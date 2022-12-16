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Новини За кордоном
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Угорщина заморозила російських активів на 870 млн євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

євро

Угорщина заморозила російські активи на суму майже 350 мільярдів форинтів, тобто 870 мільйонів євро, станом на кінець листопада.

Про це пише угорське видання Nepszava, передає Цензор.НЕТ.

Це значна сума, навіть порівняно з іншими країнами Європи, тим паче, що до листопадової звітності Будапешт повідомив Брюссель про арешт лише 3000 євро.

Прикметно, що значні санкційні активи були виявлені в Угорщині в листопаді, якраз коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

Автор: Наталя Джума
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ці хитрі мадяри бабло собі заберуть точно!
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16.12.2022 11:54 Відповісти
орбанвыйминожсоспины
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16.12.2022 11:59 Відповісти
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16.12.2022 12:05 Відповісти
То я не розумію, ****** мадяри, чи ні? То те, то інше зроблять, як їх зрозуміти?
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16.12.2022 12:15 Відповісти
я так розумію, після нещодавно затверджених європарламентом квот на нафтові ціни, кремль прикрутив кранік спонсорування східноєвропейських друзів, тепер вони різко змінили кон"юктуру ))
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16.12.2022 12:22 Відповісти
Не каждый мадяр, виноват в том, что он мадяр
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16.12.2022 12:32 Відповісти
Підозрюю, що це зроблено лише для того, щоб гроші не блокувала інша, більш рішуча країна з ЄС. Придивляться за хазяйськими грошиками до пори.
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16.12.2022 14:15 Відповісти
Певно щось дуже велике здохло у лісі!
От так і вимерли динозаври...)))
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16.12.2022 14:16 Відповісти
 
 