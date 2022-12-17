Додаткові автобуси "Київпастрансу" припинили курсування після відновлення роботи столичної підземки

Додаткові автобуси КП "Київпастранс", що частково дублювали маршрути метрополітену, припинили курсування після відновлення роботи столичної підземки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як повідомляється, поїзди метро курсують із інтервалом вихідного дня, який становить близько 10 хвилин.

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