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Пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України через російські обстріли, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетика

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

Про це очільник Міненерго Герман Галущенко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються.

Можливо падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аарійні відключення світла.  Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - зазначив міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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16.12.2022 10:24 Відповісти
если с утверждением "все арабы - мусульмане" еще можно поспорить, то утверждение "все русские - террористы" уже спорить не выйдет.

Натуральные террористы. Книжные, стопроцентные.
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16.12.2022 10:30 Відповісти
есть и такие утверждения:
не все россияне - русские.
не все русские - россияне.

оба верные, кстати.
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16.12.2022 10:45 Відповісти
Не существует никаких "русских", кстати.
Племена агрессивных ублюдков, называющих так себя и которых эволюция обошла стороной, не имеют никакого отношения к Руси.
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16.12.2022 10:52 Відповісти
*****. Во время войны все цвета радуги внезапно делятся на черные и белые. Русский - значит террорист. Не хочешь чтобы тебя считали террористом - назовись американцем, украинцем, казахом, кем угодно, только не террористом.
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16.12.2022 10:52 Відповісти
Немає там і не було росіян, иам ординці угро-фіни, розбадяжени розумними татарами. Їх ще називали Хинова, пізніше Московити-Тартари. Це реальні, злобні, ненаситні терористи. Є ще бажання торгувати з терористами і давати їм кошти на мотузку, на якій вони мріють вам повісити? Чи думають, що їх це обійдеться? Ніколи, вони сплять і бачать своє "царство", а точніше свій бруд на всій землі.
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16.12.2022 10:59 Відповісти
 
 