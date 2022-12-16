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Сумська область (2200) Живицький Дмитро (465)

Під час масштабної тривоги росіяни обстріляли прикордоння Сумщини артилерією, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Під час масштабної повітряної тривоги 16 грудня російські війська обстріляли Сумську область з артилерії. У регіоні зафіксували 40 "прильотів".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА  Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час повітряної тривоги та ракетних ударів по всій Україні росіяни накрили вогнем прикордоння Сумської області: били з артилерії та мінометів", - йдеться в повідомленні

За словами Живицького, загалом зафіксовано близько 40 прильотів у Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотинській громадах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 50 "прильотів", - Держприкордонслужба

Автор: Марина Макєєва
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А їхне прикордоння блетгорода чи курська коли ми обстріляемо?чи бити можно тільки по нам?
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16.12.2022 15:40 Відповісти
А хто вам сказав, що не обстрілюємо? Чи то кацапи по приколу звідти евакюються?
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16.12.2022 15:43 Відповісти
Звідки вони євакуюються?хто вам таке сказав?а бачив там в сарай якийсь влучили,все!А в Блетгороді є світло,чому не вдарити по єнергонасіях,чи ще почомусь!
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16.12.2022 15:46 Відповісти
Ну вас у Гуглі ж не забанили? Такі новини вже тривалий час проходять, але на кацапських сайтах. ВПН є? Подивіться.
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16.12.2022 15:55 Відповісти
А хто сказав? Сумська область. Приїздіть. Самі побачите.
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16.12.2022 15:57 Відповісти
Я вас зрозумів!добре
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16.12.2022 16:11 Відповісти
Кацапи , ви кончені піда@аси і мразі ,
всіх вас знищимо і згодуємо диким кабанам 😡
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16.12.2022 15:40 Відповісти
Шановна редакціє, просимо Вас звернути увагу!
Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати

Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".

Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.

Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo

Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
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16.12.2022 15:42 Відповісти
 
 