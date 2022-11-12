РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10617 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
3 879 63

Сегодня мы все вместе чувствуем подъем, - Зеленский об освобожденном Херсоне. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.

"Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-нибудь, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы еще увидим множество таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим.

Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения.

Я благодарю всех, кто воюет и работает ради украинской победы! Спасибо всем в мире, кто нам помогает! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - отмечается в сообщении.

Смотрите: Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21714) обращение (800) Херсон (3023)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
а вот ума дать слово Залужному не хватает... одни гнусавые видосики...
показать весь комментарий
12.11.2022 20:06 Ответить
+19
і точно... як зараз всплакне))))
ніби сам по степам загарбників ганяв))))
показать весь комментарий
12.11.2022 20:00 Ответить
+19
Ой та то той хто Херсон в перші години війни здав!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 20:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щось я не бачу на його обличчі особливого піднесення
показать весь комментарий
12.11.2022 19:57 Ответить
і точно... як зараз всплакне))))
ніби сам по степам загарбників ганяв))))
показать весь комментарий
12.11.2022 20:00 Ответить
скумбрією.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:01 Ответить
Макс проходи мимо...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:03 Ответить
Сейчас прочла: умер пес Крым, который остался без семьи после бомбежки в Днепре. Остановка сердца. Так жаль...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:07 Ответить
да...к сожалению...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:13 Ответить
Ще одна жертва вiйни... 😿
показать весь комментарий
13.11.2022 11:15 Ответить
вы ему глаза смотрите, а надо на мешки под глазами. святкував, святкував и непагано так
показать весь комментарий
12.11.2022 20:01 Ответить
добре що хоч в ніс не розмовляє як якийсь кокаїнщик
показать весь комментарий
12.11.2022 20:42 Ответить
можна знову все здати ..чонгар і т д
показать весь комментарий
12.11.2022 19:58 Ответить
ЯНУС.
показать весь комментарий
12.11.2022 19:58 Ответить
Ой та то той хто Херсон в перші години війни здав!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 20:00 Ответить
"піднесення", сім мостів орки взірвали! Боже, які ви всі кончені тварі, зєлєнскі! І ті, хто голосував за це лайно!
показать весь комментарий
12.11.2022 20:01 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 20:09 Ответить
От тепер маємо, те що маємо. "Мудрий нарід" обрав!
показать весь комментарий
12.11.2022 21:20 Ответить
Цікаво, що кацапам дали спокійно відійти на лівий берег. При цьому зелені п*здаболи всі ці тижні розповідали про нарощення угрупування кацапів, а коли вони заявили про відхід, то зелені знов почали розповідати про якусь пастку, яку нам готують. Як бачимо ніякої пастки не було. Просто був договорняк: кацапи здають Херсон, а взамін їм дають спокійно вивести свої війська. І зараз на фоні ейфорії ніхто вже не задає незручних запитань.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:03 Ответить
Прям как на рояле
показать весь комментарий
12.11.2022 20:05 Ответить
Зеленские дали интервью американской телекомпании CNN.
смотрите на выражение первойледи))) ой кто-то веселенькийшодурненький отгребет сёдни)))

"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей по утрам, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности - никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период". - цитата
показать весь комментарий
12.11.2022 20:06 Ответить
Тільки про зйомки і думає.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:14 Ответить
схоже Єлєна підозрює що воно дурне
показать весь комментарий
12.11.2022 20:24 Ответить
выражение скумбрии по 8-мь...
показать весь комментарий
12.11.2022 21:33 Ответить
а вот ума дать слово Залужному не хватает... одни гнусавые видосики...
показать весь комментарий
12.11.2022 20:06 Ответить
Все он понимает, как средненький артист , он очень завидует чужой популярности. Популярность Залужного среди народа значительно выше , чем Боневтика.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:44 Ответить
Буба маладец.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:07 Ответить
Ми всі давно відчуваємо, що треба нарешті вже запхати цей монопольний телемарафон у чиюсь зелену дупу.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:11 Ответить
БРЕХЛО,,, ГИДОТНЕ
показать весь комментарий
12.11.2022 20:11 Ответить
а тобі, твої холуї показали розбиту колону 28ї бригади?????
там ліг баталбйон разом з технікою.
не в укриттях
не в окопах
не в бою, млять
їх накрили на дорозі, так як крили орків під Києвом
орки не знали що у нас є чим їх спалити
а ми знаєм що артилерія та ракети орків в кілька раз переважають нашу по кількості та дальності
ХТО ТА НАВІЩО ЇХ ТУДА ПОСЛАВ, МЛЯТЬ???????????????
тиждень тому було звернення військового з 28ї про те що через дурні чи направлені дії
комбат підставив бат під удар
тих хто випадково вижив, формубть в другі роти і кидають туда ж саме
військові ствержують що їх хочуть знищити як свідків цієї трагедії. за час цієї війни я бачив десятки таких скарг на командування ком роти та комбатів
тисячі рідних, загиблих, нікуя не відчувають піднесення.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:15 Ответить
Піднесення і радість. Але з гірким відчуттям втрат на східному напрямку - там пекло.
Не бачу приводу для посмішок на всю ротяку. Щодня гинуть Великі Українці.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:16 Ответить
Добре сказано!
показать весь комментарий
12.11.2022 20:23 Ответить
Сказано добре, але зроблено навпаки. Впізнаєте їх по справах їхніх, сказано в Біблії.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:41 Ответить
Какой-же он тошнотворный
показать весь комментарий
12.11.2022 20:38 Ответить
Хто випустив кацапів з Криму? Зелене уйобіще.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:44 Ответить
Вони почали їх пропускати о 01.00, але про початок вторгнення оголосили після 05.00 24.02.22. Боялися що якщо раніше заявити про перехід російських військ через кордон України, то він може зірватися.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:29 Ответить
uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1591373550383931392 8h

