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Минулої доби обстрілів Миколаївщини не зафіксовано, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаївщина

Протягом минулої доби на території Миколаївської області влучань ворожих ракет не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляє Повітряне командування "Південь", вчора, 16 грудня, під час масованого ракетного обстрілу, на південному напрямку було збито 5 крилатих ракет типу "Калібр": 2 ракети - над Миколаївщиною, 3 ракети - над Херсонщиною", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Таке враження, що Кім нагадує ворогові і випрошує щоб вдарили?
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17.12.2022 09:33 Відповісти
очень нужная инфа, что б о тебе не забыли. да помним мы о тебе и твоём героизме
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17.12.2022 10:10 Відповісти
 
 