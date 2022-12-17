Минулої доби обстрілів Миколаївщини не зафіксовано, - Кім

Протягом минулої доби на території Миколаївської області влучань ворожих ракет не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляє Повітряне командування "Південь", вчора, 16 грудня, під час масованого ракетного обстрілу, на південному напрямку було збито 5 крилатих ракет типу "Калібр": 2 ракети - над Миколаївщиною, 3 ракети - над Херсонщиною", - йдеться у повідомленні.

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