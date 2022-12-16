Російських військовослужбовців строкової служби агітують підписувати контракти, щоб перекрити втрати, - Генштаб
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В Росії продовжують агітувати військовослужбовців підписувати контракти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 16 грудня щодо російського вторгнення.
"З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом", - сказано в повідомленні.
В Генштабі зазначають, що, зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу.
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Певно, до чого ж принадно, рузьге ботва, ге ж?