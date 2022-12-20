УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6583 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
6 753 34
Німеччина (4542) зброя (5763) САУ (154)

Лише кожна третя САУ Panzerhaubitze 2000 у бундесвері справна, - Bild

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сау,panzerhaubitze

Лише кожна третя самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 у бундесвері перебуває у робочому стані.

Про це з посиланням на раніше конфіденційний документ Міністерства оборони Німеччини пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На складах ФРН на початок грудня було 105 таких САУ, у розпорядженні військових - 73 з них, і лише "близько половини" з цих доступних для бундесверу PzH 2000 готові до застосування, зазначає видання.

В результаті є близько 36 справних САУ, зазначили з посиланням на документ журналісти.

Також читайте: Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard замість переданих Україні Т-72

Також лише 18 гаубиць були на момент складання звіту на заводському ремонті. Скільки із 36 діючих систем серед них, неясно.

Крім цього, у складі флоту лише два з шести підводних човнів перебувають у штатній експлуатації, решта на ремонті. Морські вертольоти Sea King та Sea Lion справні лише на 19%, зазначається у звіті.

Читайте: Щоб зупинити війну в Україні, треба говорити з Путіним, - Шольц

Також у військах не вистачає боєприпасів на 20 млрд євро, і в бюджеті на 2023 рік на постачання виділено лише 1,1 млрд євро.

На зміну 40-річним винищувачам Tornado прийдуть американські F-35, але готові до використання вони будуть не раніше 2028 року.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Мдя, фрау Меркель добротно разоружила экономных немцев, по плану так сказать. На днях Пумы и стрелковка, теперь вот Панцеры, которые кстати нам собирались поставлять. Интересно кому это выгодно, кому на руку?..
показати весь коментар
20.12.2022 10:03
+13
Я в третьем классе лучше отмазки придумывал
показати весь коментар
20.12.2022 10:01
+13
Меркельша докерувалася. КДБ-шна консерва зробила свою справу. Між іншим демократично вибрана. Нічого не нагадує?
показати весь коментар
20.12.2022 10:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то ще баронесса УФДЛ ним керувала...
показати весь коментар
20.12.2022 10:01 Відповісти
Я в третьем классе лучше отмазки придумывал
показати весь коментар
20.12.2022 10:01 Відповісти
Вшт поэтому и стал троллем на ботоферме. А информация о состоянии Бундесвеера публикуется уже с 2014 года. И все время одно и то же. 30-40 процентов техники небоеспособно.
показати весь коментар
20.12.2022 10:26 Відповісти
Агент Штаззі зробила все для Кгб як того хотіли вони.
показати весь коментар
20.12.2022 10:02 Відповісти
Мдя, фрау Меркель добротно разоружила экономных немцев, по плану так сказать. На днях Пумы и стрелковка, теперь вот Панцеры, которые кстати нам собирались поставлять. Интересно кому это выгодно, кому на руку?..
показати весь коментар
20.12.2022 10:03 Відповісти
Стару 6 л9Іgь треба взяти за патли і притягти до відповідальності з усією суворістю закону за державну зраду (втрата енергетичного суверенітету країни), розвал німецької економіки і армії, пособництво агресору у розв"язанні світової війни.
Як серйозну обтяжуючу обставину врахувати факт, що та не розкаялася, продовжує заперечувати провину і співпрацювати з обвинуваченням.
показати весь коментар
20.12.2022 11:07 Відповісти
Меркельша докерувалася. КДБ-шна консерва зробила свою справу. Між іншим демократично вибрана. Нічого не нагадує?
показати весь коментар
20.12.2022 10:03 Відповісти
Вона бува не дальна родичка Боневтіка?
показати весь коментар
20.12.2022 10:11 Відповісти
Як би не з тієї нації.
показати весь коментар
20.12.2022 10:56 Відповісти
Больше всех в Украине расхваливал Меркель как раз не Зе и не его партия)
показати весь коментар
20.12.2022 10:31 Відповісти
А що, у клована хіба партія є, а не найняті пару сотень працівників та кілька менеджерів?
показати весь коментар
20.12.2022 10:41 Відповісти
вот именно по этому,американцы дают нам очень мало вооружения,для того чтобы их союзники по альянсу в Европе которые до войны не готовы совсем, имели время к ней подготовиться, их интересы полягают в том чтобы пуйло малыми шажками терял свою боеспособность,а они имели достаточно времени чтобы эту боеспособность нарастить
показати весь коментар
20.12.2022 10:07 Відповісти
оце так припливли..., на Америку сподівайся, а сам не схиб...
показати весь коментар
20.12.2022 10:09 Відповісти
Доречі, Германії - "дев'ята армія Світу", по рейтингу.
Дев'ята армія... з 36 гарматами...
показати весь коментар
20.12.2022 10:09 Відповісти
Ну, "рейтинги" это как у Форбс рейтинги миллардеров. Где Беня, владеющий прямо властью и доящий бюджет Украины втихую-самый бедный. Они все считают по формальным признакам.
показати весь коментар
20.12.2022 10:30 Відповісти
прорашистські "папиредники " вони всі одинакові.Що Україну "овощ" лишив без армії, що фріцляндію завербована меркель залишила практично без армії і озброєння,та ще й з боргами перед НАТО.
показати весь коментар
20.12.2022 10:09 Відповісти
Не треба чухатись,а включати на повну виробництво зброї як для себе,так і для України.А інформація про плачевну ситуацію в Бундесвері з технікою говорить про халатність та безвідповідальність вищих посадових осіб в оборонній сфері.
показати весь коментар
20.12.2022 10:11 Відповісти
А решта вопше іржаві.
показати весь коментар
20.12.2022 10:17 Відповісти
Смеятся или плакать...вот в чём вопрос....
показати весь коментар
20.12.2022 10:22 Відповісти
Все так запущено у віиськовіи машині німців -- то в італіиців іспанців ше хуже .
показати весь коментар
20.12.2022 10:23 Відповісти
не думаю,что для Германии это проблема сделать ремонт и довести до рабочего состояния всю технику которую они имеют,у них есть и бабки и возможности это сделать, нам бы такие проблемы так сказать, у нас на вооружении стоит своковая техника 60-70х годов,а у немцев леопарды 2 в количестве 2200 штук которые если сравнивать с теми танками которые есть у нас это как сравнивать запорожец с мерседесом
показати весь коментар
20.12.2022 10:30 Відповісти
У Вікі - Німеччина на 2021 год[42]

