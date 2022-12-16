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Світовий банк створює трастовий фонд для підтримки уряду України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

світовий

Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни.

Про це йдеться в пресрелізі Світового банку, що є в розпорядженні агентства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснюватиме Світовий банк, забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України в забезпеченні виконання державних функцій та наданні адміністративних послуг, здійсненні заходів допомоги населенню, а також у плануванні та реалізації програми відбудови та реформ в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що фонд також надаватиме ресурси для критично важливої консультативної та аналітичної роботи у сфері надання допомоги населенню в умовах війни та відбудови країни.
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На превеликий жаль, уряд України і нарід, немають ніякого відношення до України.
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16.12.2022 20:01 Відповісти
грандиозный распил намечается, господа.
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16.12.2022 20:02 Відповісти
І ще забезпечте контроль за кожним доларом-бо все "піде на дороги"!
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16.12.2022 20:04 Відповісти
Дайте побільше грошей.
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16.12.2022 20:14 Відповісти
Напрошується комент про сліпий траст)
Хоч я і порохобот)
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16.12.2022 20:16 Відповісти
Згоден. Але у Зеленського є такий самий "сліпий траст".
Зеленський дорікав Порошенку «сліпим трастом» і бізнесом в Росії, хоча у нього самого такий же «траст»

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16.12.2022 20:33 Відповісти
3,14лять.мабуть в "зеленій владі""мівіна" закінчується?
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16.12.2022 20:29 Відповісти
У вас там в уряді не має для мене містечка біля корита щоб прибарахлитися зоб внукам вистачило?
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16.12.2022 20:52 Відповісти
дуже велика помилка підтримувати уряд України
невже не видно що справи з Залужним приносять гарні результати а справи з ОП на передодні війни та на її початку приводили до зрад та здачі територій
може я чогось не розумію але бачу я добре
до; заморозка випуску озброжння
на посали призначили явних агентів рф
північ відкритий зовсім
південь розмінований для наступу рф
гостомельська бригада відправлена на схід
під час; крадіжка гуманітарки ЦВАдміністраціями призначеними ОП і закони в ВР, наче б то війни нема
переслідування волонтерів
США бояться щось казати при єрмаку
табу на ЗМІ в ВР та на ТБ
тваринне бажання проводити відбудову після війни та боротьба з опонентами на майбутніх виборах
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16.12.2022 21:15 Відповісти
 
 