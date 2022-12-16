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Подання електроенергії на Сумщину повністю відновлено, - ОВА
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Станом на вечір п’ятниці подання електроенергії на Сумщину повністю відновлено
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Уся Сумщина з електроенергією! Дякую енергетикам!" - написав Живицький.
Він закликав громадян споживати електрику економно, а також подякував ЗСУ, зокрема підрозділам ППО, за захист області від окупантів.
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