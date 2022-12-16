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ППО (1824) допомога (5051) США (14468) Кірбі (408)

Новий пакет військової допомоги Україні міститиме додаткові ППО, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джон,кірбі

Адміністрація США оголосила про намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У п’ятницю, 16 грудня, Білий дім заявив, що наступний безпековий пакет допомоги для України незабаром буде оголошений. Крім того, очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони для країни.

"Гадаю, можна очікувати у цьому пакеті додаткові можливості протиповітряної оборони", - підкреслив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Також читайте: Україна вже отримала перше обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури від США, – посол

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Самое лучшее ППО то которое уничтожает вражеские ракеты еще на аеродромах базирования и складах
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16.12.2022 17:31
+5
ППО потрібна нам як воздух, але не меньш потрібні танки , гаубиці та ракети на середню та велику дальність. Ми повині крім захисту свого неба ще наносити удари по оркам і на землі. Залужний чітко в своєму інтервью обозначив необхідну кількість зброі. А наші партнери все ще бояться як вогня ескалаціі
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16.12.2022 17:33
+5
ППО це добре, але це не вирішує проблему обстрілів. Тільки знищення пускових установок дасть спокій Україні.
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16.12.2022 17:53
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а за патритоти е новини?
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16.12.2022 17:23 Відповісти
Думаю, що будуть тільки тоді, коли вони стануть на чергування.
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16.12.2022 17:35 Відповісти
***** немало посприяло своїми нальотами.
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16.12.2022 17:28 Відповісти
Только это возможно завтра, а обстрел уже сегодня. И так изо дня в день повторяется.
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16.12.2022 17:28 Відповісти
Самое лучшее ППО то которое уничтожает вражеские ракеты еще на аеродромах базирования и складах
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16.12.2022 17:31 Відповісти
ППО потрібна нам як воздух, але не меньш потрібні танки , гаубиці та ракети на середню та велику дальність. Ми повині крім захисту свого неба ще наносити удари по оркам і на землі. Залужний чітко в своєму інтервью обозначив необхідну кількість зброі. А наші партнери все ще бояться як вогня ескалаціі
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16.12.2022 17:33 Відповісти
Боже! Бережи Америку та особисто Джо Байдена!
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16.12.2022 17:35 Відповісти
Спасибо Штаты! эти папуасы московские ****....ли! ....
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16.12.2022 17:42 Відповісти
ППО це добре, але це не вирішує проблему обстрілів. Тільки знищення пускових установок дасть спокій Україні.
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16.12.2022 17:53 Відповісти
https://youtu.be/ugOffwXV9Cs...

Словакия передаст Украине Миг-29...сообщил премьер-министр Словакии...
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16.12.2022 18:16 Відповісти
стінгери?
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16.12.2022 18:34 Відповісти
Не пам"ятаю,хто сказав,що саме краща ППО,це наші танки,на аеродромах ворога.
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16.12.2022 18:34 Відповісти
Мавзолейное стадо баранов путлера.. драпайте из Крыма и Донбасса.. ещё есть время..иначе буде БоБо... уже не Бавовна...🔥🔥🔥💥💥💥☠️💀☠️💀☠️
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16.12.2022 18:38 Відповісти
 
 