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Минулої ночі рашисти випустили по Сумщині 30 артснарядів, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

У ніч на вівторок окупанти випустили по Сумській області 30 артснарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"З 21:43 до 22 повідомили про 30 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Зноб-Новгородське. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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