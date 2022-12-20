УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6509 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
758 4
поставки (71) Федоров Михайло (536) Starlink (102)

Ще 10 тисяч терміналів Starlink отримає Україна найближчим часом, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

starlink

Віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання додаткових терміналів Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми й допомагають нам", - сказав він.

Федоров зазначив, що спілкувався з Маском особисто. За його словами, мільйонер запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну.

"Коли у нас було потужний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію", - сказав міністр.

Міністр цифрової інформації зазначив, що усі фінансові питання вирішені. Вже є домовленість з урядами декількох країн Європейського Союзу щодо оплати за термінали.

Нові Starlink будуть використовуватися для стабілізації з’єднання в критичних ситуаціях, на кшталт блекауту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США ще не платили за обслуговування Starlink в Україні, - Пентагон

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
высказывания маска на отдельные темы вызивают некоторое недоумение,но нужно признать тот факт что без старлинков,без связи по сути,воевать было практически бы нереально,в начале войны старлинки очень сильно решали и давали огромное преимущество для наших паренй перед кацапами
показати весь коментар
20.12.2022 10:49 Відповісти
А геофенс сняли? любарский недавно говорил, что он до сих пор работает и в случае продвижения наши войска лишаются связи через стралинк.
показати весь коментар
20.12.2022 11:04 Відповісти
Маску уважуха.
показати весь коментар
21.12.2022 07:12 Відповісти
 
 