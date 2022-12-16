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У деяких областях вже є "прильоти" по енергоінфраструктурі, - Одеська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,рф

Російські загарбники влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Противник здійснив пуски ракет по території України. В інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО працює у Києві та області, - ОВА (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Якщо вся енергосистема у руках россіян , то керівництво проросійське , власники енергосистем ПЕРЕСІДЖУЮТЬ ЗА КОРДОНОМ , а деякі співробітники роблять наводки для росіян .

зрозуміло, що в штати енерго компаний набирали проросійсько налаштованих співробитников
СБУ мала би перевірити громадянство працівників - і відкрие для себе багато цікавого
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16.12.2022 09:28
+4
Дивлюсь , вас зачепив мій коммент . Ви мабудь на боці власників енергопідприємств 🤣🤣🤣
Solo Mio

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Я читаю: 0

Реєстрація: 14.12.2022
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16.12.2022 09:41
+3
Не можна катюху ************ зносить. Оні же па рускі гаварят… там вати як собаки бліх вони вже на протести виходять Зєлєнскій почему нєту свєта… ну бо ваші братушкі ******* вміють тільки воювати з жінками та трансформаторами
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16.12.2022 09:41
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Якщо вся енергосистема у руках россіян , то керівництво проросійське , власники енергосистем ПЕРЕСІДЖУЮТЬ ЗА КОРДОНОМ , а деякі співробітники роблять наводки для росіян .

зрозуміло, що в штати енерго компаний набирали проросійсько налаштованих співробитников
СБУ мала би перевірити громадянство працівників - і відкрие для себе багато цікавого
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16.12.2022 09:28 Відповісти
От цікаво, чого ви не йдете туди працювати - одразу навели б там порядок і ми жили в чудово, чому так не робите, га?
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16.12.2022 09:37 Відповісти
Дивлюсь , вас зачепив мій коммент . Ви мабудь на боці власників енергопідприємств 🤣🤣🤣
Solo Mio

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 14.12.2022
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16.12.2022 09:41 Відповісти
Нє, люблю спостерігати як фантазери уявляють себе чекістами з маузерами і ловлять врагов народа
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16.12.2022 09:51 Відповісти
Вчить ваших кацапів
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16.12.2022 09:54 Відповісти
На вас покладаюсь, адже із-за бугра це ліпше робити
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16.12.2022 10:18 Відповісти
Не, товариша жаба(зелена) давить...
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16.12.2022 10:37 Відповісти
Частковоз Вами можу подитись. Справді, інформацію, кули саме потрібно вдарити, кацапські тварюки отримують від нагих енергетиків. Бо ми з ними розійшлися надто давно і дуже багато зв цей час змінилося, щоб кацапи могли послуговуватись старими картами і даними. Зрозуміло, що віддати у руки кацапським і прокацапським олігархам - прямий злочин проти держави. Зпощуміло, що найнятий цими олігархами менеджмент добирався за певними критеріями - русскомірскість, русскоязичіє і щюзахоплення пуциним. Зрозуміло, що серед середньої ланки всіляких директорів, головних інженерів та головних енергетиів присутея ворожа агентура. Не зрозуміло лише, чому кацапські олвгархи не позбавлені остаточно і безповоротньо цієї власності і чому виявоеним колаборантам дають такі м'які терміни. Перекоеаний, що за держзраду таким потрібно давати пжиттєвий термін, можливо з переглчдом після 20 років відсидки, щоб не утримувати хвориз і старих злочинців за державний кошт. Ш сиосужттся тиз, зто безпскредньо працює у гаоущі, то вважати їх зрадниками, чи колаборантами - це дурня. Можна повірити, що якийсь майстер дільниці навів кацапів на якусь електршафу у якомусь цеху. Але це не серйозно. 😊
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16.12.2022 09:52 Відповісти
Так. Українське СБУ лояльно відносилось до скупки кацапами українських підприемств . Я завжди дивувалась цьому . Думаю, що в СБУ були куратори , які прикривали росіян і за це получали гроши
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16.12.2022 09:58 Відповісти
Ось з ким ця рашиська погань воює, так це з мирним населенням та критичною інфраструктурою ,дуже їм подобаєтся що народ зимою без світла .Так що скажуть деякі любителі "русского мира" що творят ваші чорти ? що до одеситів то позбувайтесь всього що пов'язує з цими варварами і знесіть вже той пам'ятник катерині.
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16.12.2022 09:31 Відповісти
Не можна катюху ************ зносить. Оні же па рускі гаварят… там вати як собаки бліх вони вже на протести виходять Зєлєнскій почему нєту свєта… ну бо ваші братушкі ******* вміють тільки воювати з жінками та трансформаторами
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16.12.2022 09:41 Відповісти
Какая разніца? Якщо нікакой тоді в спам
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16.12.2022 10:33 Відповісти
Ну тобі ж немає ніякої різниці: жити в Польщі чи в Україні
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16.12.2022 10:55 Відповісти
кожні 12 діб, наступне 27.12.
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16.12.2022 09:51 Відповісти
Жодного ППО не вистачить якщо не відповідати по містам запуску. З таким підходом як зараз в наданні допомоги, ми рано чи пізно будемо з ******** ППО але без енергетики.
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16.12.2022 09:54 Відповісти
Що дадуть удари по містам запуску? Треба по складам ракет бити. Але підозрюю, що вони дуже далеко і під землею.
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16.12.2022 10:10 Відповісти
Я це і мав на увазі. Зараз запуски з стратегічних літаків, які як ми бачили стоять просто неба. Плюс заводи де виготовляють ракети і комплектуючі до них. По нас летять ракети які виготовлені в цьому році, знищення виробництва суттєво б зменшило обстріли. Але союзникам це не потрібно, у нас своє виробництво ракет знищили за 30 років.
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16.12.2022 10:18 Відповісти
І?

Для констатації фактів не треба такого штату держслужбовців.

А до весни від нашої енергосистеми нічого не лишиться.
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16.12.2022 10:25 Відповісти
 
 