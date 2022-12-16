Понад 400 вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки за добу . ІНФОГРАФІКА

Протягом минулої доби станом на 16 грудня піротехнічні підрозділи ДСНС України залучалися до виконання завдань з розмінування 131 раз.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Знешкоджено 453 вибухонебезпечні предмети. Обстежено територію площею 45 гектарів.

Всього від початку широкомасштабної агресії російської федерації на території України знешкоджено 305 772 вибухонебезпечних предмети, зокрема 2155 авіаційних бомб.

Обстежено територію площею орієнтовно 76 649 гектарів.

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