезе
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16.12.2022 09:50 Відповісти
Когда до этих западных идиотов дойдет?Наверное, когда ядерные ракеты в их сторону полетят
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16.12.2022 11:34 Відповісти
Белый дом просто не хочет видеть такую возможность.
США могут и должны сами выйти из ООН объявить о создании новой всемирной организации. Всем, кто несогласен - запретить въезд в США.
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16.12.2022 14:28 Відповісти
 
 