3 879 63

Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення, - Зеленський про визволений Херсон. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці українського президента. 

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. І ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо.

Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення.

Я дякую всім, хто воює і працює заради української перемоги! Дякую всім у світі, хто нам допомагає! Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!", - зазначається у повідомленні. 

Зеленський Володимир (25253) звернення (656) Херсон (3570)
Топ коментарі
+22
а вот ума дать слово Залужному не хватает... одни гнусавые видосики...
12.11.2022 20:06 Відповісти
+19
і точно... як зараз всплакне))))
ніби сам по степам загарбників ганяв))))
12.11.2022 20:00 Відповісти
+19
Ой та то той хто Херсон в перші години війни здав!!!
12.11.2022 20:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щось я не бачу на його обличчі особливого піднесення
12.11.2022 19:57 Відповісти
і точно... як зараз всплакне))))
ніби сам по степам загарбників ганяв))))
12.11.2022 20:00 Відповісти
скумбрією.
12.11.2022 20:01 Відповісти
Макс проходи мимо...
12.11.2022 21:03 Відповісти
Сейчас прочла: умер пес Крым, который остался без семьи после бомбежки в Днепре. Остановка сердца. Так жаль...
12.11.2022 21:07 Відповісти
да...к сожалению...
12.11.2022 21:13 Відповісти
Ще одна жертва вiйни... 😿
13.11.2022 11:15 Відповісти
вы ему глаза смотрите, а надо на мешки под глазами. святкував, святкував и непагано так
12.11.2022 20:01 Відповісти
добре що хоч в ніс не розмовляє як якийсь кокаїнщик
12.11.2022 20:42 Відповісти
можна знову все здати ..чонгар і т д
12.11.2022 19:58 Відповісти
ЯНУС.
12.11.2022 19:58 Відповісти
Ой та то той хто Херсон в перші години війни здав!!!
12.11.2022 20:00 Відповісти
"піднесення", сім мостів орки взірвали! Боже, які ви всі кончені тварі, зєлєнскі! І ті, хто голосував за це лайно!
12.11.2022 20:01 Відповісти
12.11.2022 20:09 Відповісти
От тепер маємо, те що маємо. "Мудрий нарід" обрав!
12.11.2022 21:20 Відповісти
Цікаво, що кацапам дали спокійно відійти на лівий берег. При цьому зелені п*здаболи всі ці тижні розповідали про нарощення угрупування кацапів, а коли вони заявили про відхід, то зелені знов почали розповідати про якусь пастку, яку нам готують. Як бачимо ніякої пастки не було. Просто був договорняк: кацапи здають Херсон, а взамін їм дають спокійно вивести свої війська. І зараз на фоні ейфорії ніхто вже не задає незручних запитань.
12.11.2022 20:03 Відповісти
Прям как на рояле
12.11.2022 20:05 Відповісти
Зеленские дали интервью американской телекомпании CNN.
смотрите на выражение первойледи))) ой кто-то веселенькийшодурненький отгребет сёдни)))

"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей по утрам, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности - никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период". - цитата
12.11.2022 20:06 Відповісти
Тільки про зйомки і думає.
12.11.2022 20:14 Відповісти
схоже Єлєна підозрює що воно дурне
12.11.2022 20:24 Відповісти
выражение скумбрии по 8-мь...
12.11.2022 21:33 Відповісти
а вот ума дать слово Залужному не хватает... одни гнусавые видосики...
12.11.2022 20:06 Відповісти
Все он понимает, как средненький артист , он очень завидует чужой популярности. Популярность Залужного среди народа значительно выше , чем Боневтика.
12.11.2022 20:44 Відповісти
Буба маладец.
12.11.2022 20:07 Відповісти
Ми всі давно відчуваємо, що треба нарешті вже запхати цей монопольний телемарафон у чиюсь зелену дупу.
12.11.2022 20:11 Відповісти
БРЕХЛО,,, ГИДОТНЕ
12.11.2022 20:11 Відповісти
а тобі, твої холуї показали розбиту колону 28ї бригади?????
там ліг баталбйон разом з технікою.
не в укриттях
не в окопах
не в бою, млять
їх накрили на дорозі, так як крили орків під Києвом
орки не знали що у нас є чим їх спалити
а ми знаєм що артилерія та ракети орків в кілька раз переважають нашу по кількості та дальності
ХТО ТА НАВІЩО ЇХ ТУДА ПОСЛАВ, МЛЯТЬ???????????????
тиждень тому було звернення військового з 28ї про те що через дурні чи направлені дії
комбат підставив бат під удар
тих хто випадково вижив, формубть в другі роти і кидають туда ж саме
військові ствержують що їх хочуть знищити як свідків цієї трагедії. за час цієї війни я бачив десятки таких скарг на командування ком роти та комбатів
тисячі рідних, загиблих, нікуя не відчувають піднесення.
12.11.2022 20:15 Відповісти
Піднесення і радість. Але з гірким відчуттям втрат на східному напрямку - там пекло.
Не бачу приводу для посмішок на всю ротяку. Щодня гинуть Великі Українці.
12.11.2022 20:16 Відповісти
Добре сказано!
12.11.2022 20:23 Відповісти
Сказано добре, але зроблено навпаки. Впізнаєте їх по справах їхніх, сказано в Біблії.
12.11.2022 20:41 Відповісти
Какой-же он тошнотворный
12.11.2022 20:38 Відповісти
Хто випустив кацапів з Криму? Зелене уйобіще.
12.11.2022 20:44 Відповісти
Вони почали їх пропускати о 01.00, але про початок вторгнення оголосили після 05.00 24.02.22. Боялися що якщо раніше заявити про перехід російських військ через кордон України, то він може зірватися.
13.11.2022 13:29 Відповісти
uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1591373550383931392 8h

