На Сумщині тимчасово відсутнє електропостачання через масовану ракетну атаку РФ

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу, через це в деяких регіонах вимикають електропостачання.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання.



Перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигналу тривоги!" - йдеться в повідомленні.

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