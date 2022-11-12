Сегодня мы все вместе чувствуем подъем, - Зеленский об освобожденном Херсоне. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.
"Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-нибудь, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы еще увидим множество таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забываем, никого не оставим.
Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения.
Я благодарю всех, кто воюет и работает ради украинской победы! Спасибо всем в мире, кто нам помогает! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - отмечается в сообщении.
ніби сам по степам загарбників ганяв))))
смотрите на выражение первойледи))) ой кто-то веселенькийшодурненький отгребет сёдни)))
"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей по утрам, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности - никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период". - цитата
там ліг баталбйон разом з технікою.
не в укриттях
не в окопах
не в бою, млять
їх накрили на дорозі, так як крили орків під Києвом
орки не знали що у нас є чим їх спалити
а ми знаєм що артилерія та ракети орків в кілька раз переважають нашу по кількості та дальності
ХТО ТА НАВІЩО ЇХ ТУДА ПОСЛАВ, МЛЯТЬ???????????????
тиждень тому було звернення військового з 28ї про те що через дурні чи направлені дії
комбат підставив бат під удар
тих хто випадково вижив, формубть в другі роти і кидають туда ж саме
військові ствержують що їх хочуть знищити як свідків цієї трагедії. за час цієї війни я бачив десятки таких скарг на командування ком роти та комбатів
тисячі рідних, загиблих, нікуя не відчувають піднесення.
Не бачу приводу для посмішок на всю ротяку. Щодня гинуть Великі Українці.
Нікого не хвилює ті факти,що всі мости в Херсоні були під вогневим контролем ЗСУ?Як і те,що офіц пропаганда та їх пропаГандрни,весь час запевняли нас в тому,що мости в змозі пропускати через себе,лише легковики і навітьТИГРи років там не проїдуть?То як же вийшло 30000,із техн?
Війна схоже на якийсь спокійний реалізований план, на цю думку наводять "перемовники"
в Стамбулі які чомусь відмазують росію від авіасанкцій по Боїнгам, хочуть звільнити
Абрамовича і інших кацапських олігархів від санкцій, Арахамія як і вся Зе влада любе
грощі, а великі грощі тим паче, тому не здивуюсь якщо що 8 місяців Зе влада у Стамбулі
зливає перемоги ЗСУ не роблячи їх критично великими і гучними на увесь світ
то він, ****, звільнив Херсон - а шашликі жрали ЗСУ і Залужний!