Нікого не хвилює ті факти,що всі мости в Херсоні були під вогневим контролем ЗСУ?Як і те,що офіц пропаганда та їх пропаГандрни,весь час запевняли нас в тому,що мости в змозі пропускати через себе,лише легковики і навітьТИГРи років там не проїдуть?То як же вийшло 30000,із техн?

12.11.2022 20:56 Відповісти
Досить розганяти нісенітниці, якщо не в тємі. рашисти почали відведення своїх військ ще у кінці вересня. І тому ні 10.11, ні 9.11 там тридцяти тисяч рил не було вже давно.
12.11.2022 22:29 Відповісти
12.11.2022 22:48 Відповісти
12.11.2022 22:49 Відповісти
Ну якщо черпати інфу у Арестовича і Гуменюк з Резніковим, то може бути розчарування. Якщо спілкуватися з місцевими, військовими і аналізувати - то краще будете готові до реальності. Ви задавали собі питання - чому стільки ударів по Антоновському мосту? Якщо після першого «успішного» був другий, то виходить перший був не успішний? І так далі. Але кацапи не їздили по ньому по дню, вночі - і важко було зрозуміти по мосту вони проїхали, паром-понтон, чи баржевий міст використали.Це як про вуличні бої - не проводили кацапи навіть імітації підготовки до вуличних боїв - нічого не споруджувалось зовсім в Херсоні.
12.11.2022 23:15 Відповісти
Зараз не на часі критикувати владу, тому у мене до цього зеленого вилупка тільки одне питання: нахєра розмінували перешийок з Кримом і відвели війська перед вторгненням?
12.11.2022 22:26 Відповісти
13.11.2022 01:36 Відповісти
Підозріло мало полонених кацапів як і с Харківською операцієй.
Війна схоже на якийсь спокійний реалізований план, на цю думку наводять "перемовники"
в Стамбулі які чомусь відмазують росію від авіасанкцій по Боїнгам, хочуть звільнити
Абрамовича і інших кацапських олігархів від санкцій, Арахамія як і вся Зе влада любе
грощі, а великі грощі тим паче, тому не здивуюсь якщо що 8 місяців Зе влада у Стамбулі
зливає перемоги ЗСУ не роблячи їх критично великими і гучними на увесь світ
13.11.2022 01:42 Відповісти
Можуть ще 7-річний мораторій на звільнення Криму оголосити. Типу через 7 років вони самі його віддадуть.
13.11.2022 13:21 Відповісти
Коли про шашлики на день пабєди мріяв, веселіший був. Мабуть думав, що ***** пригощати буде за свій рахунок.
13.11.2022 02:00 Відповісти
В Омані зробили жахливу помилку!
13.11.2022 13:18 Відповісти
Помилку? Це тепер так називається?
13.11.2022 16:57 Відповісти
В Омані були наслідки помилки, а зробили її, як я чув, тато з мамою в Кривому Розі.
14.11.2022 23:39 Відповісти
величезна подяка вові зе, який смелий разов 4.5......
то він, ****, звільнив Херсон - а шашликі жрали ЗСУ і Залужний!
13.11.2022 03:05 Відповісти
 
 