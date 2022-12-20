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війна (56641) Київ (13851) опалення (349) енергетика (1653) електроенергія (1910) Попко Сергій (53)

У Києві аварійні відключення світла. Деякі котельні вмикаються почергово, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання.

Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, водопостачання працює у штатному режимі. Щодо тепла в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

"Нагадую, що у місті розгорнуті 430 стаціонарних Пунктів Незламності, де ви може зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово. Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу Перемогу!", - зауважив він.

Також читайте: У Києві 10 котелень без стабільного електропостачання: 144 будинки можуть залишитися без опалення, - Кличко

Автор: Ірина Дашківська
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Думав, чи ставити "плюс на цю новину. Вирішив таки поставити: це війна, і це наш фронт - організувати роботу в цих умовах. Ворог хоче цими атками паралізувати країну. Не вдастся! Ми будемо ефективно працювати навіть за таких умов, а ворог нам за все заплатить.
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20.12.2022 08:55 Відповісти
Ви - це ті, хто дає світло на ялинку, але не дає людям?
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20.12.2022 09:05 Відповісти
Ага. Я особисто кручу "динаму" під ялинкою, щоб світилась. Але на все місто в мене сил не вистачить, перепрошую
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20.12.2022 09:14 Відповісти
Ну тоді зрозуміло, як вам вдається "організувати роботу" під час блекауту.
Бо в айті це так не працює, нажаль. Нема електроенергії = нема роботи.
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20.12.2022 09:15 Відповісти
Києво-Святошинський р-н, 20 км від КП на Житомирці, свєти немає вже 32 години.
Стєсняюсь спросіть - а де у нас у селі той пункт прийому стєклотари? Бо в кого не спитаю - всі на місцевий генлелик вказують.
І ще нас дуже хвилює - як там ялинка в Києві, горить нормально, напруги вистачає? А то без тієї ялинки нам тут зовсім кірдик буде - а так вона нам душу гріє ...
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20.12.2022 08:58 Відповісти
Ну не знаю, нема часу дивитись. Заряд на девайсах, отриманий на 3-4 години світла протягом попередньої доби, намагаюсь зберігти для роботи.
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20.12.2022 09:16 Відповісти
Схоже, після попередніх руйнувань так ніхто нічого і не відновлював. Не бажає категорично Ахмєтка вкладати в це гроші. Та й генератори, яких уже навезли хтозна скільки, треба продати.
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20.12.2022 09:46 Відповісти
А на випадок повного блекауту котельні забезпечені дизельними дизельними електростанціями там на 250 чи 500 кВт, не знаю скільки їм мінімально треба, щоб систему не заморозити і труби під час морозів не розірвало? Бо кажуть чиновники ніби, що якщо злити воду то опалення потім більше не запустять, не знаю чому так, якщо навіть морозів не буде, то після зливу води не можна її знову запустити? І в регіонах як ситуація з мобільними електростанціями на котельнях? Це ж те місце, де в першу чергу вони повинні бути і на місто їх не так багато треба, щоб по мінімуму качати теплоносій.
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20.12.2022 10:04 Відповісти
 
 