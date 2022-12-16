Известно о пролете над Украиной более 60 ракет, - Воздушные силы

Российские захватчики выпустили ракеты разных типов, чтобы рассредоточить внимание ПВО.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть данные о более чем 60 ракетах, которые летели по территории Украины. Выпущенные из самолетов Ту-95 - это ракеты Х-555 и Х-101. Также есть пуск "калибров" с Черного моря. Есть запуски ракет С-300, также работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые пускают ракеты Х-22, также в небе отмечена работа МиГ-31К - носителей "Кинжалов", - сказал он.

По словам Игната, россияне хотели рассредоточить внимание ПВО.

"Хотели ввести нас в определенное напряжение, чтобы как можно больше ракет поразили свои цели. Работали Су-35 ракетами Х-59", - добавил он.

Читайте также: Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: Ким сообщил о ракетах в воздушном пространстве