Командувач ОК "Південь" генерал Ковальчук прибув у визволений Херсон, містяни влаштували йому овацію. ВIДЕО

Командувач Оперативним командуванням "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до звільненого Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".

Перехожі на одній із центральних площ обласного центру зустрічали командувача оваціями та оплесками.

"Я вам дякую всім за витримку, за те, що ви витримали і за те, що ви тут зробили прямо тут. Тому що без вас ми, напевно, ще довго йшли б сюди, без вашої допомоги, без вашої віри. Все буде добре . Ми всі відбудуємо, ми повернемо все", - зазначив Ковальчук.

