Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard замість переданих Україні Т-72

Словаччина отримала перший з 15 танків Leopard 2A4 від Німеччини в обмін на передані Братиславою радянські танки Т-72 Україні.

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь на спільній пресконференції з німецькою колегою Крістіною Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми допомогли не тільки українським збройним силам у їхній справедливій боротьбі за свободу і демократію у своїй країні проти російської агресії, а й словацьким збройним силам", - заявив Надь.

Як пояснив словацький міністр, 30 танків Т-72 не можна було вважати повноцінним танковим батальйоном з точки зору мети створення важкої механізованої бригади. З 15 танками з Німеччини, за його словами, Словаччина відповідатиме стандартам НАТО.

Усі 15 танків мають бути в Словаччині наступного року. До того часу має бути підготовлена відповідна кількість екіпажів.

Надь підтвердив, що всі танки поступово будуть оснащені комунікаційними системами для засекреченого зв'язку, які будуть повністю сумісні з системами словацьких збройних сил.

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