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Луганщина (4416) окупація (5831) підприємці (372) приватне підприємництво (6)

Підприємців, що залишилися на окупованій території Луганської області, змушують перереєструватися за законодавством РФ, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

підприємці

Окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців Луганщини та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

Окупаційна влада Луганської області змушує приватних підприємців перереєструватися за законами Російської Федерації.

Окрім того, мешканці окупованої Луганщини скаржаться на наявність митного контролю з РФ. Декілька місяців тому його спростили, але лише з боку так званої "ЛНР". Зі сторони Росії перевіряючі залишилися.

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Автор: Марина Макєєва
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Сомневаюсь,что их принуждают. Они ждали кацапов,да и по вели их ещё в 14. Так что сами идут.
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17.12.2022 09:38 Відповісти
Про підприємців, які залишаються в окупації працювати!!!! задокументовано СБУ купу цікавих речей від волонтерки на кацапів до здачі патріотів. Це особливо яскраво проявляється після звільнення від орків окупованих територій.
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01.05.2023 15:59 Відповісти
 
 