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обстріл (21042) електроенергія (1906) Укренерго (570) відключення світла (217)

Після сьогоднішньої ракетної атаки може знадобитися більше часу для відновлення електропостачання, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

16 грудня Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок 9 масованої атаки суттєво збільшився дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

Основною  ціллю ракетної атаки Росії знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів у системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.

"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго запевнили, що енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц.

Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше, повідомив оператор. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Блін. от реально.
Країна у стані війни, ворог підлий та підступний.
перестаньте вже включати "арестовича" на всіх ланках.
Можна хоч раз чесно сказати - тут і тут повна срака, тут ще не повна.
А то тільки вчора лазили по каналам, розповідали як перейдуть на планові графіки, а сьогодні 15 ракет вивели всю країну з електропостачання.
нафіга ви потрібні на каналах?
кинули через месенджери потрібну інформацію і все.
лазите заспокоюєте, там де це не треба, кірюшу водите по обєктам за ручку..
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16.12.2022 16:44
+5
слухай, ну ти як єврей. як в тому анекдоті - "пояснити" я і сам можу, мені б зрозуміти що відбувається.
і почути не від "умних дять" а від компетентних і уповноважених осіб. а то розвелось експертів на кожному кроці, з ковіду на військових, тепер всі в енергетики подались.
і взагалі читати навчись, і не говори до мене москальською.
претензія, що "спеціально навчені люди", енергетики, грають в політику і з усіх усюд заспокоюють що у нас все нормально, справляємось.
я не повірю політику, але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.
ще якісь питання, ені квешнс?
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16.12.2022 16:56
+4
Ни плита ни сетка не помогут к сожалению - ударная часть ракеты это сотни кг в тротиловом эквиваленте...нужна срочно дальнобойная ракетная система хоть наземного хоть воздушного базирования с дальностью как минимум 1000км (желательно 2000) - вот тогда атак точно станет меньше или они вообще прекратятся - теперешние химарс и точка с дальностью 80-100км не являются сильным аргументом...
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16.12.2022 17:11
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Это скорее всего от области зависит. Мне кажется ситуация все же лучше чем после 23 ноября
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16.12.2022 16:27 Відповісти
ест попадания и есть разрушения. А еще есть бизнес. Вы что-то слышали про проблемы с электричеством в Молдове сегодня?
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16.12.2022 16:40 Відповісти
Молдаванам (на північну частину) йде з Новодністровської ГАЕС
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16.12.2022 17:01 Відповісти
и о чем это?
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16.12.2022 17:04 Відповісти
Блін. от реально.
Країна у стані війни, ворог підлий та підступний.
перестаньте вже включати "арестовича" на всіх ланках.
Можна хоч раз чесно сказати - тут і тут повна срака, тут ще не повна.
А то тільки вчора лазили по каналам, розповідали як перейдуть на планові графіки, а сьогодні 15 ракет вивели всю країну з електропостачання.
нафіга ви потрібні на каналах?
кинули через месенджери потрібну інформацію і все.
лазите заспокоюєте, там де це не треба, кірюшу водите по обєктам за ручку..
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16.12.2022 16:44 Відповісти
А тебе не понятна ситуация в энергетике?

Тебе надо что бы « умный дядя» про это сказал?

Сам ты не видишь и не понимаешь?

Ситуация очень тяжелая- так тебе понятней?

Война идет на уничтожение всей Украины и всего народа Украины. Ты этого не знал
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16.12.2022 16:50 Відповісти
слухай, ну ти як єврей. як в тому анекдоті - "пояснити" я і сам можу, мені б зрозуміти що відбувається.
і почути не від "умних дять" а від компетентних і уповноважених осіб. а то розвелось експертів на кожному кроці, з ковіду на військових, тепер всі в енергетики подались.
і взагалі читати навчись, і не говори до мене москальською.
претензія, що "спеціально навчені люди", енергетики, грають в політику і з усіх усюд заспокоюють що у нас все нормально, справляємось.
я не повірю політику, але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.
ще якісь питання, ені квешнс?
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16.12.2022 16:56 Відповісти
А що ви хочете почути від енергитиків, що ми всі помремо?
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16.12.2022 17:03 Відповісти
конкретику
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16.12.2022 18:21 Відповісти
Вам дали конкретику - 50+% генерації пошкоджено. І не менший процент мереж розподілення по Укренерго. Чи вам детальний аналіз ушкоджень викласти у вільний доступ під час війни?
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16.12.2022 19:42 Відповісти
почему нет? боитесь чего-то, повторных атак? Нечем защищаться?

Так почему ж вы не готовились к такому сценарию?

