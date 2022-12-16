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У деяких областях вже є "прильоти" по енергоінфраструктурі, - Одеська ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Противник здійснив пуски ракет по території України. В інших областях вже є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - зазначив він.
Топ коментарі
+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.12.2022 09:28
+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.12.2022 09:41
+3 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар16.12.2022 09:41
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зрозуміло, що в штати енерго компаний набирали проросійсько налаштованих співробитников
СБУ мала би перевірити громадянство працівників - і відкрие для себе багато цікавого
Solo Mio
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Реєстрація: 14.12.2022
Для констатації фактів не треба такого штату держслужбовців.
А до весни від нашої енергосистеми нічого не лишиться.