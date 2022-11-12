Командувач ОК "Південь" генерал Ковальчук прибув у визволений Херсон, містяни влаштували йому овацію. ВIДЕО
Командувач Оперативним командуванням "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".
Перехожі на одній із центральних площ обласного центру зустрічали командувача оваціями та оплесками.
"Я вам дякую всім за витримку, за те, що ви витримали і за те, що ви тут зробили прямо тут. Тому що без вас ми, напевно, ще довго йшли б сюди, без вашої допомоги, без вашої віри. Все буде добре . Ми всі відбудуємо, ми повернемо все", - зазначив Ковальчук.
Топ коментарі
+44 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар12.11.2022 21:12 Відповісти Посилання
+35 YU ST
показати весь коментар12.11.2022 20:52 Відповісти Посилання
+30 Bob Fayn
показати весь коментар12.11.2022 21:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО, Скібицький
14:10 11.11.2022
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться принаймні тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона
10 листопада, 23:41
В цей час, коли робились ці заяви, орки вже вивели важку техніку та найбільш боєздатні підрозділи, жахнули мобільні вишки і мости на правому березі Дніпра.
.Але це вже не на часі,звільнили Херсон-це чудово.Треба рухатись далі.після війни розкажуть,можливо...як все відбувалось. А що сталось-то вже не вернеш.
Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО
14:10 11.11.2022
Серьозних розвідників ніхто не знає в обличчя.
Розвідників, які розповідають "па телевизору" про те, як "кавказці" колись там готували замах на путлєра (при цьому не маючи до цього відношення) знають всі.
Але якість роботи...
Но єто не страшно, пару поколений, и они привьікнут, что дедьі сосут, и будут продолжать платить репарации.
Snipers, terrorists, whatever.
For the military worthiness of the commander:
Everyone could mark enemy positions and bombard those remotely.
There had been only one successfull offensive south of Krivij Righ,
but otherwise it had been Verdun for months,
mainly due to lack of appropriate tools.
почему ты немец пишешь по английски...?
using Chrome browser and it's translation feature,
since I am a West-German, not an Ozzi.
We had English as first foreign language in school
in the 1980s, French second,
and the Ozzis had Russian.
I did not practice French much,
so lost it almost totally.
Though there are quite some freaks in the
East, supporting Putin,
they do not reach 50% and more there.
все одна СЛАВА ЗСУ
Респект Мракопедії! 💀👻🎃
Слава ЗСУ !!! Це наші захисники
Солдат НАТО відкручує поштову скриньку десь у мухосранську ...