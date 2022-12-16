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На Вінниччині можливі підтоплення населених пунктів уздовж Дністра

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

гес,дністровська

На Вінниччині внаслідок екстрених скидів води із Дністровської ГЕС можливі підтоплення окремих населених пунктів вздовж Дністра.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"За даними УкрГідрометцентру, 16-17 грудня в результаті екстрених скидів води із Дністровської ГЕС, рівень води р. Дністер у створі поста Могилів-Подільський може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки, господарських об’єктів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що можливі підтоплення у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

Оголошено другий рівень небезпеки - помаранчевий.

Автор: Анастасія Потіха
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Не ГЕС, а ГАЕС!!!
І воду скидають для збільшення виробітку еленергії.
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16.12.2022 17:29 Відповісти
 
 