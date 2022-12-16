Подання електроенергії на Сумщину повністю відновлено, - ОВА

Станом на вечір п’ятниці подання електроенергії на Сумщину повністю відновлено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Уся Сумщина з електроенергією! Дякую енергетикам!" - написав Живицький.

Він закликав громадян споживати електрику економно, а також подякував ЗСУ, зокрема підрозділам ППО, за захист області від окупантів.

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