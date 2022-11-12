Сегодня мы все вместе чувствуем подъем, - Зеленский об освобожденном Херсоне. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.

"Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-нибудь, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы еще увидим множество таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим.

Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения.

Я благодарю всех, кто воюет и работает ради украинской победы! Спасибо всем в мире, кто нам помогает! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - отмечается в сообщении.