225 «Леопард 2A5/2A6
78 Леопард 2A4 на зберіганні
71 Леопард 2A7V
61 ARV «BPz-3 Buffel» - Броньована ремонтно-евакуаційна машина

Які ще 2200 шт. ????
показати весь коментар
20.12.2022 10:54 Відповісти
А поломки які? Забився фільтр кондиціонера? Потріскана обшивка на сидіннях?
Якийсь вкид.
показати весь коментар
20.12.2022 10:31 Відповісти
я тоже думаю что эта проблема сильно раздута,потому что если нужно то немцы имеют все ресурсы и возможности чтобы эти вопросы решить легко
показати весь коментар
20.12.2022 10:33 Відповісти
Зрозуміло, що все це відмовки. Щоб відтягнути постачання.
показати весь коментар
20.12.2022 11:26 Відповісти
не дарма москалі так впевнено заявляли про наміри помити чоботи в Ла-Манші! Одні агенти армію розвалювали, другі доповідали...
показати весь коментар
20.12.2022 10:56 Відповісти
ku*wa, Трампа на їх нема!
показати весь коментар
20.12.2022 11:25 Відповісти
Трамп саме і довів до такого стану об'єднані збройні сили НАТО у Європі, навіть виводив з території Євросоюзу своїх вояків.
показати весь коментар
20.12.2022 13:15 Відповісти
Дурню, згідно зі статутом НАТО кожна країна-учасниця має фінансувати оборону у розмірі 3% від ВВП. Європейські виродки, на кшталт шМеркель, постійно знижували видатки, годуючи всяких дармоїдів. Вони покладалися лише на техаських рейнджерів, хотіли, щоб за них воювали США. І Трамп вимагав дотримуватися статуту. Тепер, коли євровиродки побачили що може статися, одразу кинулися виконувати статут.
показати весь коментар
20.12.2022 15:16 Відповісти
Дурень - це той прутень, що тебе зачав.
показати весь коментар
20.12.2022 16:43 Відповісти
Хоссади... какой бардак в "локомотиве Евросоюза"!
показати весь коментар
20.12.2022 11:44 Відповісти
Меркель та Шольц довели бундесвер до повної дупи. Цікаво, а хто фінансував половину вартості "Північного потоку-2"? Хто з самого початку війни з орками бурхливо імітував військову допомогу Україні? Хто запевняв Євросоюз у неминучості перемоги мордору? Хто їздив до мордору обговорювати долю нашої Батьківщини, не запрошуючи до участі самих українців?... Продовження нескінчене. І якби не чарівний "пендель" від США, то бюргери до сих пір жували б ...
показати весь коментар
20.12.2022 13:12 Відповісти
Трамп требовал от Меркель поднять расходы на оборону и прекратить платить РФ за газ, т.е. кормить того, от кого США обороняют ФРГ обороняют де факто задарма. Все тогда смеялись над Трампом и говорили, что он просто навязывает дорогой американский газ. И вот теперь он оказался на 100% прав.
показати весь коментар
20.12.2022 22:49 Відповісти
 
 