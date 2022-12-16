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Новий пакет військової допомоги Україні міститиме додаткові ППО, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Адміністрація США оголосила про намір відправити в Україну додаткові системи протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У п’ятницю, 16 грудня, Білий дім заявив, що наступний безпековий пакет допомоги для України незабаром буде оголошений. Крім того, очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони для країни.
"Гадаю, можна очікувати у цьому пакеті додаткові можливості протиповітряної оборони", - підкреслив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
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