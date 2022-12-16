У деяких областях вже є "прильоти" по енергоінфраструктурі, - Одеська ОВА

Російські загарбники влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Противник здійснив пуски ракет по території України. В інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - зазначив він.

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