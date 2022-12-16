Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 10 російських ракет
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Сьогодні, 16 грудня, у небі над Дніпропетровщиною збито 10 російських ракет.
Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники збили у небі над Дніпропетровщиною 10 російських ракет.
Слава нашій ППО", - написав він.
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Володимир Краснобокий
показати весь коментар16.12.2022 13:05 Відповісти Мені подобається 1
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