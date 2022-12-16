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Росія почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російська Федерація почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу їм не вистачає достатніх вмінь.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Череватого, якщо порівнювати з осіннім періодом, коли Росія кидала на фронт непідготовлених солдатів майже одразу після мобілізації, сьогодні ж окупанти мають якесь злагодження та пройдені елементи бойового навчання.

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"Вони принаймні можуть своєю зброєю володіти та діяти у складі взводу. Тобто він (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ. - Ред.) мав на увазі не те, що прибули якісь суперкомандос. Мається на увазі, що прибули люди принаймні з початковою підготовкою, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь", - відзначив Череватий.
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Топ коментарі
+5
«Війна Путіна перетворює Росію на неспроможну державу, з неконтрольованими кордонами, приватними військовими формуваннями, втікаючим населенням, моральним занепадом і можливістю громадянського конфлікту.

І хоча впевненість західних лідерів у здатності України протистояти путінському терору зросла, зростає занепокоєння щодо власної здатності Росії вижити у війні.

Вона може стати некерованою і опуститися в хаос".
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17.12.2022 01:45
+2
Єдине, чого боїться НАТО - безконтрольного розповзання ядерних *********** по світу, у випадку розвалу РОсії Не було-б тих боєголовок - РОсію-б давно вже "згноїли
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17.12.2022 06:53
+1
Про Китай не забувай РОсія (навіть така) - це "буфер" між Китаєм і Європою
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17.12.2022 07:21
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«Війна Путіна перетворює Росію на неспроможну державу, з неконтрольованими кордонами, приватними військовими формуваннями, втікаючим населенням, моральним занепадом і можливістю громадянського конфлікту.

І хоча впевненість західних лідерів у здатності України протистояти путінському терору зросла, зростає занепокоєння щодо власної здатності Росії вижити у війні.

Вона може стати некерованою і опуститися в хаос".
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17.12.2022 01:45 Відповісти
было же время пока эти мобики не попали на фронт, успехи имели место быть.
Сейчас надо плотно взяться за оборону.
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17.12.2022 05:43 Відповісти
необроблене м'ясо вже закінчилося? путлеру точно знадобиться ще одна мобілізація до весни.
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17.12.2022 06:22 Відповісти
Єдине, чого боїться НАТО - безконтрольного розповзання ядерних *********** по світу, у випадку розвалу РОсії Не було-б тих боєголовок - РОсію-б давно вже "згноїли
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17.12.2022 06:53 Відповісти
Основна, але не єдина причина...їм потрібна така рашка, інакше для чого тоді оця НАТА, кого "стримувати, кого захищати" тим більше, ЯКЩО ТИ НЕ В НАТА? А прийшлось до діла, і от маємо...
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17.12.2022 07:04 Відповісти
Про Китай не забувай РОсія (навіть така) - це "буфер" між Китаєм і Європою
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17.12.2022 07:21 Відповісти
Наразі історія доказує, що Україна була "буфером" між ордою і Європою. Китай щось колись мав до Європи? А орда постійно...і саме українські землі були тим стримуванням - не пропустити орду далі. А реалії сьогоднішнього- Китаю хватить до Уралу, але це моя думка... і головна біль мокшандії. Хоча...позбувшись одного чи не пропустить світ другого прибацаного?
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17.12.2022 07:32 Відповісти
в савецкі часи буфером була Польща.Варшавський договір-НАТО
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17.12.2022 07:38 Відповісти
В "савецкі часи" ВСІ країни Східної Європи були у Варшавському договорі і виконували роль "буфера", не тільки Польща. Але по своїй суті вони були більш проєвропейські і саме ЗАВДЯКИ українським землям орда не посунула дальше. І після розпаду оцієї херні(Варшавський договір) НАТО за рахунок "вільних" держав і розширило свої території і сфери впливу. Україна в той перелік не попала...на жаль. А як би змінився світ...
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17.12.2022 08:02 Відповісти
Хто не загинув стає бійцем. Мілліон путінських мобілізованих. Навіть якщо половина загинула або поранена - скіліьки бійців залишилось. Людожерська тактика. Для перемоги ЗСУ необхідна внутрішня невдоволеність росіян загибелю та каліцтвом одноплемінників.
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17.12.2022 08:10 Відповісти
Їх зараз, як загалом і завжди в країні брехні, для картинки годують тим, що вони завжди вміли та можуть масово помирати за родіну. Бо якщо людина має низький рівень самозбереження та собівартості, то можна м'ясом закидувати противника, не рахуючись з втратами, та не хвилюватися за гарне забезпечення. Бидло хаває, вірить - не вірить, але помирає, їх не дивує, що їхній головуючий бункерний упир, разом з бандою, які це все варять, трясуться за своє нікчемне життя, поклавши болт на рабсію і рабсіян.
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17.12.2022 10:30 Відповісти
Бігають мабуть голодні чмобіки з розй.баними автоматами у хформі дідів з Другої світової та стріляють по три набої. Все, вперьод на кулемети.
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17.12.2022 10:34 Відповісти
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям"
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17.12.2022 11:48 Відповісти
 
 