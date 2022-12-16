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Українські сапери навчатимуться у Камбоджі: там найдосвідченіші інструктори

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міни

Камбоджа прийме українських саперів у своїй столиці - місті Пномпень і навчатиме детонації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Камбоджі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

В інформації МЗС країни зазначено, що прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен на саміті ЄС-АСЕАН заявив, що країна проводитиме навчання для українських саперів у два етапи. Перший - проходитиме у січні 2023 року в Пномпені, другий - у квітні того ж року на польській території. Як вже повідомляло зовнішньополітичне відомство, цьому також сприятиме Японія.

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"Камбоджа вважається однією з найзамінованіших у світі країн, а місцеві сапери допомагають колегам у різних куточках планети", - підкреслюється у заяві МЗС.

Крім того, прем'єр-міністр Камбоджі також відзначив, що його країна підтримує територіальну цілісність України та усі стандарти ООН. Тому важливо, констатував він, не підвищувати рівень ескалації на війні, а насамперед уникати насильства.
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Зараз Україна виборює першість по рівню,та площі замінованої територіі.
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17.12.2022 06:55 Відповісти
А не ліпше булоб запросити тих спеціалістів до нас, бажаючих булоб достатньо, чи так не вийде попиляти бабло грантове ?
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17.12.2022 07:12 Відповісти
Як то кажуть - кому надо? крадуть шо так, шо так.
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17.12.2022 07:32 Відповісти
Кац, без тебе розберуться.
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17.12.2022 07:33 Відповісти
Не здивуюсь, як у Камбодію замість саперів поїдуть бюрократи з відомства Резнікова чи ОПи - пляжі там не гірші ніж у сусідньому Таїланді, навіть чистіші.
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17.12.2022 08:03 Відповісти
 
 