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Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию из-за российских обстрелов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,електроенергія,енергосектор

В результате массированных ракетных обстрелов электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления Объединенной энергетической системы,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрэнерго.

"В соответствии с Правилами рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+15
Так, а потім ще роздати підсрачників олігархічним шісткам, які захищають господарів у коментарях.
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16.12.2022 13:30
+11
Може пора всю енергетику націоналізувати
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16.12.2022 13:24
+10
А в СЛОВАЧЧІНІ націоналізовано , це ви в Україні все віддали бандюкам із раши і ще землі почали кацапам продавати
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16.12.2022 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся, вже настав час відключати на *** молдову і подавати електроенергію громадянам країни, в якій вона виробляється?
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16.12.2022 13:17 Ответить
Справедливо таке буде сказати європейцями нам, коли ми у них попросимо трохи електроенергії
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16.12.2022 13:21 Ответить
Их что обстреливают?
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16.12.2022 13:35 Ответить
Попросить можно, но Вы готовы оплачивать свою просьбу по евротарифам?
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16.12.2022 19:10 Ответить
Так
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16.12.2022 19:22 Ответить
Вы бы статью прочли. Там если что говорится про втрату споживання, а не генерации. Или української не розумієте?
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16.12.2022 13:22 Ответить
. В этой статье да, в полной версии и генерации:

По словам директора «Центра исследований энергетики» Александра Харченко, из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).

То есть, нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.
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16.12.2022 13:28 Ответить
Вы путаете сообщение укрэнерго и чьи-то комментарии, которых нет в сообщении.
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16.12.2022 14:09 Ответить
Дивно виглядає туповато-бидлуватий наїзд про розуміння української зі сторони організма, який показово спілкується мовою окупанта. В ігнор.
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16.12.2022 13:36 Ответить
Ані імєют права
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16.12.2022 13:38 Ответить
Чого застеснялись что удалять начали? Того что организм показово спілкуючись українською не понимает её?
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16.12.2022 14:36 Ответить
Ото піднялася ціна на пальне до авта до максиму і дефіцит щез. І є пальне як для армії так і і для цивільних. Підніметься ціна на електрику до 10 грн за кВТ і буде електроенергія без будь яких відключень
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16.12.2022 16:12 Ответить
Не понятно к чему вы это но электрику бензовозами не завезешь. А если её не будет, и всем придется перейти на генераторы, то цена на бензин которая сейчас это далеко не максимум, даже глядя тот максимум который был весной, который выше сегодняшних цен % на 20, подскочит на сотни процентов.
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16.12.2022 16:36 Ответить
Думаєш просто так по транспортним лініям та розподільчим б'ють а магістральні ні-ні... В себе спостерігаю таку байду: їздять мобики від ахметенерго а після включення світла за графіком - трансформатори взлітають і таке не тільки в нас. Потім виходить чорт з ДТЕК і говорить: у нас немає чим замінять перебиті трансформатори...

І тут питання:
1) зробити ви їх авжеж не можете?
2)Може тоді і ламати перестати не можете?

За замовчуванням на підстанціях є тугоплавкі запобіжники, здогадаюсь що мобики ахмета їх витягують щоб мідна обмотка потекла, а централізоване управління на одну підстанцію вішає 2-3 гілки споживання...

Розумієте що паразит за ціль поставив нас залишити без світла, це і є не тільки ІПСО а й відволікання та зменшення ресурсу допомоги армії: зимової форми обмаль, генераторів буржуйок обмаль ... БК обмаль...
Як та чим воювати? Ось і передишка пу...

Зе/резік п**ть що хоче, Залужний силкується виправити ситуацію... Але один в полі не воєн...
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16.12.2022 15:40 Ответить
може до хлопців дійде що Залужному потрібно в політику йти разом с хлопцями з пісків та бахмуту...

📍📍📍Ото вже зі сталі люди відлиті та ДУЖЕ злі на "владу"...🔥🔥🔥
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16.12.2022 15:42 Ответить
Ой!!!! А кого це я побачив?!
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16.12.2022 18:04 Ответить
На х..уй в данном случае пишется вместе.
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16.12.2022 19:08 Ответить
простими словами, що тепер? не буде взагалі, чи платити не треба, чи шо?
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16.12.2022 13:18 Ответить
Головна ціль - щоб за передову забули та поменьше насипали грошенят та речей волонтерам... МО також на 80% із Ермачья. тому ні бк ні зимової форми. Сильно хлопці замерзшими повоюють?

