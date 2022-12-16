"Укренерго" повідомило про припинення дії надзвичайної ситуації в енергосистемі України
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НЕК "Укренерго" повідомило про припинення дії надзвичайна ситуація в Об’єднаній енергосистемі України, що була оголошена через російську ракетну атаку 16 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у п'ятницю вранці внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни, повідомила НЕК "Укренерго".
Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout). З огляду на це "Укренерго", згідно з правилами ринку, повідомила про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.
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Українці це-Прометеї
А тепер треба ковтать.
у тебе інтернет від буржуйки запітан ?
🤣🤣🤣🤣💀☠️