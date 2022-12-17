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Наступ на Херсон був успішним лише на 50-60%: через дефіцит боєприпасів не вдалося знищити всіх російських окупантів, - командувач ОК "Південь" генерал Ковальчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра.

Командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку був успішним лише на 50-60%, оскільки російським окупантам вдалося відступити і вони вже перекинуті на інші напрямки фронту. В інтерв'ю Sky News він також додав, що окупанти все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому берегу Дніпра, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Контрнаступ на південному напрямі був успішним лише на 50-60%, оскільки російські війська, що звільнилися, відтоді рушили для боротьби з українськими військовими на сході, а також все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому березі Дніпра", - зазначив Ковальчук.

За словами генерала, кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра. Однак через брак часу і дефіцит боєприпасів в результаті росіяни змогли відступити.

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Водночас він підкреслив, що майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки тримаються в секреті.

"Колись я обов'язково напишу мемуари, я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє", – резюмував генерал-майор.
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Топ коментарі
+24
А може напишеш чому так легко здали Херсон. Бо ми знаємо, що його "проє-али" як арестоаич пояснював. Може тепер не треба було би тепер Херсон відбивати. Ой як багато роботи для слідчих органів буде після війни щодо теперішньої влади на чолі з єрмаком.
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17.12.2022 00:15
+15
Мда. Тяжело уничтожать оккупантов, когда из боеприпасов только брукивка да куски асфальта. Ска, как же я зол
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17.12.2022 00:32
+11
А може ініціатива пэрєстать стрєлять з ОП завадила знищити орків ? Мені здається це більше схоже на правду.
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17.12.2022 01:09
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А може напишеш чому так легко здали Херсон. Бо ми знаємо, що його "проє-али" як арестоаич пояснював. Може тепер не треба було би тепер Херсон відбивати. Ой як багато роботи для слідчих органів буде після війни щодо теперішньої влади на чолі з єрмаком.
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17.12.2022 00:15 Відповісти
Чекайте на повідомлення!
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17.12.2022 00:44 Відповісти
Украине нужны ядерные бомбы!
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17.12.2022 00:17 Відповісти
Та ти шо
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17.12.2022 00:31 Відповісти
Кацапе не переживай, і так вас всіх заїбашать ЗСУ.
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17.12.2022 08:41 Відповісти
Да и так все ясно, чистой воды договорняк - Херсон в обмен на зерновой коридор, дескать в Африке угроза голода и Зеленский не мог остаться безучастным к такой проблеме, чем еще раз подтвердил свое реноме политического деятеля мирового масштаба.
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17.12.2022 00:31 Відповісти
Мда. Тяжело уничтожать оккупантов, когда из боеприпасов только брукивка да куски асфальта. Ска, как же я зол
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17.12.2022 00:32 Відповісти
А куди попав той масований залп із до сотні випущених ракет Himars? Ніхто не показав результатів влучань такого масштабу
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17.12.2022 01:51 Відповісти
Тепер зрозуміло чому Зе реанімував випуск снарядів. Вчасно.
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17.12.2022 00:53 Відповісти
А може ініціатива пэрєстать стрєлять з ОП завадила знищити орків ? Мені здається це більше схоже на правду.
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17.12.2022 01:09 Відповісти
Вы совершенно правы, все идет по плану раши и нехватка вооружения на передовой это саботаж дерижируемый из мацквы, все идет к тому чтобы уничтожить как можно больше украинских патриотов для полной окупации Украины,как до сих пор Залужный терпит эти издевательства бубочки и его свиты, пора уже вскрыть этот гнойник...
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17.12.2022 07:49 Відповісти
Не випуск снарядів, а шашлички майські . Снарядний голод- це вчасно, с*ка? Зрозуміло?
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17.12.2022 01:32 Відповісти
Ага! Під Черніговом випустили, бо не встигли оточити
Під Харковом бригада в тил зайшла - підoри все одно втекли
Під Херсоном "*********** не вистачило"

Може досить вже *******?! Приберіть лайно із преЗЄденського офісу і все почне виходити!
Бо далі вже не просто інфу, а вас самих зливати будуть.
Як Марченко, мера Чернігова і тд (того самого Пороха)
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17.12.2022 04:45 Відповісти
Просто "унікальне пояснення"...
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17.12.2022 07:09 Відповісти
ермакі правлять балом в офісі,зрада всюди з херсона випустили по вказівкі це однозначно ,вже могли бути в криму але немае мобілізації немае ротації військ дайте дорогу добровольцям котрих тисячі не можуть попасти на фронт вони прорвуть фронт за одну ніч і будуть в геніческі,але це не входить в плани офіса їм краще затянути і з ворогом рашистами вони вже на каналах тв даже заборонено говорити рашисти росіяне нежно,переговори ждуть
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17.12.2022 08:07 Відповісти
Залужний сказав: "людей в нас вдосталь, не вистачає техніки та озброєння". Чим добровольці будуть проривати фронт? Вилами?
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17.12.2022 12:59 Відповісти
Значить скоро знов Подоляківські боти почнуть тягати байку про те як при Пороху 'випустили' гіркіна з Слов'янська
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17.12.2022 09:02 Відповісти
Усе вірно сказано,а диванних репортерів прошу не забувати,що асфальт, велосипед і по приколу вибрали ви.
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17.12.2022 09:50 Відповісти
та казали рускі,що догоіорняк...випустити з Херсона....то й випустили....але то ще фігня.....хто здав Херсон? хто? нема відповіді?
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17.12.2022 12:31 Відповісти
Зазвичай, у війнах наступ на противника попередньо готується наступаючою стороною таємно для противника, в т.ч. і запас ***********, накопичення переважаючих сил. В даному випадку складається враження, що наступ був несподіваним не для противника, а для ВСУ, якщо не встигли підготувати запас ***********.
З іншого боку, генерал не буде розказувати всього, мабуть, є те, що не для розголосу, і тому ми не можемо знати всю ситуацію та когось в чомусь звинувачувати.
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17.12.2022 19:56 Відповісти
 
 