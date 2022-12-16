Світовий банк створює трастовий фонд для підтримки уряду України
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Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни.
Про це йдеться в пресрелізі Світового банку, що є в розпорядженні агентства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснюватиме Світовий банк, забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України в забезпеченні виконання державних функцій та наданні адміністративних послуг, здійсненні заходів допомоги населенню, а також у плануванні та реалізації програми відбудови та реформ в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фонд також надаватиме ресурси для критично важливої консультативної та аналітичної роботи у сфері надання допомоги населенню в умовах війни та відбудови країни.
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