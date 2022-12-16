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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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После сегодняшней ракетной атаки может потребоваться больше времени для возобновления электроснабжения, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроенергія

16 декабря Россия снова нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие девятой массированной атаки существенно увеличился дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Основной целью ракетной атаки России снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным.

"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики держат ситуацию под контролем. При всех повреждениях и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц.

По всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше, сообщил оператор. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения.

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Топ комментарии
+9
Блін. от реально.
Країна у стані війни, ворог підлий та підступний.
перестаньте вже включати "арестовича" на всіх ланках.
Можна хоч раз чесно сказати - тут і тут повна срака, тут ще не повна.
А то тільки вчора лазили по каналам, розповідали як перейдуть на планові графіки, а сьогодні 15 ракет вивели всю країну з електропостачання.
нафіга ви потрібні на каналах?
кинули через месенджери потрібну інформацію і все.
лазите заспокоюєте, там де це не треба, кірюшу водите по обєктам за ручку..
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16.12.2022 16:44
+5
слухай, ну ти як єврей. як в тому анекдоті - "пояснити" я і сам можу, мені б зрозуміти що відбувається.
і почути не від "умних дять" а від компетентних і уповноважених осіб. а то розвелось експертів на кожному кроці, з ковіду на військових, тепер всі в енергетики подались.
і взагалі читати навчись, і не говори до мене москальською.
претензія, що "спеціально навчені люди", енергетики, грають в політику і з усіх усюд заспокоюють що у нас все нормально, справляємось.
я не повірю політику, але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.
ще якісь питання, ені квешнс?
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16.12.2022 16:56
+4
Ни плита ни сетка не помогут к сожалению - ударная часть ракеты это сотни кг в тротиловом эквиваленте...нужна срочно дальнобойная ракетная система хоть наземного хоть воздушного базирования с дальностью как минимум 1000км (желательно 2000) - вот тогда атак точно станет меньше или они вообще прекратятся - теперешние химарс и точка с дальностью 80-100км не являются сильным аргументом...
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16.12.2022 17:11
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Это скорее всего от области зависит. Мне кажется ситуация все же лучше чем после 23 ноября
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16.12.2022 16:27 Ответить
ест попадания и есть разрушения. А еще есть бизнес. Вы что-то слышали про проблемы с электричеством в Молдове сегодня?
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16.12.2022 16:40 Ответить
Молдаванам (на північну частину) йде з Новодністровської ГАЕС
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16.12.2022 17:01 Ответить
и о чем это?
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16.12.2022 17:04 Ответить
Блін. от реально.
Країна у стані війни, ворог підлий та підступний.
перестаньте вже включати "арестовича" на всіх ланках.
Можна хоч раз чесно сказати - тут і тут повна срака, тут ще не повна.
А то тільки вчора лазили по каналам, розповідали як перейдуть на планові графіки, а сьогодні 15 ракет вивели всю країну з електропостачання.
нафіга ви потрібні на каналах?
кинули через месенджери потрібну інформацію і все.
лазите заспокоюєте, там де це не треба, кірюшу водите по обєктам за ручку..
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16.12.2022 16:44 Ответить
А тебе не понятна ситуация в энергетике?

Тебе надо что бы « умный дядя» про это сказал?

Сам ты не видишь и не понимаешь?

Ситуация очень тяжелая- так тебе понятней?

Война идет на уничтожение всей Украины и всего народа Украины. Ты этого не знал
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16.12.2022 16:50 Ответить
слухай, ну ти як єврей. як в тому анекдоті - "пояснити" я і сам можу, мені б зрозуміти що відбувається.
і почути не від "умних дять" а від компетентних і уповноважених осіб. а то розвелось експертів на кожному кроці, з ковіду на військових, тепер всі в енергетики подались.
і взагалі читати навчись, і не говори до мене москальською.
претензія, що "спеціально навчені люди", енергетики, грають в політику і з усіх усюд заспокоюють що у нас все нормально, справляємось.
я не повірю політику, але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.
ще якісь питання, ені квешнс?
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16.12.2022 16:56 Ответить
А що ви хочете почути від енергитиків, що ми всі помремо?
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16.12.2022 17:03 Ответить
конкретику
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16.12.2022 18:21 Ответить
Вам дали конкретику - 50+% генерації пошкоджено. І не менший процент мереж розподілення по Укренерго. Чи вам детальний аналіз ушкоджень викласти у вільний доступ під час війни?
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16.12.2022 19:42 Ответить
почему нет? боитесь чего-то, повторных атак? Нечем защищаться?

Так почему ж вы не готовились к такому сценарию?

