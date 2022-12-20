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Упродовж 2-х годин у Києві можливі перебої з водопостачанням, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода

У зв’язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури упродовж 2-х годин у Києві можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Усі служби працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві аварійні відключення світла. Деякі котельні вмикаються почергово, - КМВА

Автор: Ірина Дашківська
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