Вы главное верните открытый доступ к детальным анализам после войны. Вот это будет серьезный вызов тем кто вкусил абсолютной власти. И обществу, которое побывало добровольно в статусе раба.

И да, "50%" - это не конкретика, так, на секундочку.
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16.12.2022 19:49 Відповісти
Ко мне не нужно пафосных вопросов. Я не являюсь представителем власти. Но очевидно, что давать конкретику по степени повреждений и успешности поражения врагом энергоблоков, ГЭС, или ПС 750, 330 кВ и проч. никто в здравом уме не будет до окончания войны. Так же, как и давать точные данные о потерях в танках, или системах ПВО. А по неготовности, будут вопросы конечно. Но объективно, отбить десяток подобных ударов без последствий могли бы считанные армии мира. И там бюджеты на много рублей отличаются от наших.
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16.12.2022 20:11 Відповісти
рублей=нулей
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16.12.2022 20:13 Відповісти
сорян, я погорячился. Но конкретики реально не хватает, бесит, когда меня за дебила держат.
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16.12.2022 20:16 Відповісти
В той или иной степени повреждены все крупные ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. В результате потери территорий отключена от сети ЗАЭС и потеряны процентов 80 ВЭС и СЭС. Плюс повреждено половина крупных распредстанций. Вот и моделируйте сложность ситуации.
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16.12.2022 20:31 Відповісти
по ЛЭП не бьют?
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16.12.2022 20:40 Відповісти
Вряд ли, это не продуктивно. Ракета стоит несколько миллионов баксов, а опора ЛЭП тысяч 20-30 и меняется за пару суток.
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16.12.2022 22:06 Відповісти
мопеды дешевле, а некоторые опоры стоят в труднодоступных местах. Ну да ладно, не важно
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16.12.2022 22:14 Відповісти
мопеды намного дороже стоят. 50 тысяч только себестоимость, а из-за санкций и всяких параллельных импортов, эти 50 превращаются в 100-150.
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16.12.2022 22:39 Відповісти
Буквально сегодня прилёты в ДнепроГЭС. А были озвучены ранее Бурштынская и Добротворская ТЭС, Кураховская и Змиевская, Славянская и Харьковская ТЭЦ-5. Минус Каховская ГЭС и повреждения Киевского каскада. Под расписку вам никто ничего давать не будет. Сами следите за информацией. Ситуация тяжёлая, но контролируемая, как говорится.
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17.12.2022 01:51 Відповісти
ні одного пошкодженого генератора.. забор і частина криші. Як шла е.е. в ес так і йде. Чи просто так АЕС повимикали європейці...
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17.12.2022 01:58 Відповісти
Заборы и часть крыши на всех станциях, или где?
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17.12.2022 02:23 Відповісти
« мені б зрозуміти що відбувається.»…
Кто же тебе доктор, если ты НЕ понимаешь?!

«але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.»…

Попробуй «Главного доктора, который у нас по энергетике»
это Ахметов. Запишись на прием.
Может полегчает.
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16.12.2022 18:21 Відповісти
а шо такое, Зеленский уже ничего не решает? Точно Ахметова спрашивать?
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16.12.2022 19:50 Відповісти
Сказав какцап какцапською мовою.
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16.12.2022 17:32 Відповісти


