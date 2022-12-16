На Сумщині тимчасово відсутнє електропостачання через масовану ракетну атаку РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу, через це в деяких регіонах вимикають електропостачання.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання.
Перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигналу тривоги!" - йдеться в повідомленні.
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Zemer
показати весь коментар16.12.2022 09:06 Відповісти Мені подобається 0
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