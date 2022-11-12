УКР
Командувач ОК "Південь" генерал Ковальчук прибув у визволений Херсон, містяни влаштували йому овацію. ВIДЕО

Командувач Оперативним командуванням "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".

Перехожі на одній із центральних площ обласного центру зустрічали командувача оваціями та оплесками.

"Я вам дякую всім за витримку, за те, що ви витримали і за те, що ви тут зробили прямо тут. Тому що без вас ми, напевно, ще довго йшли б сюди, без вашої допомоги, без вашої віри. Все буде добре . Ми всі відбудуємо, ми повернемо все", - зазначив Ковальчук.

+44
а ви звернули увагу, що люди в Херсоні та області кричать слава ЗСУ і ніколи президенту? - президент для них ніхто

12.11.2022 21:12 Відповісти
+35
12.11.2022 20:52 Відповісти
+30
Джонсонюк.то ще той кадр...тихенько..без помпезності купив квиток на потяг і приїхав в Київ.Хто б міг подумати.прямо як агент 007..Джонсон....Борис...Джонсон
12.11.2022 21:07 Відповісти
Де відео?
12.11.2022 20:49 Відповісти
Є відео 😕
12.11.2022 20:51 Відповісти
У мене нема.
12.11.2022 20:52 Відповісти
Не матюкайся, салага.
12.11.2022 21:27 Відповісти
Одне питання - чого нам брехали в той час як орда благополучно переходила на лівий берег ще тиждень чи два тому. Йшлося про те, що на правобережжя прибуває рашинська орда, питається для чого прибуває, якщо вони робили протилежні рухи. І рашисти вже на других фронтах.
12.11.2022 20:51 Відповісти
наше іпсо про те що ми повірили в їхнє іпсо
12.11.2022 20:52 Відповісти
Положили, сколько смогли. Договорняк был бы просто ниочем.
12.11.2022 20:54 Відповісти
https://vlasti.net/news/353374 Окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку: мережа вибухнула жартами та мемами
12.11.2022 20:56 Відповісти
то той, що танцював? З тростиною в руках?
12.11.2022 21:02 Відповісти
енот херсонский клеток не любит !!! покусал там всех и приплыл обратно!!!
12.11.2022 21:11 Відповісти
Ніхто не брехав - вони влаштували «каруселі» і до якогось моменту було не зрозуміло більше виїзжає чи прибуває на правий берег. Днів зо 5ть назад стало зрозуміло,що все таки виводять війська.
12.11.2022 20:57 Відповісти
А наша розвідка теж не вчора народилась...
12.11.2022 21:16 Відповісти
Це про нашу розвідку, Скібицький та Резніков 10-11 листопада:

Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО, Скібицький

14:10 11.11.2022

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росії знадобиться принаймні тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона
10 листопада, 23:41

В цей час, коли робились ці заяви, орки вже вивели важку техніку та найбільш боєздатні підрозділи, жахнули мобільні вишки і мости на правому березі Дніпра.
12.11.2022 22:24 Відповісти
Виводили елітні з'єднання під прикриттям прибуваючих чмобіків
13.11.2022 15:57 Відповісти
я писав теж про це,задавав питання.....обізвали мене, що то я пропаганда рашистська.
.Але це вже не на часі,звільнили Херсон-це чудово.Треба рухатись далі.після війни розкажуть,можливо...як все відбувалось. А що сталось-то вже не вернеш.
12.11.2022 20:59 Відповісти
Це вчорашня публікація на цензорі:

Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО

14:10 11.11.2022

Серьозних розвідників ніхто не знає в обличчя.
Розвідників, які розповідають "па телевизору" про те, як "кавказці" колись там готували замах на путлєра (при цьому не маючи до цього відношення) знають всі.
Але якість роботи...
12.11.2022 21:06 Відповісти
Предствляю - как у кацапов пуканы рвет
12.11.2022 20:52 Відповісти
Победители в портянки рыдают,верховный Акела промахнулся и подскользнулся на собственном дерьме.Скрепы зашатались.
12.11.2022 20:54 Відповісти
Кацьі обсуждают проблемьі как расказьівать внукам о том, что дедьі сосали.
Но єто не страшно, пару поколений, и они привьікнут, что дедьі сосут, и будут продолжать платить репарации.
12.11.2022 21:07 Відповісти
Не думаю что они это смотрят.
12.11.2022 20:56 Відповісти
"Кому надо" смотрят. И у них тоже рвет
12.11.2022 21:01 Відповісти
Особливо упороті дивляться. Пишуть коменти, що Росгвардії буде простіше по цих відео шукати людей, і тому подібне лайно
12.11.2022 21:02 Відповісти
дивляться...дивляться..тому то їх злість і нагла кров заливає..що українці так їх не зустрічали."асвабадітєлєй".
показати весь коментар
показати весь коментар
12.11.2022 20:52 Відповісти
п.лять, мої співчуття херсонцям, бо беняМараФайна чи ТВмарафет- це взагалі не українське телебачення...
12.11.2022 21:48 Відповісти
коменти зайві, СЛАВА УКРАЇНІ
12.11.2022 20:53 Відповісти
И не боится выходить к людям в только что освобожденном городе. Переодетых орков там достаточно, снайперов тоже. Такая встреча очень важна для людей, но, может быть, не стоило так рисковать?
12.11.2022 20:55 Відповісти
Видно є система 100% охорони. Бо коли Джонсон з нашим малюком бігали Києвом, теж моторошно було.
12.11.2022 20:59 Відповісти
Джонсонюк.то ще той кадр...тихенько..без помпезності купив квиток на потяг і приїхав в Київ.Хто б міг подумати.прямо як агент 007..Джонсон....Борис...Джонсон
12.11.2022 21:07 Відповісти
Don't be paranoid.