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

30 мин

Чому б Арестовичу не вийти із моно-інтерв'ю і сказати, ЗНОВ,ЯК ВЖЕ БУЛО:Я ВАС УСІХ,ЗНОВ,НА....АВ!І,щодо кількості снарядів,і ракет,і що їх більше не виробляє ворог,а головне,що залпи,більше 45 ракет,були,є і будуть!"І вибачитися ,І піти ,по-справжньому,за НОЛЬ,Першим,а не останнім.
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16.12.2022 16:50 Відповісти
Ви дуже багато уваги надаєте Люськє.Він звичайний блогер розмовлялка.І таким був весь час.Треба ставитись до нього саме так і не помітите як він просто зникне з поля вашого зору Є більш впливові люди з тієї ж ОПи.Ось за кім треба слідкувати,та контролювати.
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16.12.2022 17:16 Відповісти
от не розумію.. після стількох атак на енергосистему..і знаючи,що знову вдарять по ній,за стільки часу не знайшлось щоб навіть бетонну плиту поставити? чи навіть сітку рабицю ,десь за сотню метрів? ну дибілізм повний.
Україна сама себе знищить,через распрі та склоки у системі влади.
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16.12.2022 16:58 Відповісти
Які у нас распрі у системі влади?
Всі гілки влади під презедентом.
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16.12.2022 17:02 Відповісти
поверхнево не видно..але і там ,не все так одностайно.
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16.12.2022 19:23 Відповісти
Бетонну плиту над чим? Над ДніпроГЕС? Чи над блоками ТЕС? Може краще сіткою до стратосфери затягнути всі кордони України?
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16.12.2022 17:04 Відповісти
Ни плита ни сетка не помогут к сожалению - ударная часть ракеты это сотни кг в тротиловом эквиваленте...нужна срочно дальнобойная ракетная система хоть наземного хоть воздушного базирования с дальностью как минимум 1000км (желательно 2000) - вот тогда атак точно станет меньше или они вообще прекратятся - теперешние химарс и точка с дальностью 80-100км не являются сильным аргументом...
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16.12.2022 17:11 Відповісти
а мішками з піском обложити невеликі об'єкт
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16.12.2022 17:46 Відповісти
Ви бачили зблизька підстанцію на 750 кВ? Там десятки тисяч квадратних метрів площі. Які мешки? А будівлі машзалів ТЕС в пару сотень метрів завдовжки та метрів 20 заввишки?
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16.12.2022 19:36 Відповісти
Бетон (+ земляные работы) - это ЛУЧШЕЕ средство защиты против фугасных БЧ, отлично работает, если нигде его не используют для защиты дорогостоящего оборудования, то этому нет оправдания
Ваше предложение насчет ракет - это найхудший из возможных вариантов, минимум пользы за максимальную цену
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16.12.2022 18:43 Відповісти
Тобто, навкруги машзалу ТЕС треба побудувати бетонний саркофаг, на кшталт Чорнобильського? Об'єм будівлі 120-150 тис куб.м, який буде об'єм саркофагу?
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16.12.2022 19:39 Відповісти
У меня нет ТЕС и задач по ее защите, наша компания работает в другой сфере. Есть клиенты, есть менеджмент ТЕС, работники, это вопрос к ним, они могут решить что делать, защищать конкретное оборудование, делать саркофаг, что-то другое или вообще ничего не делать
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17.12.2022 08:55 Відповісти
Вы банальности говорите. Никакого сферического коня в вакууме, ака саркофаги никто строить не будет. Ибо абсурд. Это типичная маниловщина. Поинтересуйтесь при случае у знакомых энергетиков.
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17.12.2022 10:00 Відповісти
Не задавайте глупые вопросы - не будет банальных ответов, ответить на ваш вопрос могут только делавшие расчеты сотрудники, менеджмент. Я могу ответить только за наши обьекты, а не чужие. Абсурд - это то что вы утверждаете, при этом явно не в теме, не делали расчеты, еще посылаете к энергетикам)) Ну вот вы сами привели ТЕС в качестве примера, пойдите и поинтересуйтесь сколько стоит оборудование на ТЕС у "энергетиков" и сколько ждать изготовление например нового турбогенератора (если его изготовление вообще еще можно заказать у той же компании)
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17.12.2022 10:49 Відповісти
Я вас возможно удивлю, но я знаю сколько примерно стоит турбогенератор и турбина паровая с генератором на 120, или 320 МВт, котел типа ПТВМ и распредустройства высоковольтные. А также знаю, сколько стоит 1 куб.м бетонного сооружения монструозных размеров, и какое время нужно на его строительство.
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17.12.2022 15:31 Відповісти
Прикинул грубо. Стоимость только одного саркофага только над зданием главного корпуса ОДНОЙ крупной ТЕС/ТЭЦ будет стартовать от 1,5 млрд. грн. и минимум два года работ. А кроме главного корпуса у ТЭС еще десятка три- четыре отдельно стоящих уязвимых объектов, потеря любого из которых очень быстро, если не мгновенно, остановит работу станции.
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17.12.2022 15:49 Відповісти
Та то я так...думки.. висловив..
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16.12.2022 19:22 Відповісти
Про сітку проти ракети смішно було.
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16.12.2022 22:40 Відповісти
Влада зовсім не готувалась і не готується до бомбардувань і запусків ракет, про це знали ще влітку, але перед кожним прильотом доповідають про стан в енергетиці, за якими графіками буде відключення і рахують скільки чого в парашки залишилось і в очікуванні ракет... і все по колу.
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16.12.2022 17:45 Відповісти
готуються так само, як і перед 24 лютого. А нам ту саму лапшу вішають - "ситуація контрольована". Після "шашличків" я не знаю хто може вірити цій владі.

Тут тільки надія, що штати з британією ленд-лизу підкинуть, на своїх надії - нуль.
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16.12.2022 18:24 Відповісти
Добро певно продається електрика на "ліво"
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16.12.2022 18:22 Відповісти
 
 