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ОГХК (49) титан (12)

Українська титанова сировина є порятунком для Заходу і небезпекою для росіян, – голова ОГХК Іткін

Новини Цензор.НЕТ Економіка

огхк
Фото: Facebook Питера Девиса

Для розвитку титанової галузі України, зокрема, для впровадження сучасних технологій, освоєння нових різновидів продукції та побудови повного циклу титанового виробництва – Україні потрібні західні технології та фінансові інвестиції, якими володіють компанії-лідери світового ринку.

 Про це у своєму коментарі заявив в.о. голови правління ОГХК Владислав Іткін.

За словами посадовця, майбутнє титанової галузі України за безвідходними технологіями, які знижують виробничі витрати основних ресурсів у 5-7 разів. За дешевим і доступним високоякісним металом та його різноманітними сплавами, які були б доступними для використання більш широкому колу споживачів. А також за технологіями порошкової металургії і 3D-принтингом, завдяки яким із титанового сферичного порошку можна виготовляти будь-які вироби заданого розміру, рівня складності і властивостей. Із такими технологіями та за наявної власної високоякісної ресурсної бази, Україна впродовж кількох років могла б освоїти нові багатомільярдні ринки збуту своєї продукції та суттєво посунути конкурентів із рф та Китаю на світовому ринку титану – вважає В.Іткін.

Як вже повідомлялося у ЗМІ раніше, будівництво нових виробничих потужностей із виробництва титану в Україні може бути профінансовано урядом США. Адміністрація Дж. Байдена зараз розглядає фінансування кількох закордонних проектів із видобутку та переробки корисних копалин, таких як титан, для вирішення проблем із постачанням сировини в США. Видобування нікелю у Бразилії вже фінансується по такій програмі. До того ж, вже другий рік поспіль до законопроекту про оборонні видатки США вносяться пункти про посилення американо-українського співробітництва у титановій галузі, аби позбутися імпортної залежності від рф і Китаю. За даними Геологічної служби США, минулого року український ільменіт становив приблизно 5% світового виробництва, руди, яка використовується для виробництва титану.
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А ще рік тому Україна постачала титанову сировину на завод Фірташа в окупованому Криму.
Фірташ рік тому завод продав (або начебто продав) якійсь кацапській фірмі "Рога і копита" з уставним капіталом 10 тисяч ржублєй. ))) Дуже вчасно продав, - певно, знав про вторгнення орків.

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20.12.2022 10:53 Відповісти
Як вже повідомлялося у ЗМІ раніше, будівництво нових виробничих потужностей із виробництва титану в Україні може бути профінансовано урядом США. - І хто ж буде щасливим власником цих нових виробничих потужностей із виробництва титану в Україні профінансованих урядом США? Це явно не країна і не український народ. Замість саджати злодіїв в Україні цікава теза, що держава не може бути ефективним власником. Звісно, якщо державою керують злодії у законі.
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20.12.2022 11:14 Відповісти
Якась глобальна надкррпорація буде власником,по типу як монсанто і каргіл є власниками продовольчого сектору(ну ще з десятком корпорацій поменше по типу нестлє і т.п.)
Це ж характерно і для кацапстану,тільки підхід там трохи кращий завдяки сильнішій центральній влади і потребі грошей на глобальну політику)
Є такий собі кацапський сайтик -ру-ан.инфо-там якщо відкинути антиукраїнську пропаганду(дуже незначна частина статутів,мабуть по необхідності,щоб не прикрили)-то можна досить легко понаходити статті про власників продовольчої сфери у країнах бувшого СРСР (там десяток концернів,в основному із США).
Також якщо продивитися уважно статті за останні роки про інвестиції-то приблизно всі ******* проекти-це германця,Китай і сама *********.Тільки германських інвестицій під 200 млрд.євро за останні років 5-7-майже все в Нафтогаз,нафтохімію і частково в інші добувні підприємства
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20.12.2022 12:16 Відповісти
Ото ж бо. Кажуть надра України належать народу України? Хм...
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20.12.2022 14:07 Відповісти
Становлення титанової індустрії України слід розпочати із напечатування на 3д принтері мотузки і повішання на ній Фірташа.
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20.12.2022 12:28 Відповісти
Чому Україні потрібні Інвестиції в титановий бізнес?У нас немає державних підприємств у цій галузі,все давно приватизовано вкрадено
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20.12.2022 16:22 Відповісти
А разве у РФ был свой титан? Впервые месторождение ильменита в России начали разрабатывать только с 2018 года. Ну, как начали... собирались начать. А до того весь ильменит в Россию шел из Украины. Нюанс там в том, что состав ильменита неоднороден, а сам по себе титан - не конструкционный материал. Чтобы превратить титан из "аллюминия в дюраль", необходим скандий. В Украине было единственное месторождение ильменита сразу с нужным содержанием скандия. Поэтому российский конструкционный титан всегда был самым дешевым.
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20.12.2022 16:32 Відповісти
Для цього треба політична воля приборкати тих, хто кошмарить західних інвесторів, які наслухавшись казок про інвест-нянь, вкладають свої кошти, а потім через пів року - рік тікають з України!
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20.12.2022 18:56 Відповісти
впевнений , що ця описана активність може бути актуальна тільки в рамках освоєння репарацій Україною , які 100% будуть йти під пильним наглядом американців . А все , що стосується українського титану , без якого американцям пагано живеться , то тут все перебільшено -титану в Україні металічного не так і багато (у ОГХК то точно ) , величезна кількість родовищ містить пігментний титан , що йде 95% на хімію . А металічний титан простіше і ближче купити в Австралії , В'єтнамі, Бразилії та інших країнах . Для американців більш боляча втрата поставок АВІСМи , і це треба дуже постаратися , щоб серед всіх країн світу американці захотіли побудувати аналог АВІСМи саме в Україні
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21.12.2022 12:15 Відповісти
 
 