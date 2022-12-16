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"Укрэнерго" сообщило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

энергетика

НЭК "Укрэнерго" сообщила о прекращении действия чрезвычайной ситуации в Объединенной энергосистеме Украины, которая была объявлена из-за российской ракетной атаки 16 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, которая наступила 16.12.2022 в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей 330-750 кВ)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу утром в результате массированного ракетного обстрела электроэнергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны, сообщила НЭК "Укрэнерго".

Согласно кодексу системы передачи, потеря более 50% потребления ОЭС Украины определяет наступление режима системной аварии (blackout). Учитывая это, "Укрэнерго", согласно правилам рынка, сообщила о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 9:00 16 декабря.

Читайте также: После сегодняшней ракетной атаки может потребоваться больше времени для возобновления электроснабжения, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+11
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16.12.2022 20:10
+9
Я прям бачу скабєєву з повною пастю гівна на вечірнім Геббельс-шоу - атключілі Украінє свєт, уря.
А тепер треба ковтать.
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16.12.2022 20:16
+8
И свитло уже есть и даже горяча вода..Слава Украине!
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16.12.2022 20:09
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16.12.2022 20:10 Ответить
хоспаді...ісус
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16.12.2022 20:12 Ответить
...скоріше Іуда бо в Ісуса навряд чи був таки переляканий жуліковатий погляд
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16.12.2022 20:38 Ответить
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16.12.2022 20:22 Ответить
цікаво чому я нічого не бачу. Там якась картинка мабуть?
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16.12.2022 20:29 Ответить
А де тінь?
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16.12.2022 20:35 Ответить
та якось про єрмака не задумувався....
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16.12.2022 20:38 Ответить
вурдалаки тени не отбрасывают...
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16.12.2022 21:00 Ответить
Шо за марення ??
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16.12.2022 20:45 Ответить
даже моя собака заплакала...!
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16.12.2022 20:58 Ответить
Це, навіть, не смішно вже. Повний ****..ець. І якийсь же дебіл це купляє.... Сподіваюся, що подавиться...
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16.12.2022 20:19 Ответить
Ну як презент друзям за кордон піде, але не в Україні!
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16.12.2022 20:23 Ответить
то умираем, то уже не умираем. Капец
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16.12.2022 20:09 Ответить
Врагов запутываем.
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16.12.2022 20:12 Ответить
ми вільні Люди вільної України

вибір за тобою....
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16.12.2022 20:26 Ответить
И свитло уже есть и даже горяча вода..Слава Украине!
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16.12.2022 20:09 Ответить
ввімкнули світло, води та тепла немає...

Вірю в Бога та ЗСУ!
смерть кацапам !
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16.12.2022 20:30 Ответить
В восьми областях больницы остаются обесточенными из-за обстрелов Источник: https://censor.net/ru/n3387498
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16.12.2022 20:34 Ответить
А де ж розрекламовані генератори, сотні яких нам надали дружні країни? Вже в продажу?
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16.12.2022 21:20 Ответить
В Епіцентрі.
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16.12.2022 21:47 Ответить
нічого не розумію
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16.12.2022 20:11 Ответить
щось здохло..світло включили на вечір.
Українці це-Прометеї
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16.12.2022 20:31 Ответить
Я прям бачу скабєєву з повною пастю гівна на вечірнім Геббельс-шоу - атключілі Украінє свєт, уря.
А тепер треба ковтать.
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16.12.2022 20:16 Ответить
Деза .
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16.12.2022 20:17 Ответить
та ну на !

у тебе інтернет від буржуйки запітан ?
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16.12.2022 20:31 Ответить
Старлінг .
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16.12.2022 20:38 Ответить
Підтримуєш фінансово трамподрочєра Маска-підараска?
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16.12.2022 20:40 Ответить
Не виноватии я -- він сам приишов .
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16.12.2022 20:43 Ответить
...і навісив на тебе $80 млн. своїх боргів?
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16.12.2022 20:48 Ответить
З мене взятки - гладки --- де сяде там і злізе .
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16.12.2022 20:52 Ответить
Скільки коштує?
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16.12.2022 21:01 Ответить
Шутка .
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16.12.2022 21:02 Ответить
Тоді від буржуйки?
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16.12.2022 21:08 Ответить
Від буржуя . Я шо знов когось дістав .
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16.12.2022 21:11 Ответить
Ага,тепер зрозуміло.
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16.12.2022 21:16 Ответить
Ну шо там з пикою у кацапа, який зранку тут на Цензорі вів "репортаж" як русофашисти Україну без світла залишають і ми не побачимо через відсутність у нас електроживлення як його улюблений фюрер після НР виступати буде? Якщо читаеш це, то запам'ятай. Виступ твого фюрера нам до дупи. А от його поховання ми обов'язково подивимось. Можливо хтось із нас навіть мотузку йому на шиї на червоній площі зав'яже.
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16.12.2022 20:22 Ответить
По факту это означает что быдло Мавзолейное обосрались... что Джугашвили в Финляндии зимой 1940 года..маршал Финляндии Маннершейм обосрал сраную РАБzeю

🤣🤣🤣🤣💀☠️
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16.12.2022 20:32 Ответить
АСТАНАВИСЬ сенатор...
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16.12.2022 21:02 Ответить
Приємно чути, але шо ж таке трапилося, якщо ще 6 годин тому було заявлено про втрату 50% генераціі/споживання?
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16.12.2022 20:41 Ответить
+5
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16.12.2022 20:46 Ответить
Ті нагорі так запутують ворога, що скоро й самі запутаються.
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16.12.2022 22:00 Ответить
І це все на що здатна "друга армія світу"? Спричинити надзвичайну ситуацію в енергетиці на кілька годин... Бугага!
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16.12.2022 20:46 Ответить
Ну і тексти !! А простіше не можна було написати ??
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16.12.2022 20:47 Ответить
я бачу пиз....дьож дійшла вже до того рівня,що й кацапи вже не второпають в що вірити.
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16.12.2022 21:18 Ответить
Які ж молодці ПВО та енергетики! Пошили москалів у дурні в черговий раз!
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16.12.2022 21:48 Ответить
 
 