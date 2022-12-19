Ситуація в енергосистемі України залишається складною: у центральному регіоні діють суттєвіші обмеження електропостачання, ніж зазвичай, - Укренерго
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В центральному регіоні застосовані більш суттєві обмеження електропостачання, ніж зазвичай.
Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на вечір 19 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. В центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження, ніж зазвичай", - ідеться в повідомленні.
"Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання. Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Сподіваємося, що до кінця наступної доби нам вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%.
Ворог підступно хоче нас залякати темрявою та холодом. Поки енергетики дають йому гідну відсіч на енергетичному фронті, просимо українців також допомогти протистояти агресору: подбати про себе та своїх рідних, зібратися та згуртуватися. В ці часи нам всім потрібна витримка та мужність. Разом переможемо", - додали в компанії.
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