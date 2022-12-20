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Мешканку Тюмені оштрафували за напис "нет в***е". Вона казала, що це "нет вобле"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

аліса,вобла,климентова

Центральний районний суд Тюмені оштрафував на 30 тисяч рублів Алісу Климентову, яка намагалася довести, що напис "нет в***е" означає "нет вобле".

Про це повідомляє об'єднана прес-служба судів Тюменської області, інформує Цензор.НЕТ.

Жінку визнали винною за адміністративною статтею про "дискредитацію" російської армії.

Климентову затримали 24 вересня за напис крейдою "нет в***е" та малюнок пацифіка на площі Єдності та Згоди у центрі Тюмені. У пояснювальній записці вона написала, що насправді "мала на увазі "нет вобле", оскільки відчуває неприязнь до цього виду риб".

Під час першого розгляду справи суддя зазначив: поліцейські змогли довести лише, що дівчина намалювала пацифік і написала "нет в***е". Цього виявилося замало, щоб звинуватити її у "дискредитації" армії. Суддя закрив справу через відсутність складу правопорушення та ухвалив повернути Алісі їй коробку з крейдою.

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Але поліція оскаржила рішення суду. Тюменський обласний суд у листопаді надіслав її справу на новий розгляд, який завершився вироком: винна та має сплатити штраф.

Акція Аліси Климентової привернула велику увагу російської громадськості. Ксенія Собчак запустила лінійку одягу з написом "нет вобле", а комік Семен Слєпаков написав пісню з такою назвою.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
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20.12.2022 11:19
+9
Яка жалюгідна країна, де людина навіть не може сказати, що хоче миру.
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20.12.2022 11:06
+7
Стадо запуганных идиотов .
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20.12.2022 10:54
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Стара новина...Слєпаков навіть пісню написав про це
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20.12.2022 10:53 Відповісти
Ви не дочитали до кінця новину.
Спочатку кацапський "суд" виправдав дівчину. Але справу повернули на новий розгляд, і вже тепер "суддя" прийняв "правильне" рішення, - оштрафувати росіянку на 30 тис. ржублєй.
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20.12.2022 11:12 Відповісти
Правосудие наконец восторжествовало!
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20.12.2022 12:30 Відповісти
....прыжок на месте - провокация
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21.12.2022 01:29 Відповісти
Стадо запуганных идиотов .
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20.12.2022 10:54 Відповісти
То напис-нєт вовкє...
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20.12.2022 10:57 Відповісти
а "Путин х...о" можно интерпретировать как "Путин хорошо"...
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20.12.2022 10:57 Відповісти
Так была ж история, когда на маскве в районе красной пл. их полиция повязала чувака с плакатом из одного слова -- "*****".
- Это я не о путине нашем великом! -- утверждал нарушитель спокойствия.
- Ничего, мы сами знаем кто у нас *****, -- отвечала полиция.

То же и здесь.
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20.12.2022 12:27 Відповісти
Тепер на росіі за слово вобла можна на бутилку сісти
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20.12.2022 10:58 Відповісти
Есть ваианты: нет в пи@де (пичаль), нет в башке (тоже пичаль, но не очень), нет в гавне (колечко уронила в сортир)
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20.12.2022 11:04 Відповісти
Яка жалюгідна країна, де людина навіть не може сказати, що хоче миру.
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20.12.2022 11:06 Відповісти
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20.12.2022 11:19 Відповісти
а точнее - спецоперация и антиспецоперация, ведь и "мир" и "война" - слова, дискредитирующие рфскую "армию")
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20.12.2022 13:03 Відповісти
не може сказати, що не хоче вобли
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20.12.2022 11:58 Відповісти
Реально Мордор.
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20.12.2022 11:08 Відповісти
Зато у чат-рулетці кацапи вищать аж очі вилазять які вони "свабодниє"..... ціла країна **#нутих.
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20.12.2022 11:19 Відповісти
Рашисти такі "мирні" та "антифашисти" що у їх є покарання за напиши "нєт вайнє" та "нєт фашізму".... реально таких **#нутих ще світ не бачив.
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20.12.2022 11:21 Відповісти
Сцикуни і деграданти.
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20.12.2022 12:11 Відповісти
какая нахер общественность в лаптестане?страна оркорабов как и бульбондия катрофельного ********......................
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20.12.2022 12:24 Відповісти
"Вот будет у них 100 000 убитых -- расея восстанет и сметёт..."

Да их даже миллион не расшевелит!
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20.12.2022 12:29 Відповісти
Если будет картошка, огурцы и ещё кое-то..... то нет, и миллион не расшевелит
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21.12.2022 01:34 Відповісти
Новости из дурдома.
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20.12.2022 12:35 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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20.12.2022 14:47 Відповісти
 
 