Наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%: через дефіцит боєприпасів не вдалося знищити всіх російських окупантів, - командувач ОК "Південь" генерал Ковальчук
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Кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра.
Командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку був успішним лише на 50-60%, оскільки російським окупантам вдалося відступити і вони вже перекинуті на інші напрямки фронту. В інтерв'ю Sky News він також додав, що окупанти все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому берегу Дніпра, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Контрнаступ на південному напрямі був успішним лише на 50-60%, оскільки російські війська, що звільнилися, відтоді рушили для боротьби з українськими військовими на сході, а також все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому березі Дніпра", - зазначив Ковальчук.
За словами генерала, кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра. Однак через брак часу і дефіцит боєприпасів в результаті росіяни змогли відступити.
Водночас він підкреслив, що майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки тримаються в секреті.
"Колись я обов'язково напишу мемуари, я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє", – резюмував генерал-майор.
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Під Харковом бригада в тил зайшла - підoри все одно втекли
Під Херсоном "*********** не вистачило"
Може досить вже *******?! Приберіть лайно із преЗЄденського офісу і все почне виходити!
Бо далі вже не просто інфу, а вас самих зливати будуть.
Як Марченко, мера Чернігова і тд (того самого Пороха)
З іншого боку, генерал не буде розказувати всього, мабуть, є те, що не для розголосу, і тому ми не можемо знати всю ситуацію та когось в чомусь звинувачувати.