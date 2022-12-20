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Три приватні будинки та ЛЕП пошкоджено внаслідок обстрілу Миропільської громади на Сумщині, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Внаслідок обстрілу території Миропільської громади Сумщини пошкоджено три приватні будинки та ЛЕП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"19 грудня під ворожим вогнем БПЛА, мінометів, гранатометів, кулеметів та ствольної артилерії загалом опинилися 7 громад Сумщини, 2 - Чернігівщини, а також 1 - Харківщини", - інформують прикордонники. 

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Автор: Ірина Дашківська
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