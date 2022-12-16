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Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено 3 працівників електропідстанцій, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини.
Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах області. Є серйозні руйнування.
У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень", - йдеться в повідомленні.
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