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Минулої доби росіяни 30 разів обстріляли територію Херсонщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

15 грудня російські загарбники 30 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ та мінометів територію Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тelegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича

"Ворог атакував житлові квартали Херсона. Поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, житлові будинки, маршрутний транспорт, пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні. 

Минулої доби через російські обстріли 4 людей загинули, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Автор: Марина Макєєва
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