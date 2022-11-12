Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення, - Зеленський про визволений Херсон. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці українського президента.

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. І ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо.

Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення.

Я дякую всім, хто воює і працює заради української перемоги! Дякую всім у світі, хто нам допомагає! Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!", - зазначається у повідомленні.