Вы главное верните открытый доступ к детальным анализам после войны. Вот это будет серьезный вызов тем кто вкусил абсолютной власти. И обществу, которое побывало добровольно в статусе раба.

И да, "50%" - это не конкретика, так, на секундочку.
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16.12.2022 19:49 Ответить
Ко мне не нужно пафосных вопросов. Я не являюсь представителем власти. Но очевидно, что давать конкретику по степени повреждений и успешности поражения врагом энергоблоков, ГЭС, или ПС 750, 330 кВ и проч. никто в здравом уме не будет до окончания войны. Так же, как и давать точные данные о потерях в танках, или системах ПВО. А по неготовности, будут вопросы конечно. Но объективно, отбить десяток подобных ударов без последствий могли бы считанные армии мира. И там бюджеты на много рублей отличаются от наших.
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16.12.2022 20:11 Ответить
рублей=нулей
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16.12.2022 20:13 Ответить
сорян, я погорячился. Но конкретики реально не хватает, бесит, когда меня за дебила держат.
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16.12.2022 20:16 Ответить
В той или иной степени повреждены все крупные ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. В результате потери территорий отключена от сети ЗАЭС и потеряны процентов 80 ВЭС и СЭС. Плюс повреждено половина крупных распредстанций. Вот и моделируйте сложность ситуации.
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16.12.2022 20:31 Ответить
по ЛЭП не бьют?
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16.12.2022 20:40 Ответить
Вряд ли, это не продуктивно. Ракета стоит несколько миллионов баксов, а опора ЛЭП тысяч 20-30 и меняется за пару суток.
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16.12.2022 22:06 Ответить
мопеды дешевле, а некоторые опоры стоят в труднодоступных местах. Ну да ладно, не важно
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16.12.2022 22:14 Ответить
мопеды намного дороже стоят. 50 тысяч только себестоимость, а из-за санкций и всяких параллельных импортов, эти 50 превращаются в 100-150.
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16.12.2022 22:39 Ответить
Буквально сегодня прилёты в ДнепроГЭС. А были озвучены ранее Бурштынская и Добротворская ТЭС, Кураховская и Змиевская, Славянская и Харьковская ТЭЦ-5. Минус Каховская ГЭС и повреждения Киевского каскада. Под расписку вам никто ничего давать не будет. Сами следите за информацией. Ситуация тяжёлая, но контролируемая, как говорится.
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17.12.2022 01:51 Ответить
ні одного пошкодженого генератора.. забор і частина криші. Як шла е.е. в ес так і йде. Чи просто так АЕС повимикали європейці...
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17.12.2022 01:58 Ответить
Заборы и часть крыши на всех станциях, или где?
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17.12.2022 02:23 Ответить
« мені б зрозуміти що відбувається.»…
Кто же тебе доктор, если ты НЕ понимаешь?!

«але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.»…

Попробуй «Главного доктора, который у нас по энергетике»
это Ахметов. Запишись на прием.
Может полегчает.
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16.12.2022 18:21 Ответить
а шо такое, Зеленский уже ничего не решает? Точно Ахметова спрашивать?
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16.12.2022 19:50 Ответить
Сказав какцап какцапською мовою.
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16.12.2022 17:32 Ответить


