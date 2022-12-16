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Известно о пролете над Украиной более 60 ракет, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,ракети,калібр

Российские захватчики выпустили ракеты разных типов, чтобы рассредоточить внимание ПВО.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть данные о более чем 60 ракетах, которые летели по территории Украины. Выпущенные из самолетов Ту-95 - это ракеты Х-555 и Х-101. Также есть пуск "калибров" с Черного моря. Есть запуски ракет С-300, также работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые пускают ракеты Х-22, также в небе отмечена работа МиГ-31К - носителей "Кинжалов", - сказал он.

По словам Игната, россияне хотели рассредоточить внимание ПВО.

"Хотели ввести нас в определенное напряжение, чтобы как можно больше ракет поразили свои цели. Работали Су-35 ракетами Х-59", - добавил он.

Читайте также: Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: Ким сообщил о ракетах в воздушном пространстве
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Топ комментарии
+44
Ніскільки, бо влада заморозила всі ракетні програми і сьогодні робить вигляд, що нічого не сталося, що ми не мали такої можливості робити "Грім 2" і "Нептуни", щоб не злітали їхні літаки і не виходили в море ракетоносці. Зато які кьові були асфальтні дороги? І не пишіть, що не на часі, все на часі і все це привело до цих ракетних обстрілів, бо ми тільки збиваємо і то тим, що нам дали друзі із Заходу.
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16.12.2022 11:08
+23
успокойся уже, пво постоянно меняет свое местоположение.
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16.12.2022 11:09
+21
0 ракет у Украины нет, Гром закрыли и стали укладывать асфальт.
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16.12.2022 11:09
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Скільки полетіло у відповідь?
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16.12.2022 11:02 Ответить
Ніскільки, бо влада заморозила всі ракетні програми і сьогодні робить вигляд, що нічого не сталося, що ми не мали такої можливості робити "Грім 2" і "Нептуни", щоб не злітали їхні літаки і не виходили в море ракетоносці. Зато які кьові були асфальтні дороги? І не пишіть, що не на часі, все на часі і все це привело до цих ракетних обстрілів, бо ми тільки збиваємо і то тим, що нам дали друзі із Заходу.
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16.12.2022 11:08 Ответить
За 10 міс. можна ж було щось зварганити.
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16.12.2022 11:16 Ответить
Da , i na kakoi teritorii , jesli vsia Ukraina pod raketnimi obstrelami ?
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16.12.2022 11:20 Ответить
та хоч в бункері на банковій, туди не прилітає. Якщо є бажання, то і місце знайдеться.
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16.12.2022 11:23 Ответить
Вы правы, место можно найти, как пример одну из станций метро превратить в производство, было бы желание
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16.12.2022 12:55 Ответить
Я Вам відкрию вже давно не тайну, що більшість заводів, які працювали на оборонку при совку мають великі підземні цехи. Та навіть зараз можна зробити цехи у вигляді капсул жб чи сталі і вкрити великим грунтом землі, але навіщо, коли можна вимагати у США чи НАТО і кричати - дайте. Для виробництва потрібні гроші, спеціалісти..., а дорлоги за що будувати? Чому знову за дороги? Бо ціле літо в Миколаївській області будували дороги і мости, як будьто вже закінчилася війна. На цьому бідівництві були супер нові самоскиди, бульдозери, грейдери та інше.То там гроші знайшлися?
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16.12.2022 13:19 Ответить
дослідний зразок?
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16.12.2022 11:46 Ответить
0 ракет у Украины нет, Гром закрыли и стали укладывать асфальт.
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16.12.2022 11:09 Ответить
Не можна у відповідь. Бо путін нападе. А ми ще шашликів не їли з весни.
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16.12.2022 11:16 Ответить
Піди на фронт, там об'їсишся шашликами зі свинособак
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16.12.2022 11:36 Ответить
Поки в резерві. Мені волонтерства вистачає. Не переживай за мене.
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17.12.2022 00:11 Ответить
Малюнки є якогось планера який може теоретично відірвати від землі декілька десятків кіл ваги і все.Країна тумба юмба одні стріли та мільйони злиднів ...
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19.12.2022 20:42 Ответить
Провокационный пуск, для тестирования нашей противовоздушной защиты кацапским авкс-50, к предстоящему кацапнаступлению...
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16.12.2022 11:05 Ответить
успокойся уже, пво постоянно меняет свое местоположение.
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16.12.2022 11:09 Ответить
Хотілось би читати про прильоти по літаках на аеродромах.Але вже як є.
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16.12.2022 11:11 Ответить
Кацапня оскаженіла!

Здохніть!
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16.12.2022 11:18 Ответить
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16.12.2022 11:23 Ответить
Пусті пісеньки більш нічого.
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19.12.2022 20:43 Ответить
Та це небагато! 60 не 6 тисяч, переживемо! Головне, щоб асфальтування у дворах хрущівок велося та дерева висаджувались за півляма
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16.12.2022 12:32 Ответить
60 це не 600 дамо раду
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16.12.2022 12:53 Ответить
Гуртуймося, ми з ВСУ!! Переможемо в війні - переможемо і в мирі!!!
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16.12.2022 13:15 Ответить
Проліт над Україною???
Куди ч це вони летіли?..
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16.12.2022 13:19 Ответить
Варшава Краков .
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16.12.2022 13:50 Ответить
Чому не повідомляють про кількість збитих ракет? Невже це уже таємниця?
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16.12.2022 13:25 Ответить
Западным бездельникам с самого начало говорили закройте небо. Теперь вроде постепенно начало доходить. Но пока дойдёт окончательно, придётся принять ещё несколько миллионов беженцев с Украины.
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16.12.2022 14:03 Ответить
 
 