Нікого не хвилює ті факти,що всі мости в Херсоні були під вогневим контролем ЗСУ?Як і те,що офіц пропаганда та їх пропаГандрни,весь час запевняли нас в тому,що мости в змозі пропускати через себе,лише легковики і навітьТИГРи років там не проїдуть?То як же вийшло 30000,із техн?

показать весь комментарий
12.11.2022 20:56 Ответить
Досить розганяти нісенітниці, якщо не в тємі. рашисти почали відведення своїх військ ще у кінці вересня. І тому ні 10.11, ні 9.11 там тридцяти тисяч рил не було вже давно.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:29 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 22:48 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 22:49 Ответить
Ну якщо черпати інфу у Арестовича і Гуменюк з Резніковим, то може бути розчарування. Якщо спілкуватися з місцевими, військовими і аналізувати - то краще будете готові до реальності. Ви задавали собі питання - чому стільки ударів по Антоновському мосту? Якщо після першого «успішного» був другий, то виходить перший був не успішний? І так далі. Але кацапи не їздили по ньому по дню, вночі - і важко було зрозуміти по мосту вони проїхали, паром-понтон, чи баржевий міст використали.Це як про вуличні бої - не проводили кацапи навіть імітації підготовки до вуличних боїв - нічого не споруджувалось зовсім в Херсоні.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:15 Ответить
Зараз не на часі критикувати владу, тому у мене до цього зеленого вилупка тільки одне питання: нахєра розмінували перешийок з Кримом і відвели війська перед вторгненням?
показать весь комментарий
12.11.2022 22:26 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 01:36 Ответить
Підозріло мало полонених кацапів як і с Харківською операцієй.
Війна схоже на якийсь спокійний реалізований план, на цю думку наводять "перемовники"
в Стамбулі які чомусь відмазують росію від авіасанкцій по Боїнгам, хочуть звільнити
Абрамовича і інших кацапських олігархів від санкцій, Арахамія як і вся Зе влада любе
грощі, а великі грощі тим паче, тому не здивуюсь якщо що 8 місяців Зе влада у Стамбулі
зливає перемоги ЗСУ не роблячи їх критично великими і гучними на увесь світ
показать весь комментарий
13.11.2022 01:42 Ответить
Можуть ще 7-річний мораторій на звільнення Криму оголосити. Типу через 7 років вони самі його віддадуть.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:21 Ответить
Коли про шашлики на день пабєди мріяв, веселіший був. Мабуть думав, що ***** пригощати буде за свій рахунок.
показать весь комментарий
13.11.2022 02:00 Ответить
В Омані зробили жахливу помилку!
показать весь комментарий
13.11.2022 13:18 Ответить
Помилку? Це тепер так називається?
показать весь комментарий
13.11.2022 16:57 Ответить
В Омані були наслідки помилки, а зробили її, як я чув, тато з мамою в Кривому Розі.
показать весь комментарий
14.11.2022 23:39 Ответить
величезна подяка вові зе, який смелий разов 4.5......
то він, ****, звільнив Херсон - а шашликі жрали ЗСУ і Залужний!
показать весь комментарий
13.11.2022 03:05 Ответить
 
 