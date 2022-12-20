У Києві аварійні відключення світла. Деякі котельні вмикаються почергово, - КМВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання.
Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, водопостачання працює у штатному режимі. Щодо тепла в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.
"Нагадую, що у місті розгорнуті 430 стаціонарних Пунктів Незламності, де ви може зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово. Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу Перемогу!", - зауважив він.
Будь ласка, зачекайте...
Бо в айті це так не працює, нажаль. Нема електроенергії = нема роботи.
Стєсняюсь спросіть - а де у нас у селі той пункт прийому стєклотари? Бо в кого не спитаю - всі на місцевий генлелик вказують.
І ще нас дуже хвилює - як там ялинка в Києві, горить нормально, напруги вистачає? А то без тієї ялинки нам тут зовсім кірдик буде - а так вона нам душу гріє ...