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Низка залізничних дільниць у кількох областях України знеструмлена через пошкодження енергетичної інфраструктури, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укрзалізниця

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах.

Посадка та висадка триває через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Через російські обстріли низка потягів курсують із затримкою, - "Укрзалізниця"

Автор: Наталя Джума
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