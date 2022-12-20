Російські загарбники мінують мости, траси та лісосмуги на Луганщині, - Гайдай

В окупованій Луганській області російські загарбники замінували великі мости, траси та всі лісосмуги, що значно ускладнює просування вперед ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість оборонних робіт проводиться в районі Старобільська, тому що все, що йде по лінії фронту. Російські загарбники попідривали невеличкі мости. Великі мости, траси заміновані. А всі лісосмуги повністю перекопані й теж заміновані. Всі ці укріплені ділянки достатньо складно пройти, тому в Луганській області кожен метр нашим Силам оборони дається дуже важко, але все одно вони потрохи просуваються вперед", – зазначив Гайдай.

За його словами, російські військові заміновували територію Луганщини вручну та дистанційно. Зокрема, вони використовують сучасні пластикові міни, на які не реагує металошукач. Гайдай додав, що російські командири кидають уперед свої підрозділи, якщо навіть попереду мінне поле, після чого ним вже можуть іти далі наступні підрозділи. Натомість ЗСУ так чинити не можуть, бо для них важливий кожен солдат.

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