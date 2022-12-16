После сегодняшней ракетной атаки может потребоваться больше времени для возобновления электроснабжения, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
16 декабря Россия снова нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие девятой массированной атаки существенно увеличился дефицит электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
Основной целью ракетной атаки России снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным.
"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" заверили, что энергетики держат ситуацию под контролем. При всех повреждениях и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц.
По всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше, сообщил оператор. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.
Пожалуйста, подождите...
Країна у стані війни, ворог підлий та підступний.
перестаньте вже включати "арестовича" на всіх ланках.
Можна хоч раз чесно сказати - тут і тут повна срака, тут ще не повна.
А то тільки вчора лазили по каналам, розповідали як перейдуть на планові графіки, а сьогодні 15 ракет вивели всю країну з електропостачання.
нафіга ви потрібні на каналах?
кинули через месенджери потрібну інформацію і все.
лазите заспокоюєте, там де це не треба, кірюшу водите по обєктам за ручку..
Тебе надо что бы « умный дядя» про это сказал?
Сам ты не видишь и не понимаешь?
Ситуация очень тяжелая- так тебе понятней?
Война идет на уничтожение всей Украины и всего народа Украины. Ты этого не знал
і почути не від "умних дять" а від компетентних і уповноважених осіб. а то розвелось експертів на кожному кроці, з ковіду на військових, тепер всі в енергетики подались.
і взагалі читати навчись, і не говори до мене москальською.
претензія, що "спеціально навчені люди", енергетики, грають в політику і з усіх усюд заспокоюють що у нас все нормально, справляємось.
я не повірю політику, але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.
ще якісь питання, ені квешнс?
Так почему ж вы не готовились к такому сценарию?
Вы главное верните открытый доступ к детальным анализам после войны. Вот это будет серьезный вызов тем кто вкусил абсолютной власти. И обществу, которое побывало добровольно в статусе раба.
И да, "50%" - это не конкретика, так, на секундочку.
Кто же тебе доктор, если ты НЕ понимаешь?!
«але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.»…
Попробуй «Главного доктора, который у нас по энергетике»
это Ахметов. Запишись на прием.
Может полегчает.
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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30 мин
Чому б Арестовичу не вийти із моно-інтерв'ю і сказати, ЗНОВ,ЯК ВЖЕ БУЛО:Я ВАС УСІХ,ЗНОВ,НА....АВ!І,щодо кількості снарядів,і ракет,і що їх більше не виробляє ворог,а головне,що залпи,більше 45 ракет,були,є і будуть!"І вибачитися ,І піти ,по-справжньому,за НОЛЬ,Першим,а не останнім.
Україна сама себе знищить,через распрі та склоки у системі влади.
Всі гілки влади під презедентом.
Ваше предложение насчет ракет - это найхудший из возможных вариантов, минимум пользы за максимальную цену
Тут тільки надія, що штати з британією ленд-лизу підкинуть, на своїх надії - нуль.