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Узбекистан вперше відправив потяг до Європи в обхід Росії. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З Узбекистану до Європи Середнім коридором відправився перший контейнерний потяг - на цьому шляху він не заїжджатиме до Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Podrobno.uz.

Потяг складається з 46 вагонів та 91 контейнеру з вантажем мідного концентрату. На новому маршруті він рухатиметься через Туркменістан, Азербайджан, Грузію і прибуватиме до Болгарії. Каспійське і Чорне моря він долатиме за допомогою поромних переправ. Довжина нового маршруту складає понад 4000 км.

До цього потяги з Узбекистану їздили Північним маршрутом залізничних перевезень Європа-Азія, що проходить через Росію.

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Узбекистан вперше відправив потяг до Європи в обхід Росії 01

Автор: Ольга Лузан
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а ви новини світу інколи дивитесь? через іран трохи боязко
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20.12.2022 09:17 Відповісти
беспорядки. серйозні, з убивствами, погромами та стратами, кацапам такі і не снилися, можлива повномаштабна громадянська (або революція) та зміна влади
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20.12.2022 09:22 Відповісти
да хоч через океан, аби подалі від цих заразних
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20.12.2022 09:15 Відповісти
тепер є питання чому вапрос грузії то лише вапрос врємєні?
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20.12.2022 09:40 Відповісти
 
 