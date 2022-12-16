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На Сумщині тимчасово відсутнє електропостачання через масовану ракетну атаку РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу, через це в деяких регіонах вимикають електропостачання.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання.

Перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигналу тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання

Автор: Наталя Джума
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16.12.2022 09:06 Відповісти
 
 