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Пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України через російські обстріли, - Галущенко
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Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.
Про це очільник Міненерго Герман Галущенко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються.
Можливо падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аарійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - зазначив міністр.
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https://biz.censor.net/resonance/3387166/sche_povnovajen_kubrakovu_i_vidsutnist_vidpovidalnosti_dlya_zabudovnykiv_scho_ne_tak_z_mistobudivnym
Натуральные террористы. Книжные, стопроцентные.
не все россияне - русские.
не все русские - россияне.
оба верные, кстати.
Племена агрессивных ублюдков, называющих так себя и которых эволюция обошла стороной, не имеют никакого отношения к Руси.