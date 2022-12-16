Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію через російські обстріли

Внаслідок масованих ракетних обстрілів електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання Об’єднаної енергетичної системи,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укренерго.

"Відповідно до Правил ринку повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Ладижині на Вінниччині надзвичайна ситуація воєнного характеру: 18 тисяч мешканців без теплопостачання