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

30 мин

Чому б Арестовичу не вийти із моно-інтерв'ю і сказати, ЗНОВ,ЯК ВЖЕ БУЛО:Я ВАС УСІХ,ЗНОВ,НА....АВ!І,щодо кількості снарядів,і ракет,і що їх більше не виробляє ворог,а головне,що залпи,більше 45 ракет,були,є і будуть!"І вибачитися ,І піти ,по-справжньому,за НОЛЬ,Першим,а не останнім.
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16.12.2022 16:50 Ответить
Ви дуже багато уваги надаєте Люськє.Він звичайний блогер розмовлялка.І таким був весь час.Треба ставитись до нього саме так і не помітите як він просто зникне з поля вашого зору Є більш впливові люди з тієї ж ОПи.Ось за кім треба слідкувати,та контролювати.
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16.12.2022 17:16 Ответить
от не розумію.. після стількох атак на енергосистему..і знаючи,що знову вдарять по ній,за стільки часу не знайшлось щоб навіть бетонну плиту поставити? чи навіть сітку рабицю ,десь за сотню метрів? ну дибілізм повний.
Україна сама себе знищить,через распрі та склоки у системі влади.
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16.12.2022 16:58 Ответить
Які у нас распрі у системі влади?
Всі гілки влади під презедентом.
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16.12.2022 17:02 Ответить
поверхнево не видно..але і там ,не все так одностайно.
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16.12.2022 19:23 Ответить
Бетонну плиту над чим? Над ДніпроГЕС? Чи над блоками ТЕС? Може краще сіткою до стратосфери затягнути всі кордони України?
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16.12.2022 17:04 Ответить
Ни плита ни сетка не помогут к сожалению - ударная часть ракеты это сотни кг в тротиловом эквиваленте...нужна срочно дальнобойная ракетная система хоть наземного хоть воздушного базирования с дальностью как минимум 1000км (желательно 2000) - вот тогда атак точно станет меньше или они вообще прекратятся - теперешние химарс и точка с дальностью 80-100км не являются сильным аргументом...
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16.12.2022 17:11 Ответить
а мішками з піском обложити невеликі об'єкт
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16.12.2022 17:46 Ответить
Ви бачили зблизька підстанцію на 750 кВ? Там десятки тисяч квадратних метрів площі. Які мешки? А будівлі машзалів ТЕС в пару сотень метрів завдовжки та метрів 20 заввишки?
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16.12.2022 19:36 Ответить
Бетон (+ земляные работы) - это ЛУЧШЕЕ средство защиты против фугасных БЧ, отлично работает, если нигде его не используют для защиты дорогостоящего оборудования, то этому нет оправдания
Ваше предложение насчет ракет - это найхудший из возможных вариантов, минимум пользы за максимальную цену
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16.12.2022 18:43 Ответить
Тобто, навкруги машзалу ТЕС треба побудувати бетонний саркофаг, на кшталт Чорнобильського? Об'єм будівлі 120-150 тис куб.м, який буде об'єм саркофагу?
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16.12.2022 19:39 Ответить
У меня нет ТЕС и задач по ее защите, наша компания работает в другой сфере. Есть клиенты, есть менеджмент ТЕС, работники, это вопрос к ним, они могут решить что делать, защищать конкретное оборудование, делать саркофаг, что-то другое или вообще ничего не делать
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17.12.2022 08:55 Ответить
Вы банальности говорите. Никакого сферического коня в вакууме, ака саркофаги никто строить не будет. Ибо абсурд. Это типичная маниловщина. Поинтересуйтесь при случае у знакомых энергетиков.
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17.12.2022 10:00 Ответить
Не задавайте глупые вопросы - не будет банальных ответов, ответить на ваш вопрос могут только делавшие расчеты сотрудники, менеджмент. Я могу ответить только за наши обьекты, а не чужие. Абсурд - это то что вы утверждаете, при этом явно не в теме, не делали расчеты, еще посылаете к энергетикам)) Ну вот вы сами привели ТЕС в качестве примера, пойдите и поинтересуйтесь сколько стоит оборудование на ТЕС у "энергетиков" и сколько ждать изготовление например нового турбогенератора (если его изготовление вообще еще можно заказать у той же компании)
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17.12.2022 10:49 Ответить
Я вас возможно удивлю, но я знаю сколько примерно стоит турбогенератор и турбина паровая с генератором на 120, или 320 МВт, котел типа ПТВМ и распредустройства высоковольтные. А также знаю, сколько стоит 1 куб.м бетонного сооружения монструозных размеров, и какое время нужно на его строительство.
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17.12.2022 15:31 Ответить
Прикинул грубо. Стоимость только одного саркофага только над зданием главного корпуса ОДНОЙ крупной ТЕС/ТЭЦ будет стартовать от 1,5 млрд. грн. и минимум два года работ. А кроме главного корпуса у ТЭС еще десятка три- четыре отдельно стоящих уязвимых объектов, потеря любого из которых очень быстро, если не мгновенно, остановит работу станции.
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17.12.2022 15:49 Ответить
Та то я так...думки.. висловив..
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16.12.2022 19:22 Ответить
Про сітку проти ракети смішно було.
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16.12.2022 22:40 Ответить
Влада зовсім не готувалась і не готується до бомбардувань і запусків ракет, про це знали ще влітку, але перед кожним прильотом доповідають про стан в енергетиці, за якими графіками буде відключення і рахують скільки чого в парашки залишилось і в очікуванні ракет... і все по колу.
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16.12.2022 17:45 Ответить
готуються так само, як і перед 24 лютого. А нам ту саму лапшу вішають - "ситуація контрольована". Після "шашличків" я не знаю хто може вірити цій владі.

Тут тільки надія, що штати з британією ленд-лизу підкинуть, на своїх надії - нуль.
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16.12.2022 18:24 Ответить
Добро певно продається електрика на "ліво"
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16.12.2022 18:22 Ответить
 
 