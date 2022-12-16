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Російських військовослужбовців строкової служби агітують підписувати контракти, щоб перекрити втрати, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

В Росії продовжують агітувати військовослужбовців підписувати контракти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 16 грудня щодо російського вторгнення.

"З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що, зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу.

Також читайте: У районі Токмака ЗСУ знищили до 10 одиниць військової техніки, приблизно 180 окупантів поранено, у місті працюють російські мобільні крематорії, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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16.12.2022 08:28 Відповісти
Агітують...
Певно, до чого ж принадно, рузьге ботва, ге ж?
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16.12.2022 08:28 Відповісти
 
 