Snipers, terrorists, whatever.

For the military worthiness of the commander:

Everyone could mark enemy positions and bombard those remotely.

There had been only one successfull offensive south of Krivij Righ,
but otherwise it had been Verdun for months,
mainly due to lack of appropriate tools.
12.11.2022 21:09 Відповісти
у меня один вопрос...
почему ты немец пишешь по английски...?
12.11.2022 21:46 Відповісти
I write in English, due to

using Chrome browser and it's translation feature,
since I am a West-German, not an Ozzi.

We had English as first foreign language in school
in the 1980s, French second,
and the Ozzis had Russian.

I did not practice French much,
so lost it almost totally.

Though there are quite some freaks in the
East, supporting Putin,
they do not reach 50% and more there.
16.11.2022 01:19 Відповісти
Набір слів: There had been only one successfull offensive south of Krivij Righ.
12.11.2022 22:01 Відповісти
я б приєднався але я не з Херсона..
все одна СЛАВА ЗСУ
12.11.2022 20:56 Відповісти
Треба підтягувати ППО до Херсона, бо підари будуть зараз мститись
12.11.2022 21:04 Відповісти
))) тим часом https://mrakopedia.net/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 один із моїх улюблених ресурсів хоррор-тематики , який із перших днів війни виступив з чіткою проукраїнською позицією (і заліковим логотипом), сьогодні додав у банер-пам'ятку ще один елемент... мале-е-енький такий елементик ліворуч 🍉 але тролювання вийшло 80 рівня 😂🤣
Респект Мракопедії! 💀👻🎃

12.11.2022 21:06 Відповісти
ой..не памятаю хто з військових..в тому телемарафоні..під час прямого ефіру взяв і так смачно вкусив кавуна
12.11.2022 21:11 Відповісти
Слава ЗСУ!
12.11.2022 21:08 Відповісти
а ви звернули увагу, що люди в Херсоні та області кричать слава ЗСУ і ніколи президенту? - президент для них ніхто

12.11.2022 21:12 Відповісти
Він всього лиш президент . Україна не параша щоб сцаря возвеличувати .
Слава ЗСУ !!! Це наші захисники
12.11.2022 21:32 Відповісти
Гарний чиновник (зокрема, Президент), це той, якого не помічають.
12.11.2022 22:03 Відповісти
Ну, тоді це не про Янелоха
12.11.2022 22:41 Відповісти
А я переключаю і тому не помічаю Але все одно не гарний.
13.11.2022 01:52 Відповісти
Зворушлеве видео - бабця зустрила онука, котрий відвоьовував Херсон - https://t.me/a_shtirlitz/22579 https://t.me/a_shtirlitz/22579

12.11.2022 21:30 Відповісти
Кинулось у вічі, яка величезна прірва між нашими генералами в кацапськими. Я вже мовчу, що у кацапських животи, як у вагітних і рязи свинські, так кацапських генералів оточують підабузи різних звань до взвода і як мінімум - взвод охорони. Бояться кацапські всього, у першу чергу ЗСУ і навіть мирних українців.
12.11.2022 21:43 Відповісти
О, земляк, з сусіднього села Любешівського району - а я й не знав...
12.11.2022 21:44 Відповісти
Страшний сон кацапи ...
Солдат НАТО відкручує поштову скриньку десь у мухосранську ...
12.11.2022 22:22 Відповісти
або крейдою нумерує дошки вуличного туалету щоб акуратно розібрати ....
12.11.2022 23:11 Відповісти
хорошо, что приехал Ковальчук, а не зеленский с его канцелярской шоблой...
13.11.2022 00:15 Відповісти
 
 