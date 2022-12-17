Протягом 16 грудня росіяни завдали 79 ударів по Сумщині, - ОВА

У п’ятницю 16 грудня росіяни завдали 79 ударів по 5 громадах Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цеголова Сумської ОВА Дмитро Живицький написав у фейсбуці.

Він зазначив: "79 ударів росіяни завдали по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади".

Середино-Будську громаду ворог обстріляв чотири рази. 16 мін розірвалися на прикордонні, також було 20 прильотів із гранатометів.

По Миколаївській прикордонній громаді росіяни били із артилерії. Було 4 прильоти.

По Хотінській громаді ворог відкривав мінометний вогонь (31 прильот), також із безпілотника росіяни скинули 2 вибухівки.

У Білопільській громаді 3 міни розірвалися на прикордонні.

По Есманьській громаді ворог ударив із мінометів. Було 3 прильоти.

Живицький підкреслив, що у п’ятницю на Сумщині обійшлося без жертв.

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