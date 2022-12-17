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Додаткові автобуси "Київпастрансу" припинили курсування після відновлення роботи столичної підземки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метро,харків

Додаткові автобуси КП "Київпастранс", що частково дублювали маршрути метрополітену, припинили курсування після відновлення роботи столичної підземки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як повідомляється, поїзди метро курсують із інтервалом вихідного дня, який становить близько 10 хвилин.

Також читайте: 60% киян залишаються без світла. Завтра маршрути метро і трамваїв продублюють автобусами

Автор: Ірина Дашківська
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