Так і буде передишка у пу...
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16.12.2022 15:48 Ответить
Може пора всю енергетику націоналізувати
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16.12.2022 13:24 Ответить
і роздати бідним
От біда тим, хто закордоном зараз...
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16.12.2022 13:25 Ответить
Так, а потім ще роздати підсрачників олігархічним шісткам, які захищають господарів у коментарях.
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16.12.2022 13:30 Ответить
Ви, тупі люмпени ніяк не зрозумієте, що нормально працюють лише приватні компанії, а не нічийні, типу державні, які завжди в боргах і розкрадені.
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16.12.2022 13:43 Ответить
Не витрачайте енергію пане - нащадки большєвіков нікуди не ділись...
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16.12.2022 13:45 Ответить
Кусок гівна він, а не пан, такий як і ти. Два примітивних маніпулятори на підосі у бандитів.
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16.12.2022 14:41 Ответить
О, д'Артаньян вишукався
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16.12.2022 15:40 Ответить
Відімо ми як « добре» працюють обленерго - ніяких варіантів по захисту енерго структури не робили на випадок війни . ЗАТО ВИГРЕБЛИ СОБІ ГРОШИ НА 200 млн вілли в Італії, і дома у Лондоні.
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16.12.2022 13:55 Ответить
Це не їхня робота - будувати військовий захист
Зате відколи вони стали приватними, можна підключити будь-який будинок, в якому б лісі він не знаходився. А колись приходили відписки типу ''немає стовпів''.
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16.12.2022 13:59 Ответить
34% у Государства
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16.12.2022 14:05 Ответить
Не напружуйтесь, та вілла вам не дістанеться в будь-якому випадку
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16.12.2022 14:14 Ответить
А я не напружуюсь. Я , як інженер будівельник , будую собі сама і маю потрібну для достойного життя нерухомість
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16.12.2022 14:19 Ответить
І вам так ТАМ добре, що ви нам ТУТ розказуєте як жити?
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16.12.2022 14:28 Ответить
Особисто Вам безполезно щось розповідати - ВИ ЗВИЧАЙНИЙ СОВОК
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16.12.2022 14:33 Ответить
Із моїх коментів усім ясно що тему я знаю , но тебе - шестерке Ахметова і бабакова це трудно зрозумити
І тому ти переходиш на звичайну кацапську брань
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16.12.2022 14:53 Ответить
для гЫніальныг Ыканамістав-Ынэргєтікав, варто нагадати скільки коштувало під'єднання абонентів ТОДІ, і ТЕПЕР, навіть якщо ти побудувався за 30 метрів від підстанції!!!! крім того незнаю, чи зараз якийсь гыніальний ыканаміст-ынэргєтіг(типу - кобылева, вовка, вітренки) не додасть в оплати "розподіл/дастафку"-додатково, як з газом, яка і так вже закладена в тарифах!!!!!!!! 😡😡😡😡
******* і ******* треба МЕНШЕ, хГаспада остриє аріХстакрати ******!!!!
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16.12.2022 14:13 Ответить
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16.12.2022 14:16 Ответить
Ось не Вам мені цю дурню писати . Но раз Ви нарвалися , то відповім
1. обленерго стали оборзевшими .

- чтобы подключить многоэтажный или частный дом у монополиста - компании , нужно заказать проект у их смежника . ТЕХ УСЛОВИЯ ОБЫЧНО пишут от Луны и до забора. И чему удивляться, если за деньги заказчика ЧАСТНАЯ компания облэнерго СТРОИТ СЕБЕ СЕТИ
- после мытарств с проектом , оплаты больших счетов обленрго ( я платила 50 тыс 10 лет назад) , наконец получается разрешение установить столбы и потянуть кабели .

- это опять же делают енергетики компании- монополиста И ПО МОНОПОЛЬНЫМ ЦЕНАМ. Обратиться к иным компаниям нельзя
- И ВИШЕНЬКА НА ТОРТЕ - когда подведены кабели в дом и включена енергия, ХОЗЯИН ОБЪЕКТА ОБЯЗАН ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ПЕРЕДАТЬ НА БАЛАНС ОБЛЭНЕРГО построенную новую линию со столбами и кабелями
‼️‼️‼️ И вот так хитрозадо енергетики живут , никто деньги за построенные линии украинцам не возвращает
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16.12.2022 14:15 Ответить
А у СЛОВАЧЧІНІ мені було потрібно заново підключити лінію в Дом, мені в енергокомпанії дали приватного підприємця , він зробив проект за 150 евро ( 4500 гр) и потім приїхали і підключили . І ніяких більше затрат ‼️‼️‼️

В УКРАЇНІ ГРАБУЮТЬ УКРАЇНЦІВ ВСІ ХТО МОЖЕ , а деякі ідіоти на форумі ціх воров захищають ‼️‼️‼️
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16.12.2022 14:28 Ответить
Може будеш срати на їхніх форумах?
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16.12.2022 14:39 Ответить
Брись примітивний кацап у рашу
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16.12.2022 14:54 Ответить
Теоретично на Марс можна експедицію запустити.
А хто заплатить тисячі доларів обленерго лише за одну документацію за підключення цієї електроенергії до будинку в лісі чи навіть у селі? За обладнання стовпи, провода для такого підключення теж має платити споживач.
То для чого взагалі потрібні ці приватні компанії, щоб набивати кармани усяких Хвірташів, Ахмєтових, кацапів бабаков, гінерів, воєводінів за рахунок українських споживачів?
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16.12.2022 14:20 Ответить
Платить споживач ‼️‼️‼️

