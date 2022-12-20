США стежать за розміщенням російських сил у Білорусі, - Білий дім

Сполучені Штати уважно відстежують взаємодію Москви й Мінська у війні РФ проти України, у тому числі щодо розміщення російських сил на білоруській території.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас давно турбує роль Білорусі в російській агресії", - наголосила вона.

Вона зазначила, що режим у Мінську дозволив Кремлю вести війну проти України зі своєї території, яку РФ використовує як плацдарм для своїх військ.

"Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі",- зауважила речниця Білого дому.

Вона підкреслила, що США залишаються в тісному контакті з Україною, яка зараз дає відсіч російській агресії.

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