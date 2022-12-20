Лише кожна третя САУ Panzerhaubitze 2000 у бундесвері справна, - Bild
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Лише кожна третя самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 у бундесвері перебуває у робочому стані.
Про це з посиланням на раніше конфіденційний документ Міністерства оборони Німеччини пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
На складах ФРН на початок грудня було 105 таких САУ, у розпорядженні військових - 73 з них, і лише "близько половини" з цих доступних для бундесверу PzH 2000 готові до застосування, зазначає видання.
В результаті є близько 36 справних САУ, зазначили з посиланням на документ журналісти.
Також лише 18 гаубиць були на момент складання звіту на заводському ремонті. Скільки із 36 діючих систем серед них, неясно.
Крім цього, у складі флоту лише два з шести підводних човнів перебувають у штатній експлуатації, решта на ремонті. Морські вертольоти Sea King та Sea Lion справні лише на 19%, зазначається у звіті.
Також у військах не вистачає боєприпасів на 20 млрд євро, і в бюджеті на 2023 рік на постачання виділено лише 1,1 млрд євро.
На зміну 40-річним винищувачам Tornado прийдуть американські F-35, але готові до використання вони будуть не раніше 2028 року.
Будь ласка, зачекайте...
Як серйозну обтяжуючу обставину врахувати факт, що та не розкаялася, продовжує заперечувати провину і співпрацювати з обвинуваченням.
Дев'ята армія... з 36 гарматами...
225 «Леопард 2A5/2A6
78 Леопард 2A4 на зберіганні
71 Леопард 2A7V
61 ARV «BPz-3 Buffel» - Броньована ремонтно-евакуаційна машина
Які ще 2200 шт. ????
Якийсь вкид.