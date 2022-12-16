Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 10 російських ракет

Сьогодні, 16 грудня, у небі над Дніпропетровщиною збито 10 російських ракет.

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники збили у небі над Дніпропетровщиною 10 російських ракет.



Слава нашій ППО", - написав він.

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