У мешканців Кременчука Полтавської області зникло опалення

Внаслідок масованого ракетного удару окупантів 16 грудня у Кременчуці Полтавської області зникло не тільки електропостачання, а й теплопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міського голови Кременчука Віталія Малецького.

"Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення! Обов’язково закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях", - йдеться в повідомленні.

Також місцеві мешканці повідомляють про відсутність води.

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