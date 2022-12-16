Під час масштабної тривоги росіяни обстріляли прикордоння Сумщини артилерією, - ОВА
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Під час масштабної повітряної тривоги 16 грудня російські війська обстріляли Сумську область з артилерії. У регіоні зафіксували 40 "прильотів".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні росіяни накрили вогнем прикордоння Сумської області: били з артилерії та мінометів", - йдеться в повідомленні
За словами Живицького, загалом зафіксовано близько 40 прильотів у Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотинській громадах.
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всіх вас знищимо і згодуємо диким кабанам 😡
Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати
Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".
Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.
Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo
Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.