а енерго компанії потім усе забирають на свій баланс і получають собі велику монопольну компанію
Ви тількі порахуйте СКІЛЬКІ українці будують і будували - всіх їх поімела компашка россійських олігархів і Ахметова ‼️
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16.12.2022 14:31 Ответить
Влучно в десятку. Видно що ви в темі
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16.12.2022 19:12 Ответить
Писати про те, про що не маєш уявлення - ознака дурника.
Єдиний тариф на підключення 10 кВт - близько 23 тис.грн. незалежно від тогоскільки стовпів встановлено і чи встановлено трансформатор.
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16.12.2022 14:41 Ответить
Я і решта коментаторів маєм уявлення, не з мацкви ж приїхали.
У кожного олігарха-монополіста свій тариф. Зазвичай це 100$ за кожен КВт лише тех. документації. Мабуть з кожним КВт олігарху більше ручкою потрібно малювати.
Щодо новобудов в Україні, то олігархічні обленерго змушують споживачів купувати навіть високовольтні трансформатори, будувати за власний кошт підстанції на житловий квартал, вартістю десятки, а то й сотні тис. дол. Вкладати свої кошти в електромережі вони не хочуть.

Єдина їхня робота як халявних власників електромереж, отриманих злочинним шляхом за правління кучми - це лише косити бабло споживачів.
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16.12.2022 19:27 Ответить
Так так. Строят подстанции застройщики на деньги покупателей недвижимости , что удорожает стоимость квадратного метра.

так же делают и Водоканал, и Облгаз, и телекоммуникации слаботочки
При выдачи техусловий все эти монополисты забивают туда всесвои хотелки , а у людей и застройщиков нет выхода. И все эти хотелки потом отдают на баланс монополистам .
ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ существует уже более 20 лет.

Простого украинца имеют на всем - на стоимости квадратного метра, на техусловиях для дома, на покупке авто .

А потом так скромненько пишут - Ахметов купил виллу за 200 мле6 евро в Италии, Ахметов купил виллу сыну в Швейцарии , Ахметов купил самолёт за 50 млн
Кстати, а почему головна компания Дэтэк базируется на Кипре - уходит от налогов . А Украина ещё списывает долги монополистам . Бо вони бедные 🤣🤣🤣

имеют украинцев как хотят , а тот тип на форуме ещё осмеливается мне гадости писать
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16.12.2022 20:38 Ответить
Ага, з США видніше.
Ще раз кажу - це було коли обленерго були державними.
Я будувався і в полях і в лісах і останні роки тариф єдиний і офіційний. І трансфоматор ставили безкоштовно, і стовпи.
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17.12.2022 09:42 Ответить
Ти смердючий та дешевий чмошнік слідкуй за лопатою. Якщо ти є нащадком тупого, совкового, колгоспного бидл, то іншим таке ліпити не треба.
А стосовного «нормально працюють лише приватні компанії», я тобі скажу, що за часів Пороха більшість державних компаній були прибутковими, але прийшов Бєня та його «ефективні» менеджери і підприємства відразу стали збитковими, а вам, дебілам, почали розказувати приблизно те, що ти висрав у своєму коментарі.
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16.12.2022 14:39 Ответить
Люмпен, згинь на паРашу, там таких тупаків *******
Ти мабуть звідти з будівництва тільки вернулось?
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16.12.2022 14:42 Ответить
И продавцов генераторов на фронт отправить навариваться в два три раза на беде это мародерство.
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16.12.2022 13:25 Ответить
Зайдіть на торгові майданчики, там знайдете у продажі десятки, якщо не сотні, промислових дизель-генераторів. Можливо це гуманітарна допомога від країн-партнерів уже у продажі?
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16.12.2022 13:36 Ответить
Давно пора лет 8 назад..
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16.12.2022 13:31 Ответить
В Словаччині націоналізуй спершу))
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16.12.2022 13:40 Ответить
А в СЛОВАЧЧІНІ націоналізовано , це ви в Україні все віддали бандюкам із раши і ще землі почали кацапам продавати
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16.12.2022 13:49 Ответить
Бугагагага)))
Slovenske Elektrarne по-твоєму державна?)))
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16.12.2022 13:53 Ответить
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16.12.2022 14:04 Ответить
34% у государства
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16.12.2022 14:06 Ответить
А ви ще і хамло . Типове російське хамло
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16.12.2022 14:49 Ответить
укрэнерго с дтек сидело и ничего не восстанавливало два месяца и только гнало на экспорт? значит саботаж
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16.12.2022 15:17 Ответить
Цей саботаж від богатих 300 років як мінімум... украхнців на своїй землі вже меньше чим 25млн... а ще 100 років назад було 82... Такого упадку націй ніколи не було, окрім тих що пускались під ніж імперіями...

Значить нам також доведеться згинути... Соломонов план на фініші...
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16.12.2022 15:57 Ответить
Черезвичайно срочно треба кусок електрики віджати і продати на ліво. Якщо що, то ракети винні. Блок вони запустили. Шкода в евпропі не знають, хто такий зе.
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16.12.2022 17:29 Ответить
 
 