Після сьогоднішньої ракетної атаки може знадобитися більше часу для відновлення електропостачання, - "Укренерго"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
16 грудня Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок 9 масованої атаки суттєво збільшився дефіцит електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
Основною ціллю ракетної атаки Росії знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів у системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.
"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго запевнили, що енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц.
Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше, повідомив оператор. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.
Будь ласка, зачекайте...
Країна у стані війни, ворог підлий та підступний.
перестаньте вже включати "арестовича" на всіх ланках.
Можна хоч раз чесно сказати - тут і тут повна срака, тут ще не повна.
А то тільки вчора лазили по каналам, розповідали як перейдуть на планові графіки, а сьогодні 15 ракет вивели всю країну з електропостачання.
нафіга ви потрібні на каналах?
кинули через месенджери потрібну інформацію і все.
лазите заспокоюєте, там де це не треба, кірюшу водите по обєктам за ручку..
Тебе надо что бы « умный дядя» про это сказал?
Сам ты не видишь и не понимаешь?
Ситуация очень тяжелая- так тебе понятней?
Война идет на уничтожение всей Украины и всего народа Украины. Ты этого не знал
і почути не від "умних дять" а від компетентних і уповноважених осіб. а то розвелось експертів на кожному кроці, з ковіду на військових, тепер всі в енергетики подались.
і взагалі читати навчись, і не говори до мене москальською.
претензія, що "спеціально навчені люди", енергетики, грають в політику і з усіх усюд заспокоюють що у нас все нормально, справляємось.
я не повірю політику, але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.
ще якісь питання, ені квешнс?
Так почему ж вы не готовились к такому сценарию?
Вы главное верните открытый доступ к детальным анализам после войны. Вот это будет серьезный вызов тем кто вкусил абсолютной власти. И обществу, которое побывало добровольно в статусе раба.
И да, "50%" - это не конкретика, так, на секундочку.
Кто же тебе доктор, если ты НЕ понимаешь?!
«але коли це каже приміром енергетик, це заспокоює.»…
Попробуй «Главного доктора, который у нас по энергетике»
это Ахметов. Запишись на прием.
Может полегчает.
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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30 мин
Чому б Арестовичу не вийти із моно-інтерв'ю і сказати, ЗНОВ,ЯК ВЖЕ БУЛО:Я ВАС УСІХ,ЗНОВ,НА....АВ!І,щодо кількості снарядів,і ракет,і що їх більше не виробляє ворог,а головне,що залпи,більше 45 ракет,були,є і будуть!"І вибачитися ,І піти ,по-справжньому,за НОЛЬ,Першим,а не останнім.
Україна сама себе знищить,через распрі та склоки у системі влади.
Всі гілки влади під презедентом.
Ваше предложение насчет ракет - это найхудший из возможных вариантов, минимум пользы за максимальную цену
Тут тільки надія, що штати з британією ленд-лизу підкинуть, на своїх надії - нуль.