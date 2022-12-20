Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard замість переданих Україні Т-72
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Словаччина отримала перший з 15 танків Leopard 2A4 від Німеччини в обмін на передані Братиславою радянські танки Т-72 Україні.
Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь на спільній пресконференції з німецькою колегою Крістіною Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Ми допомогли не тільки українським збройним силам у їхній справедливій боротьбі за свободу і демократію у своїй країні проти російської агресії, а й словацьким збройним силам", - заявив Надь.
Як пояснив словацький міністр, 30 танків Т-72 не можна було вважати повноцінним танковим батальйоном з точки зору мети створення важкої механізованої бригади. З 15 танками з Німеччини, за його словами, Словаччина відповідатиме стандартам НАТО.
Усі 15 танків мають бути в Словаччині наступного року. До того часу має бути підготовлена відповідна кількість екіпажів.
Надь підтвердив, що всі танки поступово будуть оснащені комунікаційними системами для засекреченого зв'язку, які будуть повністю сумісні з системами словацьких збройних сил.
Будь ласка, зачекайте...
15 танков вместо 30.
Можно жаловаться, что мало дали, что медленно, но факт остаётся фактом:
Украина стоит потому, что США есть главный союзник Украины.
Точка.
Про передаче немецких танков Украине Шольц уже и не заикается..
Вот мы имеем основания полагать, что обсуждаемые в прессе детали этого мероприятия, скажем так - слабо коррелируют с реальностью. Если совсем мягко, то обсуждение живет своей жизнью, а реальные поставки - своей. Наверное, в определенный момент, все это сойдется в одной точке и разговоры будут соответствовать реальным событиям, но пока это - разные вещи.
Кроме того, несколько раз мы специально прочесывали прессу на несколько недель вглубь для того, чтобы убедиться - мы ничего не пропустили, не было никакого публичного освещения поставки одного из особо ценных ништяков. Просто в какой-то момент стало известно о том, что он уже есть и работает. А каким образом и когда он попал на место работы - тайна покрытая мраком. Но бывают еще более замысловатые сюжеты, например - касающиеся немецкой бронетехники, которая все еще никак не зайдет в Украину. Сколько копий было поломано об эту тему, и не сосчитать.
И вот сегодня, в европейской прессе появляется информация, которая освещает эту тему с несколько другой стороны, и некоторые аспекты эпопеи начинают играть другими красками. Мы дадим несколько штрихов этой картины, опираясь на немецкое издание Der Spiegel, в чьи руки попало электронное письмо, которое написал генерал-майор Бундесвера Рупрехт фон Батлер своему боссу - министру обороны Германии Кристине Ламбрехт, в прошедшие выходные.
В этом письме генерал докладывал руководству о результатах учений, которые были проведены механизированной бригадой, назначенной в состав сил быстрого развертывания НАТО. В состав бригады, в частности, входят танки Leopard II и бронетранспортеры Puma. Генерал описал итоги использования техники как катастрофическое. Если к танкам особых претензий не оказалось, то вот Пумы шокировали всех. Из 18 единиц этой техники, все до единой оказались не боеспособными. Причем, поломки оказались разными, где-то вышла из строя элетроника, где-то - что-то другое, а в одной машине и вовсе загорелась проводка и экипаж был вынужден ее экстренно покинуть.
Насколько можно понять, суть учений сводилась к тому, чтобы подразделение показало свою выучку в условиях, максимально приближенных к боевым, а это значит - с интенсивными стрельбами боевыми боеприпасами. Puma вооружена 30-мм скорострельной пушкой и должна без проблем выстреливать боеприпасы с темпом в несколько сотен в минуту. По крайней мере, производитель гарантировал, что машина сможет обеспечивать подобны темп стрельбы, довольно длительное время, но как стало понятно, до стрельб дело не дошло, поскольку машины вышли из строя гораздо раньше.
В результате, командование было вынуждено отстранить от эксплуатации все машины этого типа, с обязательной диагностикой всего парка и ремонта, если таковой понадобится. Ну а для участия в силах быстрого реагирования, немецкая бригада пересела на машины предыдущего поколения Marder, которые выпускались еще в 70-х годах прошлого столетия. А между прочим, этот те самые машины, теоретически предназначенные для поставки в Украину. Немецкие военные уже говорят о том, что может быть и хорошо, что эта техника не попала в Украину и там не опозорила немецких оружейников.
Вот это и есть «отрыжка меркельщины», когда армия пришла в натуральный упадок. Стало известно о том, что опасное положение, связанное с боевым состоянием техники, было известно еще во времена Меркель и военные ставили вопрос о том, что урезание бюджета, связанного с обслуживанием техники, до добра не доведет и она даже дала распоряжение все наладить, но вот финансирования под это она забыла выделить. И вот произошло именно это. Правительство Шольца выделило 100 миллиардов евро для восстановления боеспособности Бундесвера, но как видно, работы там еще непочатый край. Но могли ли мы эту дичь предполагать, когда задавали вопросы о том, почему Германия нам не поставляет броню…
Ответ мог оказаться таким, что немцам его просто стыдно озвучивать. Ну слава богу, что с Леопардами все в порядке. А мы все же должны учитывать и эти варианты, когда машем шашкой по этим темам. Вполне может оказаться, что тут дел не в отсутствии желания, а в чем-то другом. Особенно это касается Германии, которая пытается вернуться в «адекват» после Меркель. В общем, когда разговор коснется этой темы - вспомните изложенную выше историю. Без нее картина будет не полной.
1. Германия не спешит вооружать Украину тяжелой техникой по «политическим соображениям».
2. Германия «ограничена « в тяжелых вооружениях, так как экономила на военных расходах при Меркель.
Она даже недоплачивают свои 2% в НАТО, рассчитывая на зонтик США.
Образ «экономического лидера Европы» Германия поддерживала за счёт преференций в торговле с США, дешевым энергоносителям из России и экономии на военных расходах.
Не многие знают, что на пример, в автомобилестроении Германия имела после Второй Мировой войны преференции в торговле с сша как «пострадавшая сторона» («план Маршала»).
Был издан закон о том, что немецкие автомобили могут продаваться в сша без таможенных налогов. Уже 70 лет Германия пользуется этим правом, но американские автомобили на своем рынке она обкладывает полным налогом.
Германия очень дорожит доступом на американский рынок сбыта, который является крупневший в мире , и который определяет большую часть экономики Германии.
Поэтому Шольц так внимательно заглядывает в рот к Байдену и следует ( несмотря на пункт 1)в форваторе американской помощи Украине.
Гірший на рахунок більшої ваги,гірше заброньований (відсутня активна броня),набагато більший в проекції,дуже велика ціна і тривалий цикл виробництва.
По іншому приблизно паритет.
Скажімо так-як танк мирного часу,для різних навчань,полігонів -має перевагу за рахунок надійності агрегатів,що зменшує експлуатаційні витрати
Я уже молчу про моральную подготовку к боям солдат....кто-нибудь может представить героическую оборону солдатами НАТО в окопав под Бахмутом?Больше поверю что они откажутся воевать когда туалетная бумага закончится))