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Відомо про проліт над Україною понад 60 ракет, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,калібр

Російські загарбники випустили ракети різних типів, щоб розосередити увагу ППО.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені з літаків Ту-95 - це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуск  "калібрів" з Чорного моря. Маємо запуски ракет С-300, також робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу МіГ-31К - носіїв "Кинжалів", - сказав він.

За словами Ігната, росіяни хотіли розосередити увагу ППО.

"Хотіли ввести нас в певну напругу, щоб якомога більше ракет вразили свої цілі. Працювали Су-35 ракетами Х-59", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Ніскільки, бо влада заморозила всі ракетні програми і сьогодні робить вигляд, що нічого не сталося, що ми не мали такої можливості робити "Грім 2" і "Нептуни", щоб не злітали їхні літаки і не виходили в море ракетоносці. Зато які кьові були асфальтні дороги? І не пишіть, що не на часі, все на часі і все це привело до цих ракетних обстрілів, бо ми тільки збиваємо і то тим, що нам дали друзі із Заходу.
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16.12.2022 11:08
+23
успокойся уже, пво постоянно меняет свое местоположение.
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16.12.2022 11:09
+21
0 ракет у Украины нет, Гром закрыли и стали укладывать асфальт.
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16.12.2022 11:09
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Скільки полетіло у відповідь?
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16.12.2022 11:02 Відповісти
Ніскільки, бо влада заморозила всі ракетні програми і сьогодні робить вигляд, що нічого не сталося, що ми не мали такої можливості робити "Грім 2" і "Нептуни", щоб не злітали їхні літаки і не виходили в море ракетоносці. Зато які кьові були асфальтні дороги? І не пишіть, що не на часі, все на часі і все це привело до цих ракетних обстрілів, бо ми тільки збиваємо і то тим, що нам дали друзі із Заходу.
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16.12.2022 11:08 Відповісти
За 10 міс. можна ж було щось зварганити.
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16.12.2022 11:16 Відповісти
Da , i na kakoi teritorii , jesli vsia Ukraina pod raketnimi obstrelami ?
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16.12.2022 11:20 Відповісти
та хоч в бункері на банковій, туди не прилітає. Якщо є бажання, то і місце знайдеться.
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16.12.2022 11:23 Відповісти
Вы правы, место можно найти, как пример одну из станций метро превратить в производство, было бы желание
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16.12.2022 12:55 Відповісти
Я Вам відкрию вже давно не тайну, що більшість заводів, які працювали на оборонку при совку мають великі підземні цехи. Та навіть зараз можна зробити цехи у вигляді капсул жб чи сталі і вкрити великим грунтом землі, але навіщо, коли можна вимагати у США чи НАТО і кричати - дайте. Для виробництва потрібні гроші, спеціалісти..., а дорлоги за що будувати? Чому знову за дороги? Бо ціле літо в Миколаївській області будували дороги і мости, як будьто вже закінчилася війна. На цьому бідівництві були супер нові самоскиди, бульдозери, грейдери та інше.То там гроші знайшлися?
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16.12.2022 13:19 Відповісти
дослідний зразок?
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16.12.2022 11:46 Відповісти
0 ракет у Украины нет, Гром закрыли и стали укладывать асфальт.
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16.12.2022 11:09 Відповісти
Не можна у відповідь. Бо путін нападе. А ми ще шашликів не їли з весни.
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16.12.2022 11:16 Відповісти
Піди на фронт, там об'їсишся шашликами зі свинособак
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16.12.2022 11:36 Відповісти
Поки в резерві. Мені волонтерства вистачає. Не переживай за мене.
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17.12.2022 00:11 Відповісти
Малюнки є якогось планера який може теоретично відірвати від землі декілька десятків кіл ваги і все.Країна тумба юмба одні стріли та мільйони злиднів ...
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19.12.2022 20:42 Відповісти
Провокационный пуск, для тестирования нашей противовоздушной защиты кацапским авкс-50, к предстоящему кацапнаступлению...
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16.12.2022 11:05 Відповісти
успокойся уже, пво постоянно меняет свое местоположение.
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16.12.2022 11:09 Відповісти
Хотілось би читати про прильоти по літаках на аеродромах.Але вже як є.
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16.12.2022 11:11 Відповісти
Кацапня оскаженіла!

Здохніть!
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16.12.2022 11:18 Відповісти
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16.12.2022 11:23 Відповісти
Пусті пісеньки більш нічого.
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19.12.2022 20:43 Відповісти
Та це небагато! 60 не 6 тисяч, переживемо! Головне, щоб асфальтування у дворах хрущівок велося та дерева висаджувались за півляма
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16.12.2022 12:32 Відповісти
60 це не 600 дамо раду
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16.12.2022 12:53 Відповісти
Гуртуймося, ми з ВСУ!! Переможемо в війні - переможемо і в мирі!!!
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16.12.2022 13:15 Відповісти
Проліт над Україною???
Куди ч це вони летіли?..
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16.12.2022 13:19 Відповісти
Варшава Краков .
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16.12.2022 13:50 Відповісти
Чому не повідомляють про кількість збитих ракет? Невже це уже таємниця?
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16.12.2022 13:25 Відповісти
Западным бездельникам с самого начало говорили закройте небо. Теперь вроде постепенно начало доходить. Но пока дойдёт окончательно, придётся принять ещё несколько миллионов беженцев с Украины.
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16.12.2022 14:03 Відповісти
 
 