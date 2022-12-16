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"Укренерго" повідомило про припинення дії надзвичайної ситуації в енергосистемі України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

энергетика

НЕК "Укренерго" повідомило про припинення дії надзвичайна ситуація в Об’єднаній енергосистемі України, що була оголошена через російську ракетну атаку 16 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout). З огляду на це "Укренерго", згідно з правилами ринку, повідомила про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішній обстріл призвів до пошкодження орієнтовно 9 об’єктів генерації, - Галущенко. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
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16.12.2022 20:10
+9
Я прям бачу скабєєву з повною пастю гівна на вечірнім Геббельс-шоу - атключілі Украінє свєт, уря.
А тепер треба ковтать.
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16.12.2022 20:16
+8
И свитло уже есть и даже горяча вода..Слава Украине!
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16.12.2022 20:09
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16.12.2022 20:10 Відповісти
хоспаді...ісус
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16.12.2022 20:12 Відповісти
...скоріше Іуда бо в Ісуса навряд чи був таки переляканий жуліковатий погляд
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16.12.2022 20:38 Відповісти
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16.12.2022 20:22 Відповісти
цікаво чому я нічого не бачу. Там якась картинка мабуть?
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16.12.2022 20:29 Відповісти
А де тінь?
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16.12.2022 20:35 Відповісти
та якось про єрмака не задумувався....
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16.12.2022 20:38 Відповісти
вурдалаки тени не отбрасывают...
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16.12.2022 21:00 Відповісти
Шо за марення ??
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16.12.2022 20:45 Відповісти
даже моя собака заплакала...!
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16.12.2022 20:58 Відповісти
Це, навіть, не смішно вже. Повний ****..ець. І якийсь же дебіл це купляє.... Сподіваюся, що подавиться...
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16.12.2022 20:19 Відповісти
Ну як презент друзям за кордон піде, але не в Україні!
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16.12.2022 20:23 Відповісти
то умираем, то уже не умираем. Капец
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16.12.2022 20:09 Відповісти
Врагов запутываем.
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16.12.2022 20:12 Відповісти
ми вільні Люди вільної України

вибір за тобою....
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16.12.2022 20:26 Відповісти
И свитло уже есть и даже горяча вода..Слава Украине!
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16.12.2022 20:09 Відповісти
ввімкнули світло, води та тепла немає...

Вірю в Бога та ЗСУ!
смерть кацапам !
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16.12.2022 20:30 Відповісти
В восьми областях больницы остаются обесточенными из-за обстрелов Источник: https://censor.net/ru/n3387498
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16.12.2022 20:34 Відповісти
А де ж розрекламовані генератори, сотні яких нам надали дружні країни? Вже в продажу?
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16.12.2022 21:20 Відповісти
В Епіцентрі.
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16.12.2022 21:47 Відповісти
нічого не розумію
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16.12.2022 20:11 Відповісти
щось здохло..світло включили на вечір.
Українці це-Прометеї
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16.12.2022 20:31 Відповісти
Я прям бачу скабєєву з повною пастю гівна на вечірнім Геббельс-шоу - атключілі Украінє свєт, уря.
А тепер треба ковтать.
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16.12.2022 20:16 Відповісти
Деза .
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16.12.2022 20:17 Відповісти
та ну на !

у тебе інтернет від буржуйки запітан ?
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16.12.2022 20:31 Відповісти
Старлінг .
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16.12.2022 20:38 Відповісти
Підтримуєш фінансово трамподрочєра Маска-підараска?
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16.12.2022 20:40 Відповісти
Не виноватии я -- він сам приишов .
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16.12.2022 20:43 Відповісти
...і навісив на тебе $80 млн. своїх боргів?
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16.12.2022 20:48 Відповісти
З мене взятки - гладки --- де сяде там і злізе .
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16.12.2022 20:52 Відповісти
Скільки коштує?
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16.12.2022 21:01 Відповісти
Шутка .
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16.12.2022 21:02 Відповісти
Тоді від буржуйки?
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16.12.2022 21:08 Відповісти
Від буржуя . Я шо знов когось дістав .
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16.12.2022 21:11 Відповісти
Ага,тепер зрозуміло.
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16.12.2022 21:16 Відповісти
Ну шо там з пикою у кацапа, який зранку тут на Цензорі вів "репортаж" як русофашисти Україну без світла залишають і ми не побачимо через відсутність у нас електроживлення як його улюблений фюрер після НР виступати буде? Якщо читаеш це, то запам'ятай. Виступ твого фюрера нам до дупи. А от його поховання ми обов'язково подивимось. Можливо хтось із нас навіть мотузку йому на шиї на червоній площі зав'яже.
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16.12.2022 20:22 Відповісти
По факту это означает что быдло Мавзолейное обосрались... что Джугашвили в Финляндии зимой 1940 года..маршал Финляндии Маннершейм обосрал сраную РАБzeю

🤣🤣🤣🤣💀☠️
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16.12.2022 20:32 Відповісти
АСТАНАВИСЬ сенатор...
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16.12.2022 21:02 Відповісти
Приємно чути, але шо ж таке трапилося, якщо ще 6 годин тому було заявлено про втрату 50% генераціі/споживання?
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16.12.2022 20:41 Відповісти
+5
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16.12.2022 20:46 Відповісти
Ті нагорі так запутують ворога, що скоро й самі запутаються.
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16.12.2022 22:00 Відповісти
І це все на що здатна "друга армія світу"? Спричинити надзвичайну ситуацію в енергетиці на кілька годин... Бугага!
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16.12.2022 20:46 Відповісти
Ну і тексти !! А простіше не можна було написати ??
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16.12.2022 20:47 Відповісти
я бачу пиз....дьож дійшла вже до того рівня,що й кацапи вже не второпають в що вірити.
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16.12.2022 21:18 Відповісти
Які ж молодці ПВО та енергетики! Пошили москалів у дурні в черговий раз!
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16.12.2022 21:48 Відповісти
 
 