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Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію через російські обстріли
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок масованих ракетних обстрілів електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання Об’єднаної енергетичної системи,
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укренерго.
"Відповідно до Правил ринку повідомляємо про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16.12.2022 року", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 xander 9cf28439
показати весь коментар16.12.2022 13:30
+11 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.12.2022 13:24
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.12.2022 13:49
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Будь ласка, зачекайте...
По словам директора «Центра исследований энергетики» Александра Харченко, из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).
То есть, нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.
І тут питання:
1) зробити ви їх авжеж не можете?
2)Може тоді і ламати перестати не можете?
За замовчуванням на підстанціях є тугоплавкі запобіжники, здогадаюсь що мобики ахмета їх витягують щоб мідна обмотка потекла, а централізоване управління на одну підстанцію вішає 2-3 гілки споживання...
Розумієте що паразит за ціль поставив нас залишити без світла, це і є не тільки ІПСО а й відволікання та зменшення ресурсу допомоги армії: зимової форми обмаль, генераторів буржуйок обмаль ... БК обмаль...
Як та чим воювати? Ось і передишка пу...
Зе/резік п**ть що хоче, Залужний силкується виправити ситуацію... Але один в полі не воєн...
📍📍📍Ото вже зі сталі люди відлиті та ДУЖЕ злі на "владу"...🔥🔥🔥
Так і буде передишка у пу...
От біда тим, хто закордоном зараз...
Зате відколи вони стали приватними, можна підключити будь-який будинок, в якому б лісі він не знаходився. А колись приходили відписки типу ''немає стовпів''.
І тому ти переходиш на звичайну кацапську брань
******* і ******* треба МЕНШЕ, хГаспада остриє аріХстакрати ******!!!!
1. обленерго стали оборзевшими .
- чтобы подключить многоэтажный или частный дом у монополиста - компании , нужно заказать проект у их смежника . ТЕХ УСЛОВИЯ ОБЫЧНО пишут от Луны и до забора. И чему удивляться, если за деньги заказчика ЧАСТНАЯ компания облэнерго СТРОИТ СЕБЕ СЕТИ
- после мытарств с проектом , оплаты больших счетов обленрго ( я платила 50 тыс 10 лет назад) , наконец получается разрешение установить столбы и потянуть кабели .
- это опять же делают енергетики компании- монополиста И ПО МОНОПОЛЬНЫМ ЦЕНАМ. Обратиться к иным компаниям нельзя
- И ВИШЕНЬКА НА ТОРТЕ - когда подведены кабели в дом и включена енергия, ХОЗЯИН ОБЪЕКТА ОБЯЗАН ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ПЕРЕДАТЬ НА БАЛАНС ОБЛЭНЕРГО построенную новую линию со столбами и кабелями
‼️‼️‼️ И вот так хитрозадо енергетики живут , никто деньги за построенные линии украинцам не возвращает
В УКРАЇНІ ГРАБУЮТЬ УКРАЇНЦІВ ВСІ ХТО МОЖЕ , а деякі ідіоти на форумі ціх воров захищають ‼️‼️‼️
А хто заплатить тисячі доларів обленерго лише за одну документацію за підключення цієї електроенергії до будинку в лісі чи навіть у селі? За обладнання стовпи, провода для такого підключення теж має платити споживач.
То для чого взагалі потрібні ці приватні компанії, щоб набивати кармани усяких Хвірташів, Ахмєтових, кацапів бабаков, гінерів, воєводінів за рахунок українських споживачів?
а енерго компанії потім усе забирають на свій баланс і получають собі велику монопольну компанію
Ви тількі порахуйте СКІЛЬКІ українці будують і будували - всіх їх поімела компашка россійських олігархів і Ахметова ‼️
Єдиний тариф на підключення 10 кВт - близько 23 тис.грн. незалежно від тогоскільки стовпів встановлено і чи встановлено трансформатор.
У кожного олігарха-монополіста свій тариф. Зазвичай це 100$ за кожен КВт лише тех. документації. Мабуть з кожним КВт олігарху більше ручкою потрібно малювати.
Щодо новобудов в Україні, то олігархічні обленерго змушують споживачів купувати навіть високовольтні трансформатори, будувати за власний кошт підстанції на житловий квартал, вартістю десятки, а то й сотні тис. дол. Вкладати свої кошти в електромережі вони не хочуть.
Єдина їхня робота як халявних власників електромереж, отриманих злочинним шляхом за правління кучми - це лише косити бабло споживачів.
так же делают и Водоканал, и Облгаз, и телекоммуникации слаботочки
При выдачи техусловий все эти монополисты забивают туда всесвои хотелки , а у людей и застройщиков нет выхода. И все эти хотелки потом отдают на баланс монополистам .
ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ существует уже более 20 лет.
Простого украинца имеют на всем - на стоимости квадратного метра, на техусловиях для дома, на покупке авто .
А потом так скромненько пишут - Ахметов купил виллу за 200 мле6 евро в Италии, Ахметов купил виллу сыну в Швейцарии , Ахметов купил самолёт за 50 млн
Кстати, а почему головна компания Дэтэк базируется на Кипре - уходит от налогов . А Украина ещё списывает долги монополистам . Бо вони бедные 🤣🤣🤣
имеют украинцев как хотят , а тот тип на форуме ещё осмеливается мне гадости писать
Ще раз кажу - це було коли обленерго були державними.
Я будувався і в полях і в лісах і останні роки тариф єдиний і офіційний. І трансфоматор ставили безкоштовно, і стовпи.
А стосовного «нормально працюють лише приватні компанії», я тобі скажу, що за часів Пороха більшість державних компаній були прибутковими, але прийшов Бєня та його «ефективні» менеджери і підприємства відразу стали збитковими, а вам, дебілам, почали розказувати приблизно те, що ти висрав у своєму коментарі.
Ти мабуть звідти з будівництва тільки вернулось?
Slovenske Elektrarne по-твоєму державна?)))
Значить нам також доведеться згинути... Соломонов план на фініші...